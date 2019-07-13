Освобождение Западной Украины: размах шестого сталинского удара 13 июля 1944 года началась Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция Слагаемые успеха Взаимопомощь и взаимовыручка играют большую роль на войне и успех одних часто неразрывно связан с действиями других. Львовско-Сандомирская операция 1-го Украинского фронта имела весьма призрачные надежды на успех в той обстановке, которая сложилась к началу лета 1944 года. Во всяком случае, выполнение поставленных задач было бы сопряжено с большими потерями и невысоким темпом продвижения войск. Связано это было с концентрацией сил германским командованием в группе армий «Северная Украина», противостоящей 1-му Украинскому фронту. Прежде всего это касалось танковых войск вермахта. Командующий ГА «Северная Украина» В.Модель даже планировал провести летом 1944... На чтение: 4 минуты

13 июля 1944 года началась Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция

Слагаемые успеха

Взаимопомощь и взаимовыручка играют большую роль на войне и успех одних часто неразрывно связан с действиями других. Львовско-Сандомирская операция 1-го Украинского фронта имела весьма призрачные надежды на успех в той обстановке, которая сложилась к началу лета 1944 года. Во всяком случае, выполнение поставленных задач было бы сопряжено с большими потерями и невысоким темпом продвижения войск. Связано это было с концентрацией сил германским командованием в группе армий «Северная Украина», противостоящей 1-му Украинскому фронту. Прежде всего это касалось танковых войск вермахта. Командующий ГА «Северная Украина» В.Модель даже планировал провести летом 1944 года превентивную наступательную операцию «Щит и меч» и нанести поражение силам 1-го Украинского фронта. Звучит несколько абсурдно для положения Германии летом 1944 года, но разработки представлены в архиве пухлой пачкой приказов, записок и карт.

Карта Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции

Источник: pinterest.ru

Успех на Западной Украине зависел от успеха операции «Багратион». Показательно, кстати, что представитель Ставки Г.К.Жуков должен был координировать действия не только 1-го и 2-го Белорусских фронтов, но и 1-го Украинского фронта. Обвал фронта в Белоруссии заставил бы германское командование изымать подвижные резервы из ГА «Южная Украина». Этот расчет полностью оправдался. Причем коснулось это даже командных кадров: в Белоруссию был отправлен В.Модель, которого заменил Й.Гарпе.

Новый стиль руководства

Львовско-Сандомирская операция стала дебютом И.С.Конева в качестве командующего 1-м Украинским фронтом. Ранее Иван Степанович возглавлял 2-й Украинский (Степной) фронт. Гибель Н.Ф.Ватутина и возвращение Г.К.Жукова на должность представителя Ставки заставили провести кадровые перестановки. Новый командующий — это новый стиль руководства, а в случае с И.С.Коневым – еще и стиль использования танковых соединений и объединений. Конев предпочитал вводить танковые армии в бой, а не в «чистый» прорыв. Свое видение насущных вопросов ведения операций Конев доносил до штабов армий на проводимых в период затишья совещаниях. Он, в частности, отмечал: «Тактическое маневрирование еще не доведено до совершенства».

Командующий 1-м Украинским фронтом И. С. Конев по позициях

Источник: мыпобедили.рус

И.С. Коневу доверили значительные силы и средства: 792 тысячи человек, 1677 танков и 529 САУ, 3246 самолетов. В составе 1-го Украинского фронта находились три из шести имевшихся в СССР танковых армий, причем, в отличие от весенней Уманско-Ботошанской операции, Конев располагал полновесными, пополненными танковыми армиями: 1-й гвардейской танковой армией М.Е.Катукова, 3-й гвардейской танковой армией П.С.Рыбалко и 4-й танковой армией Д.Д.Лелюшенко. Это позволило спланировать два удара: один из района Тернополя на Львов и второй – из района юго-западнее Луцка на Сокаль, Томашув. Ответом советского командования на достаточно сложные условия местности в полосе предстоящего наступления стал ввод в состав ударных группировок по одной конно-механизированной группе. Предполагалось, что кавалерия во взаимодействии с танками сможет продвигаться в лесах по бедной дорожной сети после ввода в прорыв. Для прорыва фронта было сосредоточено значительное количество артиллерии, ее плотность на участках прорыва достигала весьма внушительных даже для войны в целом объемов – 230-250 стволов на километр фронта. При этом продолжительность артиллерийской подготовки планировалась 1 час 40 минут.

