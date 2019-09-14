Прибалтийская операция: восьмой удар 14 сентября 1944 года началась Прибалтийская операция Новые возможности для освобождения Прибалтики открылись для Красной армии, и связано это было с операцией «Багратион». Ранее, весной 1944 года, серьезным препятствием на пути советских войск стала так называемая «Линия Пантера» — оборонительный рубеж ГА «Север», возводившийся с 1943 года. Опора на него и наличие водных преград (Чудское озеро и Псковское озеро) позволили немцам сократить фронт и закрепиться после отхода от стен Ленинграда. Бои под Нарвой, несмотря на частные успехи, не открыли дорогу на Таллин. Успех «Багратиона» позволял обойти «Пантеру» с юга, и этим не преминули воспользоваться. Карта Прибалтийской стратегической наступательной операции Источник:... На чтение: 3 минуты

14 сентября 1944 года началась Прибалтийская операция

Новые возможности для освобождения Прибалтики открылись для Красной армии, и связано это было с операцией «Багратион». Ранее, весной 1944 года, серьезным препятствием на пути советских войск стала так называемая «Линия Пантера» — оборонительный рубеж ГА «Север», возводившийся с 1943 года. Опора на него и наличие водных преград (Чудское озеро и Псковское озеро) позволили немцам сократить фронт и закрепиться после отхода от стен Ленинграда. Бои под Нарвой, несмотря на частные успехи, не открыли дорогу на Таллин. Успех «Багратиона» позволял обойти «Пантеру» с юга, и этим не преминули воспользоваться.

Карта Прибалтийской стратегической наступательной операции

Источник: upload.wikimedia.org

Удержание Прибалтики для немцев имело стратегическое значение. Во-первых, так они могли контролировать перевозки по Балтийскому морю. Во-вторых, Прибалтика была «воротами» Восточной Пруссии. Неудивительно, что во главе ГА «Север» летом 1944 года был поставлен Фердинанд Шернер – новый «любимец» фюрера и восходящая звезда германского командования. В составе ГА «Север» было немало соединений довоенного формирования, с большим опытом боев. Группировка противника насчитывала около 700 тысяч человек. Лесисто-болотистая местность Прибалтики способствовала построению обороны и сдерживанию перехода сражения в фазу маневренной войны.

Четыре фронта и большие цели

Для проведения операции привлекались войска четырех фронтов: Ленинградского (под командованием Л.А. Говорова), 3-го Прибалтийского (И.И. Масленников), 2-го Прибалтийского (А.И. Ерёменко), 1-го Прибалтийского (И.Х. Баграмян) и часть сил 3-го Белорусского (И.Д. Черняховский). Координацию действий трех Прибалтийских фронтов на начальном этапе осуществлял представитель Ставки ВГК Маршал Советского Союза А.М.Василевский. Общий замысел операции предполагал отсечение ГА «Север» от Восточной Пруссии ударами в общем направлении на Ригу и Таллин (Ленинградский фронт) с последующим уничтожением по частям. Личный состав привлеченных к операции фронтов насчитывал 1 млн 215 тыс. человек, около 11 тыс. орудий (без противотанковых), 2300 танков и САУ. Сражение обещало быть напряженным. И нельзя сказать, что оно проходило точно по плану.

Вперед на запад!

Источник: waralbum.ru

Первой целью наступления 3-го Прибалтийского фронта стал крупный узел дорог Валга, захват которого позволял разорвать связь между армейской группой «Нарва» и 16-й армией на подступах к Риге. Для прорыва к Валге была спланирована операция с форсированием рек Вяйке-Эмайыги и Гауя. Усложняло задачу то, что на предыдущих этапах боев не удалось захватить плацдармов на реке, и потому требовалось наносить удар с ее форсированием. Задача решаемая, но непростая. Из-за задержки в строительстве переправ после захвата плацдармов не удалось сразу переправить бронетехнику. Танки стояли на берегу и вели дуэль с бронетехникой и противотанковой обороной противника.

Достаточно серьезной проблемой в действиях 2-го Прибалтийского фронта стало то, что не удалось добиться внезапности наступления для противника, оперативная маскировка не вполне удалась. Как это особо подчеркивалось в отчетных документах по операции, противник знал примерное направление удара и готовился к нему. Это выяснилось уже позднее, при опросе взятых в ходе боев пленных. Тем не менее общий уровень подготовки операции был достаточно высокий. Так, в частности, проводились учения с боевой стрельбой, на которых отрабатывался прорыв обороны. В каждой из дивизий, назначенных для наступления армий, готовились специальные ударные штурмовые батальоны. Проводился тщательный отбор бойцов и 10-дневная их подготовка в тылу. Это позволило взломать оборону и развить наступление, несмотря на вскрытие противником его подготовки.

