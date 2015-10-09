Освобождение Киева 6 ноября 1943 года - памятная дата военной истории Отечества. В этот день советские войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. На чтение: 3 минуты

6 НОЯБРЯ 1943 ГОДА

Войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. 65 наиболее отличившихся частей и соединений получили почетное наименование Киевских.

Календапрь воина

ВОСПОМИНАНИЯ ХРУЩЕВА

И вот дожили мы до того времени, когда наши войска опять вышли к среднему течению Днепра и захватили небольшие плацдармы на правом его берегу. Вы можете себе представить, какая была радость у всех? Возможно, я преувеличиваю, но у меня была особая радость: я ведь «отвечал» за Украину, был секретарем ее ЦК Компартии… Мы с Ватутиным торжествовали. Ватутин перед войной был начальником штаба Киевского Особого военного округа, долго жил на Украине. Нам с ним уже мерещилась Киево-Печерская лавра над Днепром. Я и сейчас радостно вспоминаю те дни, когда мы изгоняли немцев и подошли к Днепру…

А тут Черняховский требует, чтобы отложили наступление на три дня, хотя Ставка приказала наступать такого-то числа. Ватутин вскипел и стал доказывать, что приказ надо уважать и выполнять. Ну, вижу я, что он просто не слушает Черняховского, и говорю: «Николай Федорович, пусть он нам доложит, зачем ему нужно три дня?». И вижу, что у Черняховского тоже глаза уже засверкали и что он тоже может проявить свой характер. «А вот, — отвечает, — почему. У меня роты имеют такое-то количество солдат. Запасный полк находится на таком-то направлении. Сейчас он на марше, прибудет тогда-то. Пополнение я смогу дать в роты, которые будут наступать, буквально вечером накануне наступления. А утром — наступать. Командиры рот совершенно не ознакомятся с людьми, которых они получат. Не обнюхаются между собой солдаты, а командир не только не изучит новичков, но даже не познакомится с ними. Как же можно так наступать? Можно лишь людей потерять и не решить задачу. Дайте мне три дня. Придут люди. Я с ними поработаю и тогда буду уверен, что решу задачу, сломлю сопротивление противника, который стоит передо мной, и разовью наступление в том направлении, которое указано в приказе»… Одним словом, позвонили Сталину, и Сталин согласился без всякого сопротивления: «Хорошо, разрешаем перенести наступление на три дня».

Хрущев Н.С. Время. Люди. Власть. (Воспоминания). Книга I. М., 1999

КИЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Операция войск 1-го Украинского фронта в Великой Отечественной войне, проведённая 3—13 ноября (карту смотрите внизу материала). Цель операции — разгромить группировку немецко-фашистских войск в районе Киева и освободить столицу Украины. Войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Н.Ф.Ватутина, захватив в конце сентября 1943 плацдармы на правом берегу Днепра севернее и южнее Киева, дважды (12—15 и 21—23 октября) предпринимали наступление с целью освободить Киев. Однако эти операции не достигли желаемого результата… К началу операции войска фронта имели общее незначительное превосходство над противником, но на направлении главного удара (в полосе 38-й армии) они превосходили противостоявшие силы немецко-фашистских войск (4-й танковой армии) в пехоте в 3, в артиллерии в 4,5, в танках в 9 раз…. Наступление с букринского плацдарма началось 1 ноября. Однако и на этот раз ввиду упорного сопротивления противника прорвать его оборону советским войскам не удалось. Утром 3 ноября после артиллерийской подготовки с лютежского плацдарма нанесла удар главная группировка фронта. К исходу дня войска продвинулись на 5—12 километров. 4—5 ноября в сражение была введена 3-я гвардейская танковая армия. 5 ноября, завершив прорыв вражеской обороны, она перерезала шоссе Киев — Житомир. Немецко-фашистское командование, опасаясь окружения своих войск в районе Киева, начало поспешно отводить их. К утру 6 ноября столица Украины была освобождена. Преследуя врага, советские войска 7 ноября освободили город Фастов, 13 ноября — Житомир. 12 ноября Ставка, обнаружив сосредоточение к югу от Киева крупных сил противника и подготовку их к контрнаступлению, приказала войскам фронта на участке от Житомира до Днепра перейти к обороне. Цель киевской наступательной операции была полностью достигнута: войска 1-го Украинского фронта освободили Киев и в его районе на правом берегу Днепра образовали стратегический плацдарм глубиной до 150 километров. Советские войска разгромили 12 пехотных, 2 танковых и 1 моторизованную дивизии, противника. Было уничтожено и захвачено около 1200 орудий и миномётов, 600 танков и штурмовых орудий, 90 самолётов, около 2 тысяч автомашин.

Киевская наступательная операция поучительна сосредоточением крупных сил на ограниченном плацдарме; скрытной перегруппировкой в сложной обстановке и в сжатые сроки массы танков и артиллерии с одного плацдарма на другой, обеспечившей достижение внезапности удара; успешным развитием наступления на нескольких направлениях.