Атака и прорыв – залог успеха операции

Львовско-Сандомирскую операцию можно разделить на два этапа. На первом этапе – с 13 по 27 июля – войска фронта прорывали оборону противника на рава-русском и львовском направлениях, формировали и ликвидировали так называемый бродовский «котел», форсировали реку Сан. На этом этапе были освобождены Львов, Станислав, Перемышль. На втором этапе – с 28 июля до конца августа – усилия войск 1-го Украинского фронта смещаются с львовско-перемышльского на сандомирское направление. В этот период войска фронта форсировали реку Вислу и нанесли поражение резервам противника. В итоге удалось сформировать самый крупный из всех плацдармов Красной Армии на Висле — Сандомирский.

Своеобразие операции придал отход немцев в ночь на 13 июля из-под удара советской артиллерии на вторую полосу обороны перед фронтом 13-й армии и 3-й гвардейской армии. Последний год войны проходил под знаком совершенствования немцами тактики «отскока» из передовых траншей и отработки Красной Армией методов противодействия этому «отскоку». Основным методом противодействия стали передовые отряды, иногда называвшиеся «особым эшелоном». Отход немцев происходил под нажимом перешедших к преследованию советских передовых отрядов. Однако, сложности вызвала перегруппировка и сосредоточение артиллерии двух армий на новых рубежах, что снизило эффективность артподготовки 14 июля 1944 года. Перед фронтом южной ударной группировки отвод не проводился, хотя он и ожидался советским командованием. Последнее привело к затягиванию разведки боем с вечера 12 июля до середины дня 14 июля (38-я и 60-я армии перешли в наступление только в 16.00 14 июля), что дало возможность немцам подтянуть резервы. В итоге наступление 38-й армии фактически было приостановлено контрударом противника.

Советские разведчики на подступах ко Львову

Источник: pinterest.ru

Свое веское слово в преодолении кризиса сказала советская авиация. Ответом на контрудар немцев 15 июля стала серия мощных бомбоштурмовых ударов. На площадь размером 7 кв. км, занимаемую одной из танковых группировок противника, было сброшено свыше 700 т бомб (около 18 000 шт.) и выпущено до 85 000 различных снарядов. Ф.Меллентин впоследствии писал об этом эпизоде: «На марше 8-я танковая дивизия, двигавшаяся длинными колоннами, была атакована русской авиацией и понесла огромные потери. Много танков и грузовиков сгорело; все надежды на контратаку рухнули».

После трехдневных ожесточенных боев к исходу 15 июля на смежных флангах 3-й гвардейской армии и 13-й армии, а также на правом фланге 60-й армии была прорвана тактическая зона обороны противника. Причем в 60-й армии прорыв ограничивался узким 6-километровым участком. Перед И.С.Коневым встала дилемма — расширять прорыв и тратить драгоценное время или вводить танковую армию в незавершенный прорыв. В итоге было решено с утра 16 июля по одному маршруту вводить в прорыв 3-ю гвардейскую танковую армию. Упорное сопротивление противника по-прежнему сдерживало продвижение 38-й армии, поэтому было принято решение 4-ю танковую армию вводить через тот же узкий коридор (получивший наименование колтовского (г. Колтов) по одной из легенд Великой Отечественной войны) вслед за 3-й гвардейской танковой армией. Перегруппировка 4-й танковой армии потребовала времени, и в назначенный район она вышла к исходу 17 июля.

Атака Красной Армии

Источник: мыпобедили.рус

По решению И.С. Конева в полосе северной ударной группировки была первой введена конно-механизированная группа (КМГ) генерала Баранова В.К., которая 17 июля овладела Каменкой-Струмиловой, что привело к замыканию кольца окружения бродской (в районе г. Броды) группировки противника (13 армейский корпус, в том числе дивизию СС «Галичина»). Вслед за КМГ в прорыв вошла 1-я гвардейская танковая армия М.Е. Катукова, которая уже 18 июля вышла к Западному Бугу.

Окруженный под Бродами 13 армейский корпус противника стеснял маневр подвижных соединений фронта «колтовским коридором» и требовал значительных сил для своего блокирования. Это заставило форсировать ликвидацию бродского «котла», которая завершилась 22 июля. Было взято в плен свыше 17 тысяч солдат и офицеров противника, 1100 орудий и минометов, 1500 автомашин и много другой боевой и вспомогательной техники.

