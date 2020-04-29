Освобождение Бреста У стен Брестской крепости, на пограничных заставах 17-го Кразнознаменного пограничного отряда и в полосе 62-го Брестского укрепленного района, началась дорога беззаветного мужества защищавших свое Отечество советских людей, – дорога Победы. С 22 июня 1941 г. сражались наши бойцы в Крепости-Герое – до последнего патрона. На чтение: 1 минута

У стен Брестской крепости, на пограничных заставах 17-го Кразнознаменного пограничного отряда и в полосе 62-го Брестского укрепленного района, началась дорога беззаветного мужества защищавших свое Отечество советских людей, – дорога Победы. С 22 июня 1941 г. сражались наши бойцы в Крепости-Герое – до последнего патрона.

В числе последних защитников крепости был пленен майор Петр Гаврилов – это случилось на тридцать второй день войны, 23 июля. В 1952 г. на стене каземата в северо-западной части оборонительной казармы была обнаружена надпись: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII-41». Одна из главных надписей в истории человечества.

В июле 1944 г. освобождение Бреста и фортов Брестской крепости было своеобразным «возмездием» за июнь 1941 года. Город Брест был оперативно значимым железнодорожным узлом и мощным укреплённым районом обороны немцев на Варшавском направлении.

Освобождение населённых пунктов Брестской области началось ещё до Люблинско-Брестской операции, которая проводилась в ходе крупнейшей Белорусской наступательной операции «Багратион» (23 июня – 29 августа 1944).

Брест был освобождён 28 июля 1944 г.

В успешном проведении операции значительная роль принадлежала белорусским партизанам: Брестскому, Барановичскому и Пинскому партизанским соединениям, действовавшим на территории Брестской области.

47 особо отличившихся в боях частей и соединений 1-го Белорусского фронта удостоены почетного названия «Брестские», 16 – «Люблинские», 9 – «Ковельские», 12 – «Кобринские».

За мужество и героизм, проявленные в боях в ходе Люблинско-Брестской операции, более 20 воинам было присвоено звание Герой Советского Союза.

Обложка: Картина "Защитники Брестской крепости" Автор – Петр Кривоногов.

Источник: https://ar.culture.ru