Литература: История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945. Т.3.М., 1964; Гpeчко А.А. Освобождение Киева. Краткий военно-исторический очерк. М., 1973

ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Политорганы, партийные и комсомольские организации соединений и частей провели большую и содержательную работу по мобилизации всего личного состава на выполнение поставленной нам исключительно ответственной задачи. Особое значение ей придавало то, что она совпала с подготовкой к празднованию 26-летия Великой Октябрьской социалистической революции. «Освободим Киев к 26-й годовщине Великого Октября» – этот лозунг стал основой всей политической работы в войсках армии.

Москаленко К. С. На Юго-Западном направлении. 1943–1945. Воспоминания командарма. Кн. II. М., 1973

ВЗЯТЬ КИЕВ К ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ (ИЗ КНИГИ «ВОЙНА»)

Сталин: Когда планируете взять Киев?

Антонов: Не раньше двадцатых чисел ноября, товарищ Сталин.

Сталин: Поздно! Нужно взять шестого ноября, к годовщине Октябрьской революции.

Киноэпопея «Освобождение»

Кино не может быть 100-процентно исторически достоверным. Кино – это искусство, оно всегда условно. Создатели исторического фильма решают свои задачи, часто успешно – и не менее успешно эти фильмы могут довести академиков до инфарктов. При этом любой фильм, даже неудачный, посмотрит больше людей, чем прочитает любую книгу. А уж когда его покажут по ТВ…

Грандиозная киноэпопея «Освобождение» обновила советскую мифологию войны. Как и положено в кино, все спрямила и упростила. Скажем, оставила в Красной Армии только один танк – Т-34, а в вермахте – только «Тигры». А контроль над созданием фильма со стороны главного идеолога брежневского СССР М. А. Суслова отразился в вынесенном в эпиграф диалоге.

По Суслову, все было стройно и логично, в идеологическом духе развитого социализма. Есть героическая советская армия. Есть город Киев – столица Советской Украины. Есть очередная годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции (ВОСР). Все это надо связать! А что? Глупо было бы не связать…

Так всегда делалось в СССР (да и не только) – разного рода достижения подстраивали к разным красивым датам. Иногда притормаживали, но обычно подгоняли. Собственно, и сейчас так делают, только без прежнего фанатизма и размаха.

К сожалению, «стройная логика» Суслова укрепила долгоиграющий миф о том, что ради «датских» событий военачальниками принимались поспешные решения, которые отливались войскам большой кровью. На интеллигентских кухнях был найден новый аргумент в пользу «абсурда совковой системы».

Мифы никогда не появляются на пустом месте. Первым условно позитивным приказом наркома обороны с начала войны, объявленным всем бойцам, было поздравление с 23 февраля 1942 года. Приказ №55, подводя итоги 8 месяцев боев, утверждал, что сила врага сломлена. В качестве доказательства приводился список освобожденных городов: Калинин, Клин, Сухиничи, Андреаполь, Торопец. И хотя эти города наши взяли раньше, из контекста получалось, что освобождены они как раз накануне дня Красной Армии. «Ага, к празднику», – запомнилось многим.

Ну а Киев, вопреки фантазии создателей «Освобождения», изначально – никто и не собирался брать в декабре. Никто спешно не передвигал неподготовленное наступление на более ранний срок – аккурат чтоб накануне 7 ноября – «красного дня календаря». Напротив, несколько попыток наступления предпринималось еще раньше – в октябре, пока сухо, не размыты дороги. Когда не получилось, перенесли на попозже – на начало

ноября. «Наступление правого крыла начать 1-2.11.43 г., с тем чтобы 3-я гвардейская танковая армия начала действовать 3-4.11.43 г. Левому крылу начать наступление не позже 2.11.43 г.» (Из директивы Верховного Главнокомандующего от 24 октября.)

Диктовалось новое наступление оперативной обстановкой на фронтах, успехами наших войск южнее Киева и сосредоточением немецких резервов. Но когда выяснилось, что тут же будет и 7 ноября – приятное совпадение, – комиссарам грех этим было не воспользоваться.

…Да, кстати, еще насчет потерь. Насчет того, как тупо и самоубийственно гнали комиссары (Жуков, Сталин, жестокие командиры) ничего не соображающую людскую массу на немецкие пулеметы по случаю 7 ноября.

Наши безвозвратные потери при проведении Киевской стратегической наступательной операции составили менее 1 процента.

6491 человек убитыми, пропавшими без вести, пленными, умершими от ран и болезней при общей численности войск 1-го Украинского фронта к началу операции – 671 0001.

Мединский В. Р. Война. Мифы СССР. 1939–1945. М., 2011

Обложка: Танковая колонна после освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков . 1943 г.

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