Львовом – овладеть

Еще в разгар боев под Бродами 3-я гвардейская танковая армия и 4-я танковая армия были нацелены на Львов. Однако раскисшие после дождей дороги и общие сложности со снабжением снизили темпы наступления. Командование ГА «Северная Украина», напротив, подтянуло в район Львова резервы. К 21 июля стало очевидно, что взять Львов стремительным ударом, рассеяв танками с десантом еще не успевший организовать оборону гарнизон, не удастся. Было принято решение обходить Львов 3-й гвардейской танковой армией П.С.Рыбалко с севера и запада, а с юга — 4-й танковой армией Д.Д.Лелюшенко. Уже 22 июля 4-я танковая армия втянулась в уличные бои на юго-восточной окраине Львова. 120-километровый обходной маневр армии П.С.Рыбалко с выходом в район Яворова и Судовой Вишни (к западу от Львова) привел к полуокружению города.

Бои на улицах Львова

Источник: мыпобедили.рус

В этот момент И.С.Конев решил не дожидаться падения Львова, считая это делом уже решенным. 24 июля он принимает решение развивать успех на Ченстохов и Краков. 1-я гвардейская танковая армия должна была выйти к Висле, захватить плацдарм и занять Кельце. 3-я гвардейская танковая армия нацеливалась на Краков. Разгром противника в районе Львова возлагался на 4-ю танковую армию и пехоту общевойсковых армий. Однако Ставка Верховного Главнокомандования не утвердила решения Конева, потребовав овладения Львовом. Тем не менее частью сил 3-й гвардейской танковой армии был предпринят маневр в направлении Перемышля с целью не дать противнику закрепиться в перемышльской крепости.

Своеобразие борьбе за Львов придало наличие «третьей силы» в лице отрядов польской Армии Крайовой (АК). В тот период руководство АК делало ставку на вооруженное восстание. Как прямо указывалось в директиве Верховного Главнокомандующего генерала Соснковского: «Если по счастливому стечению обстоятельств в последний момент отхода немцев и до подхода красных частей появится шанс хотя бы временного овладения нами Вильно, Львовом, другим большим городом или определенной хотя бы небольшой местностью, это надо сделать, и в этом случае выступить в роли полноправного хозяина». Однако самостоятельно овладеть достаточно крупным городом Львовом для АК было совершенно непосильной задачей. Достаточно сказать, что у отрядов АК отсутствовало тяжелое вооружение. В итоге основной ударной силой в боях за Львов стали части Красной Армии. Считается, что в бою за город принимали участие отряды АК общей численностью около 3 тысяч человек. После завершения боев АКовцам был поставлен ультиматум: сложить оружие и распустить отряды. Рядовым АК предоставлялась возможность выбора между мобилизацией в Красную Армию и в армию Берлинга (армия Войска Польского), офицерам предлагалось сохранить оружие и переходить к Берлингу. В итоге АК в районе Львова была распущена.

Советские танки в Польше

Источник: pinterest.ru

Освобождение Львова открывало войскам 1-го Украинского фронта дорогу к Висле. 1-я и 3-я гвардейские танковые армии были развернуты от Перемышля к Висле. Тем временем 13-я армия передовыми частями 350-й стрелковой дивизии вечером 29 июля захватила небольшой плацдарм на реке Висле севернее города Баранува. Уже 30 июля он увеличился по фронту до 12 км и до 8 км в глубину. Вечером 30 июля на плацдарм начали переправляться танки 1-й гвардейской танковой армии. Как весьма грамотное и своевременное решение можно отметить ввод И.С. Коневым для расширения и закрепления плацдармов на Висле из своего резерва свежей 5-й гвардейской армии А.С. Жадова. Переправа свежей армии сразу же серьезно усилила советские войска на плацдарме и позволила уверенно отразить контрудары противника 11-18 августа 1944 года. В результате напряженных боев с 28 июля по 30 августа войска 1-го Украинского фронта захватили, удержали и расширили крупный плацдарм на западном берегу Вислы до 70 км по фронту и до 50 км в глубину. Он стал стартовой площадкой для броска вглубь Германии в январе 1945 года.

Обложка: подбитая немецкая пантера на улицах Львова. Источник: waralbum.ru