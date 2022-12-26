МООНЗУНДСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРА­ЦИЯ

Моонзундская десантная опера­ция — наступательная операция Красной армии (27 сентября — 24 ноября 1944) по освобождению островов Моонзундского архипелага в Балтийском море от немецких войск, являлась частью Прибалтийской операции 1944 . В наступлении участвовали войска 8-й армии Ленинградского фронта под командованием Ф. Н. Старикова при содействии Балтийского флота (контр-адмирал И. Г. Святов) и 13-й воздушной армии (генерал-лейтенант С. Д. Рыбальченко). Оборону архипелага осуществляла 23-я пехотная дивизия вермахта под командованием генерала К. Ферзока, усиленная в конце сентября за счет переброски из Риги 218-й пехотной дивизии. В ходе операции поочередно были освобождены острова Вормси (27 сентября), Муху (Моон, 30 сентября), Хийумаа (Даго, 2 октября), Сааремаа (Эзель). Наступление советских войск на самый крупный остров архипелага Сааремаа началось по нескольким направлениям и активно продвигалось вглубь острова. К 5 октября была захвачена частично разрушенная немцами Ориссаарская дамба, 7 октября освобожден портовый город Курессааре, к 8 октября войска Ленинградского фронта вышли к главному оборонительному рубежу немецких сил на полуострове Сырве — «Ирбенскому щиту», который позволял контролировать вход в Рижский залив. Первый штурм вражеских укреплений, предпринятый 10 октября, не увенчался успехом, бои приняли позиционный характер. После переброски на остров нескольких стрелковых дивизий, дополнительных сил артиллерии и танков, мощной артиллерийской и авиационной подготовки, 18 ноября советские войска прорвали Ирбенскую оборонительную линию и перешли в наступление. Терпя поражение, немецкое командование начало эвакуацию оставшихся сил, и 24 ноября о. Сааремаа был освобожден от войск противника. Успешное завершение операции обеспечило контроль за выходами в Финский и Рижский заливы и предоставило ряд преимуществ Красной армии в ходе дальнейших наступательных операций.

Лит .: Матвеев А. И. В боях за Моонзунд. М., 1957; Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне советского народа, 1941—1945 гг. Кн. 2. М., 1991; Военно-морской флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 2-е изд. Т. 3. СПб., 2006; Петренко А. И. Прибалтийские дивизии Сталина. М., 2021. Л. А. Садова.