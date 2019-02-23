Образцовый штурмовик А. Н. Сидорович На фронтах Великой Отечественной войны с сентября месяца 1943 года. Бесстрашный лётчик штурмовик. Своими героическими боевыми подвигами на полях сражения с врагом, повседневным проявлением мужества,героизма и отваги в боях за Родину с немецко-фашистскими захватчиками завоевал авторитет лётчика-боевика».Из наградного листа А. Н. Сидоровича к званию Героя Советского Союза 23 февраля 2019 года исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося советского лётчика-штурмовика гвардии лейтенанта Александра Николаевича Сидоровича. Он был лётчиком 79-го гвардейского штурмового авиационного полка 2-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. Работа летчиков-штурмовиков в годы Великой Отечественной войны была одной из самых сложных и опасных на фронте.... На чтение: 2 минуты

На фронтах Великой Отечественной войны с сентября месяца 1943 года. Бесстрашный лётчик штурмовик. Своими героическими боевыми подвигами на полях сражения с врагом, повседневным проявлением мужества, героизма и отваги в боях за Родину с немецко-фашистскими захватчиками завоевал авторитет лётчика-боевика». Из наградного листа А. Н. Сидоровича к званию Героя Советского Союза

23 февраля 2019 года исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося советского лётчика-штурмовика гвардии лейтенанта Александра Николаевича Сидоровича. Он был лётчиком 79-го гвардейского штурмового авиационного полка 2-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта.

Работа летчиков-штурмовиков в годы Великой Отечественной войны была одной из самых сложных и опасных на фронте. Несмотря на то, что наш Ил-2 называли «летающим танком» за отличное бронирование, штурмовики несли высокие потери. При виде этих самолетов, наводящих ужас на пехоту, немцы открывали по ним огонь из всех видов оружия, а вражеские истребители целенаправленно охотились за «Илами». Недаром в ВВС Красной Армии всегда с почетом относились к героям-штурмовикам, таким как Н.И. Пургин, В.Г. Аверьянов, Т.Я. Бегельдинов. В их число входит и Герой Советского Союза А.Н. Сидорович.

А.Н.Сидорович. Источник: http://www.warheroes.ru

22 февраля 2019 года, в канун Дня защитника Отечесттва, под эгидой Российского военно-исторического общества состоялось открытие бюста А. Н. Сидоровичу (работа скульптора Дениса Стритовича, проект Р.И. Мединского). Бюст установлен в родных краях знаменитого аса – в селе Середка Псковского района Псковской области.

Биография

Будущий ас родился в 1924 году на станции Маслогостицы Верхолинского сельсовета Псковского района в семье железнодорожника. После окончания семилетней школы работал в Ленинграде на Кировском заводе, занимался в аэроклубе.

Великая Отечественная война застала Александра Сидоровича курсантом военно-авиационной школы. Молодой летчик-штурмовик сержант А. Н. Сидорович прибыл на фронт в конце сентября 1943 года, воевал на Гомельском, Жлобинском, Бобруйском направлениях, показывая образцовую боевую работу. За период с сентября 1943 по октябрь 1944 года лётчик 79-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии лейтенант А. Н. Сидорович произвёл 102 эффективных боевых вылета с полной бомбовой нагрузкой, нанеся врагу большой урон в живой силе и технике. За это время им было уничтожено или повреждено: 9 танков, 40 автомашин с грузом и солдатами, 2 тягача, 4 батареи полевой артиллерии, 6 миномётов, 2 батареи зенитной артиллерии, 3 склада с боеприпасами и горючим, 9 железнодорожных вагонов. Создал 14 очагов пожара со взрывами большой силы, истребил до 300 солдат и офицеров противника. В воздушном бою сбил 2 вражеских самолёта Фокке-Вульф-190. Сбросил над территорией противника 80 тысяч листовок.

Наградной лист А.Н. Сидоровича. Источник: https://pamyat-naroda.ru

В дальнейшем участвовал в боях на Берлинском направлении. К концу войны гвардии старший лейтенант А. Н. Сидорович совершил 122 эффективных боевых вылета с полной бомбовой нагрузкой, из которых 15 вылетов произвёл в качестве ведущего групп, а 35 вылетов – ведущим пар на разведку. После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в Военно-воздушных силах СССР. Подполковник А. Н. Сидорович умер 27 марта 1957 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Шуваловском кладбище.

Источник: https://pamyat-naroda.ru

За мужество и отвагу в боях Александр Сидорович награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени и Красной Звезды. За образцовое выполнение боевых заданий Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1945 года Сидоровичу Александру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Обложка: Самолеты 16-й воздушной армии в небе над Берлином. Источник: https://www.pinterest.com/