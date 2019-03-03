Самые почетные морские награды. Как появились ордена и медали Ушакова и Нахимова 3 марта 1944 года указом Президиума ВС СССР были учреждены два новых ордена: орден Ушакова I и II степени и орден Нахимова I и II степени. Следует отметить, что решение было принято во время Великой Отечественной войны, так как сугубо морских орденов в наградной системе нашей страны никогда не было, в предыдущие эпохи и полководцы, и флотоводцы награждались по единой системе. С принятием новых орденов учреждался и их статут:орден Ушакова и орден Нахимова приравнивались к «сухопутным» орденам Суворова и Кутузова соответственно. В дополнение к орденам, которыми награждались офицеры, этим же указом появились и медали Ушакова и Нахимова – для награждения особо отличившихся матросов, старшин и мичманов флота. Орден Ушакова Ордена Ушакова I и... На чтение: 2 минуты

3 марта 1944 года указом Президиума ВС СССР были учреждены два новых ордена: орден Ушакова I и II степени и орден Нахимова I и II степени. Следует отметить, что решение было принято во время Великой Отечественной войны , так как сугубо морских орденов в наградной системе нашей страны никогда не было, в предыдущие эпохи и полководцы, и флотоводцы награждались по единой системе. С принятием новых орденов учреждался и их статут:орден Ушакова и орден Нахимова приравнивались к «сухопутным» орденам Суворова и Кутузова соответственно. В дополнение к орденам, которыми награждались офицеры, этим же указом появились и медали Ушакова и Нахимова – для награждения особо отличившихся матросов, старшин и мичманов флота.

Орден Ушакова

Ордена Ушакова I и II степеней

Орден Ушакова, стал старшим военно-морским орденом. Указом о его введении определялся его статут и старшинство над всеми другими военно-морскими наградами, орден имеет две степени. Вручался за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских активных операций, в результате чего в боях за Родину была достигнута победа над численно превосходящим врагом. Офицеры последовательно получали сначала вторую, затем первую степень ордена. Всего орденом Ушакова I степени было проведено 47 награждений, кстати, такое небольшое количество награждений говорит о высоком престиже ордена. Из них 10 награждений – это соединения ВМФ и учебные заведения флота, 11 человек награждены дважды, 15– единожды. Среди кавалеров ордена такие выдающиеся советские флотоводцы, как адмиралы Н. Г. Кузнецов, А. Г. Головко, С. Г. Горшков, И. С. Исаков, Ф. С. Октябрьский и другие, а также британский адмирал Б. Рамсей. Кавалерами II степени ордена Ушакова стали 182 человека и 12 частей и соединений советского ВМФ.

Орден Ушакова, современная Россия

Орден состоит из трех частей. Первой, основной частью, является пятиконечная штраловая звезда, выполненная из платины. Второй частью является серебряный якорь с цепью, крепящийся к основной платиновой звезде четырьмя заклепками. Третьей частью является округлый золотой медальон с барельефом Ушакова, покрытый голубой эмалью. Медальон крепится к серебряному якорю при помощи двух заклепок. Еще одной частью можно считать округлую прижимную гайку. Орден II степени отличается материалом изготовления: вместо платины применяется золото. В настоящее время орден сохранен в наградной системе Российской Федерации и имеет одну степень, но награждений не проводилось.

Орден Нахимова

Ордена Нахимова I и II степени

Орден Нахимова младше по отношению к ордену Ушакова, тем не менее признается одним из самых красивых и редких орденов Советского Союза. В проектировании вида ордена принял участие и сам верховный главнокомандующий И.В. Сталин , своей рукой он добавил несколько штрихов к проектному эскизу ордена и распорядился использовать в качестве лучей звезды настоящие рубины. Орденом Нахимова награждаются офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате которых была отражена наступательная операция противника или обеспечены активные операции флота, нанесен противнику значительный урон и сохранены свои основные силы. Всего орденом Нахимова I степени произведено 82 награждения, включая награждения частей и соединений ВМФ, орденом II степени произведено 469 награждений.

