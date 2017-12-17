Отдавший жизнь за Крым 17 декабря 1917 года в селе Суркино современного Наровчатского района Пензенской области родился будущий Герой Советского Союза, павший смертью храбрых в боях за освобождение Крыма, Петр Лаврентьевич Черябкин. После окончания начальной школы Черябкин трудился в колхозе. Когда ему шел шестнадцатый год, его семья перебралась в Коломенский район Московской области. Там Черябкин работал в местном совхозе вплоть до 1938 года, когда был призван в Красную Армию. Его служба проходила на береговой батарее отдельного артиллерийского дивизиона Тихоокеанского флота, и с началом Великой Отечественной войны Черябкин был направлен в действующую армию. Он воевал в 3-й мотострелковой роте 2-го мотострелкового батальона 1-й гвардейской механизированной... На чтение: 1 минута

17 декабря 1917 года в селе Суркино современного Наровчатского района Пензенской области родился будущий Герой Советского Союза, павший смертью храбрых в боях за освобождение Крыма, Петр Лаврентьевич Черябкин.

После окончания начальной школы Черябкин трудился в колхозе. Когда ему шел шестнадцатый год, его семья перебралась в Коломенский район Московской области. Там Черябкин работал в местном совхозе вплоть до 1938 года, когда был призван в Красную Армию.

Его служба проходила на береговой батарее отдельного артиллерийского дивизиона Тихоокеанского флота, и с началом Великой Отечественной войны Черябкин был направлен в действующую армию. Он воевал в 3-й мотострелковой роте 2-го мотострелкового батальона 1-й гвардейской механизированной бригады, где принимал активное участие в освобождении Ростовской области. Там Черябкин и отличился в первый раз. Тогда, 22–23 января 1943 года, шли ожесточенные бои за хутор Красный Ловец. Когда из строя выбыл командир роты, Черябкин принял на себя его обязанности. Под его командованием подразделение бесстрашно шло в атаку.

Во второй день боев стрелкам пришлось сдерживать группу немецких автоматчиков, прорвавшихся на окраину хутора. Черябкину удалось привести в действие немецкое орудие и миномет, что позволило отразить атаку противника. Стрелки под его командованием стояли насмерть – врагу так и не удалось прорваться через их позиции. За это Черябкин получил свою первую награду – орден Красной Звезды.

Способный стрелок был направлен на курсы младших лейтенантов, по окончании обучения он вернулся на фронт в качестве командира стрелкового взвода 13-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии.

Весна 1944 года – время операции по освобождению многострадального Крыма. Прорыв немецкой обороны на Перекопе, переход через Сиваш, бои за освобождение деревень и городов полуострова навеки вписаны золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны. На одном из самых ответственных направлений перекопских боев, в районе города Армянска, сражался и взвод Черябкина. 8 апреля 1944 года он первым поднял своих бойцов в атаку и ворвался в немецкие траншеи, где завязал бой с превосходящими силами противника. Будучи тяжело раненным в правую руку, он остался в строю и продолжал сражаться.

Враг дрогнул и начал отступать. Очистив первые траншеи и наскоро перевязав рану, Черябкин и здесь принял на себя обязанности выбывшего из строя командира. Отразив немецкую контратаку, он сам поднял бойцов поредевшей роты в атаку и штурмом взял сначала вторую, а затем и третью линии немецкой обороны. Когда кончились гранаты и боеприпасы, Черябкин отдал приказ использовать вражеское оружие. Подобравшись к ящику с немецкими гранатами, он подозвал к себе бойца и приказал ему выдергивать кольца предохранителей, а сам бросал гранаты здоровой левой рукой. В этот момент Черябкин получил второе тяжелое ранение, на сей раз в голову. Истекая кровью, он до последнего призывал своих солдат сражаться. Им удалось отстоять рубеж, но отважный командир скончался от потери крови. За этот подвиг 16 мая 1944 года Черябкину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен Черябкин в Крыму, на земле, которую освободил он и такие же солдаты и офицеры Красной Армии, отдавшие свои жизни за то, чтобы ни один вражеский сапог больше не топтал ее. И когда узнаёшь такие истории, тогда действительно понимаешь: Крым – он по-настоящему российский и навсегда таковым останется. И интересно, в честь кого бы переименовали украинские декоммунизаторы улицу Черябкина в селе Ишунь Красноперекопского района Крыма, не будь у них коротки для этого руки?