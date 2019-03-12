Освобождение Херсона. Звездный час полковника Маргелова 13 марта 1944 года был освобожден город Херсон. На чтение: 2 минуты

13 марта 1944 года был освобожден город Херсон.

История освобождения города и порта началась еще в декабре 1943 года, когда советские войска ликвидировали так называемый херсонский плацдарм противника на левом берегу Днепра с железной дорогой и мостом через Днепр. Наличие такого плацдарма затрудняло форсирование реки и угрожало ударом во фланг вдоль берега. Занимали плацдарм подразделения 4-й горно-стрелковой дивизии вермахта, усиленные танками и орудиями 13-й танковой дивизии. Несмотря на общее затишье, была запланирована операция частного характера, но с привлечением авиации. Главной ударной силой выступала 49-я гвардейская стрелковая дивизия, ей суждено было впоследствии сыграть определяющую роль в освобождении Херсона.

Операция началась морозным утром 16 декабря 1943 г. в условиях плотной облачности. Успех был достигнут не сразу, потребовалось пять дней и перегруппировка 49-й гвардейской стрелковой дивизии. К 20 декабря плацдарм противника был ликвидирован. После этого бои надолго затихают. Форсирование Днепра и штурм Херсона в этот момент не сулили быстрого успеха и могли обернуться неприятной неудачей. 15 января 1944 г. командиром 49-й гвардейской стрелковой дивизии назначается полковник В. Ф. Маргелов.

Период вынужденного бездействия закончился в марте 1944 г. К тому моменту обстановка в южном секторе советско-германского фронта радикально изменилась. В результате Никопольско-Криворожской операции перестал существовать Никопольский плацдарм немцев на левом берегу Днепра, выше по течению от Херсона. Следующим важным событием стало начало общего наступления 1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов с обвалом обороны группы армий «Юг» сразу на широком фронте. Для немецкой 6-й армии в очередной раз возникает угроза окружения. На этот раз успехи советских войск в Уманско-Ботошанской и Брезнеговато-Снигиревской операциях очевидны, появляется угроза захвата переправ через Южный Буг. По приказу Р. Я. Малиновского конно-механизированная группа 3-го Украинского фронта развернулась на юг, в тыл немецкой группировки в низовьях Днепра. К 12 марта ее кавалерийские и механизированные части перехватили важнейшие пути отхода на запад основным силам 6-й немецкой армии. В тылах 6-й армии царил хаос. Поспешный отход на запад становился неизбежным.

Начало отхода четко фиксируется стоящими на берегу Днепра подразделениями. В ночь с 10 на 11 марта в Херсоне хорошо слышны взрывы большой мощности. Предотвратить превращение Херсона в руины и не дать врагу беспрепятственно отойти на запад – такая задача поставлена для ответственной за этот участок 28-й армии. Занимающие оборону по Днепру части уже несколько недель вели подготовку к форсированию реки. В ночь на 11 марта 149-й гвардейский стрелковый полк дивизии В. Ф. Маргелова успешно переправляется через Днепр выше по течению от Херсона, преследуя противника на правом берегу реки.

Командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор В.Ф. Маргелов

Наконец, 295-я стрелковая дивизия и 49-я гвардейская стрелковая дивизия получают приказ начать форсирование Днепра в районе Херсона в ночь с 11 на 12 марта 1944 г. Однако первая попытка форсировать Днепр для 295-й стрелковой дивизии оборачивается неудачей. Явной ошибкой со стороны командира 1040-го стрелкового полка стало проведение артподготовки. Она только спугнула противника и заставила усилить бдительность. Лишь одной роте 1040-го полка удается закрепиться на правом берегу Днепра. Высадка батальона 147-го гвардейского полка 49-й гвардейской стрелковой дивизии также не приносит немедленного успеха. Батальон встречает плотный огонь противника и закрепляется в плавнях в районе деревни Садовое.

Несмотря на ограниченные результаты первой попытки переправиться через Днепр, наметившийся общий отход противника заставляет повторить попытку в следующую ночь. Переправе 49-й гвардейской стрелковой дивизии В. Ф. Маргелова способствует сковывание противника в районе деревни Садовое, куда под покровом ночи переправляется еще один батальон 147-го гвардейского стрелкового полка. Вслед за этим оставшиеся подразделения двух полков дивизии Маргелова практически беспрепятственно переправляются через Днепр, правда, пока еще без тяжелого вооружения. Артиллерия и 120-миллиметровые минометы остаются на левом берегу.

295-й стрелковой дивизии улыбается удача, и повторная попытка форсирования Днепра сразу в пяти местах проходит успешно. В Херсоне завязываются уличные бои. Командир дивизии Дорофеев приказывает нанести удар в обход Херсона по железнодорожной станции. Тем временем полки 49-й гвардейской стрелковой дивизии наступают дальше на запад, не дожидаясь переправы артиллерии. В глубине наступающие наталкиваются на заранее подготовленный противником рубеж обороны. Тем не менее, явная угроза окружения заставляет немецкий гарнизон поспешно оставить Херсон, он освобожден от оккупантов уже в середине дня 13 марта.

По итогам освобождения Херсона В. Ф. Маргелову и А. П. Дорофееву присваивается звание Героя Советского Союза. Они становятся одними из последних, кто получает это высокое звание за форсирование Днепра. В представлении на В. Ф. Маргелова, подписанном командующим 28-й армией, указывалось: «Командир дивизии полковник Маргелов четкой постановкой задач подчиненным частям, тщательной подготовкой форсирования реки Днепр и боя на правом берегу обеспечил успешное выполнение боевой задачи». Особо отмечалось, что Василий Филиппович лично руководил действиями частей на переправах. Бой за Херсон стал знаковым в карьере В. Ф. Маргелова. Его имя сейчас всем известно, Василий Маргелов стал в послевоенные годы «отцом» Воздушно-десантных войск СССР и вывел их на ранее недостижимый уровень организации и оснащения.

Обложка: Бой в Херсонской области. Фото, 1944.

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