Орден Нахимова, современная Россия

Орден Нахимова первой степени имеет сложную конструкцию и состоит из нескольких частей. Первой частью является пятиконечная штраловая звезда, выполненная из золота. Второй частью –пятиконечная лучистая серебряная звезда, лучи которой исполнены в виде якорей. Штралы золотой звезды располагаются между лучами серебряной. Третьей частью ордена является центральный круглый медальон, наложенный на серебряную звезду. Медальон выполнен из золота и покрыт эмалью. Четвёртая часть – золотой профиль Нахимова, наложенный на центральный эмалевый медальон. Пять рубинов в лучах серебряной звезды также являются отдельными компонентами ордена. Орден II степени отличается тем, что золото ипозолота полностью заменены на серебро, а рубиновые лучи звезды – на эмалевые. Орден сохранен в наградной системе Российской Федерации и имеет одну степень. В настоящее время произведено три награждения, все они принадлежат корабельному составу ВМФ России. Награждены орденами Нахимова ТАРКР «Петр Великий» и два ГРКР – «Москва» и «Варяг».

Медали Ушакова и Нахимова

Медаль Ушакова

Старшей военно-морской медалью для награждения матросов, старшин и мичманов ВМФ СССР стала медаль Ушакова из серебра. Она имеет форму круга, в середине которого помещено рельефное погрудное изображение Ф. Ф. Ушакова и надпись. Внизу, под рельефным изображением Ушакова, – две лавровые ветви, соединённые перекрещивающейся лентой. Круг медали наложен на якорь. На оборотной стороне располагается номер медали. Медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой голубого цвета с белыми и синими полосками вдоль краёв. Поверх ленты, от верхних углов колодки к ушку медали, крепится якорная цепь. Медаль вручалась за мужество и отвагу, проявленные в боевой ситуации на море, берегу или государственной морской границе. Всего в годы Великой Отечественной войны медалью Ушакова были награждены почти 14 тысяч наших моряков. Из них некоторые стали двукратными обладателями медали Ушакова. Так, например, дважды кавалером медали Ушакова стал старшина 2-й статьи Д. Еременко. Также двух медалей Ушакова были удостоены Павел Кузьмич Кладиев, Александр Павлович Федоренко, Василий Павлович Борисов и Евгений Кутышев. Медалью были награждены и пятеро американских военных моряков.

Медаль Нахимова

Младшей (по аналогии с орденской системой) стала медаль Нахимова. Медаль Нахимова круглая, изготовлена из бронзы. На лицевой стороне помещено рельефное изображение Нахимова в профиль. Вдоль краев медали –надпись «Адмирал Нахимов». Ниже профиля Нахимова – две лавровые ветви, на скрещении которых – пятиконечная звёздочка. На оборотной стороне медали – выпуклое изображение парусного корабля, обрамленное кольцом из троса, наложенного на два перекрещенных якоря. Круг с изображением корабля и якоря обрамлен якорной цепью. Колодка обтянута шёлковой муаровой лентой синего цвета с тремя белыми продольными полосами. Медаль вручалась за умелые и инициативные действия в боевой обстановке на море, берегу или охране государственной морской границы. Всего в годы войны было произведено почти 14 тысяч награждений. Интересно, что многие моряки в годы войны заслужили обе морские медали – Ушакова и Нахимова. Командир катерного тральщика 7-го дивизиона катерных тральщиков Балтийского флота старшина 1-й статьи, Герой Советского Союза Давиденко Григорий Митрофанович в годы войны был удостоен двух морских медалей – Ушакова и Нахимова. Обе медали получил и Портнов Александр Михайлович, воевавший на подводных лодках М-74 и М-102. Позднее Портнов входил в экипаж подводного минного заградителя Л-3, потопившего вражеский транспорт «Гойя» с 6200 гитлеровцами на борту. Также медалями Ушакова и Нахимова награждены старший краснофлотец Дуркин, воевавший на Балтийском флоте, военные моряки Бусарев А. П., Кравченко А. Д., Родик В. А., Титков Г. И. и другие моряки.

Кравченко Александр Дмитриевич, кавалер медалей Ушакова и Нахимова

Обе медали сохранены в наградной системе Российской Федерации в неизменном виде. В настоящее время систематически производятся награждения отличившихся военных моряков ВМФ России.

Источник фото: https://www.pinterest.se/

Читайте также:

Краткий курс истории. «Победа не может быть без славы!»

Награда имени Войны. Как появился знаменитый орден

Краткий курс истории. Орден Красного Знамени

Краткий курс истории. Орден Святого Георгия