На Карельском фронте Во второй половине 1944 г. на севере советско-германского фронта Красная Армия добилась вывода из войны Финляндии без переноса военных действий на ее территорию. На чтение: 1 минута

Во второй половине 1944 г. на севере советско-германского фронта Красная Армия добилась вывода из войны Финляндии без переноса военных действий на ее территорию. В ходе Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции войска Ленинградского (командующий – Л.А. Говоров) и Карельского (командующий – К.А. Мерецков) фронтов на ряде участков вплотную приблизились к государственной границе с Финляндией. Проводилась при поддержке Балтийского флота (командующий – адмирал В.Ф. Трибуц) и Ладожской военной флотилии (командующий – контр-адмирал В.С. Чероков). Наступление советских войск летом 1944 года позволило освободить Карелию от захватчиков.

9 августа 1944 г. последовала успешно проведенная операция завершила Битву за Ленинград. 25 августа финское руководство обратилось к СССР с предложением о перемирии, а 4 сентября 1944 г. заявило о разрыве отношений с Германией, потребовав, чтобы части вермахта покинули ее территорию. 19 сентября в Москве было подписано соглашение о перемирии между СССР и Великобританией, с одной стороны, и Финляндией с другой. Советским войскам предписывалось выйти на границу между СССР и Финляндией 1940 года и прекратить дальнейшее движение.

С 1 октября финские части начали преследование немецких войск, которые отступали все далее на север страны – в богатый никелем район Петсамо (Печенга). По условиям советско-финляндского соглашения о перемирии область Петсамо возвращалась Советскому Союзу. Задача по ее освобождению и последующему выходу в район норвежского порта Киркенес была возложена на войска 14-й армии Карельского фронта (Петсамо-Киркенесская операция проведена в период с 7 по 29 октября 1944 г.).

Карельский фронт имел самую большую протяжённость среди всех советских фронтов Великой Отечественной войны (до 1600 км в 1943 году).

За подвиги, совершенные на Карельском фронте, тысячи наших солдат и офицеров, проявивших мужество и героизм были удостоены орденов и медалей. Звание Героя Советского Союза получили 140 человек.

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