На подступах к Риге

Источник: waralbum.ru

Большую роль в операции сыграли действия 2-й ударной армии Ленинградского фронта И.И. Федюнинского. Армия ранее вела боевые действия под Нарвой и перебрасывалась на новое направление в связи с изменением обстановки. Настоящим подвигом инженерных войск стала переправа армии численностью около 100 тысяч человек в районе Мехикормы, что в южной части Чудского озера. Любопытно отметить, что именно в том районе в 1242 году проходило Ледовое побоище. Появление армии Федюнинского дало возможность Красной армии 17 сентября нанести удар из района Тарту на север, на Таллин и в тыл армейской группы «Нарва». Впоследствии поворот части сил 2-й ударной армии во фланг и тыл немецкой группировки на рубежах рек Вяйке-Эмайыги и Гауя. Так удалось заставить поспешно отходить немецкие части, упорно оборонявшиеся перед фронтом 3-го Прибалтийского фронта.

Все это в сумме привело к снижению темпа наступления на Ригу относительно планового. Также советские войска на подступах к Риге встретили оборонительный рубеж «Сигулда». Развитие событий заставило Ставку ВГК скорректировать планы. 1-й Прибалтийский фронт 24 сентября 1944 года перенацеливался с рижского на мемельское направление, где и был достигнут успех с прорывом к побережью Балтийского моря в районе Клайпеды (Мемеля) совместно с войсками 3-го Белорусского фронта.

Помешать отходу

Группировка немцев в районе Риги была поставлена в трудное положение охватом со всех направлений, а также начавшейся 27 сентября десантной операцией на Моонзундских островах. Это вообще была одна из наиболее результативных десантных операций советских вооруженных сил. Освобождение островов позволяло контролировать вход в Рижский залив и воспрепятствовало снабжению немецких войск по морю.

Боец 8-го Эстонского стрелкового корпуса встретил на улице освобожденного Таллинна свою жену

Источник: topwar.ru

Тем временем непосредственно на Ригу нацелились войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Германское командование после удара на Мемель справедливо оценило угрозу окружения для своих войск под Ригой и начало планомерный отход, который был своевременно вскрыт. Советские части перешли к преследованию, не дав оторваться и двигаться без помех.

Командующий 2-м Прибалтийским фронтом А.И.Еременко в своих мемуарах писал о признаках, заставивших сделать вывод о принятом противником решении на отход: «Признаками, свидетельствовавшими о подготовке противника к отходу с рубежа Море, Озолмуйжа, Рембате, были пожары и взрывы в глубине обороны в районе Сунтажи, Рембате, взрыв плотины Кегумской гидроэлектростанции. Эти симптомы отхода были установлены нашей авиаразведкой и наблюдением днем 5 октября и в ночь на 6 октября». То есть стремлением оставить позади «выжженную землю» немцы раскрыли свои намерения. Потом, после войны, с удивлением писали «Русские неожиданно быстро установили подготовку к эвакуации Риги» («История 32-й пехотной дивизии»).

Колонна советских 152-мм гаубиц МЛ-20 в освобожденном Таллине

Источник: topwar.ru

Подступы к Риге с востока прикрывали многочисленные озера, здесь, казалось, сама природа воздвигла непреодолимые препятствия. Однако именно это и было решено использовать для сокрушения обороны противника. Через озеро Кишэзерс (на тогдашних картах Тиш-Эзерс) переправляются с помощью автомобилей-амфибий (79 машин) подразделения 374-й стрелковой дивизии. Вечером 12 октября десант высаживается в районе Межапаркс и занимает плацдарм до 1,5 км в глубину. Оборона противника оказывается дезорганизованной. 13 октября была освобождена восточная часть Риги, а к 15 октября — западная, куда вступили войска 2-го Прибалтийского фронта.

Последний аккорд

Последним аккордом Прибалтийской операции стало завершение освобождения Моонзундского архипелага. К 24 ноября 1944 года немцы были выбиты с южной оконечности острова Эзель — полуострова Сырве. Здесь на узком фронте немцы держались довольно долго, получая поддержку с моря корабельной артиллерии.

Колонна немецких военнопленных проходит мимо железнодорожного вокзала Риги

Источник: waralbum.ru

Общие потери советских войск в ходе Прибалтийской операции составили 280 тысяч человек, в том числе 61 тыс. человек безвозвратно. ГА «Север» было нанесено серьезное поражение с оттеснением части группировки (33 дивизии) на Курляндский полуостров. Впоследствии эта группировка получила наименование ГА «Курляндия». Иногда ее иронически называли «лагерем вооруженных военнопленных». Впрочем, развитие событий в Курляндии заслуживает отдельного рассказа. Обстановка же в Прибалтике существенно изменилась, фронт сократился всего до 256 км, что позволило высвободить значительные силы для других направлений.

Обложка: waralbum.ru

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