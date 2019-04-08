Крымская операция: сокрушительная и неотразимая весна-44 8 апреля 1944 года началась Крымская операция. Об этой операции можно сказать, что она стала примером решения нерешаемых задач. Даже при первом взгляде на карту было ясно, что география полуострова не обещает сюрпризов при обороне. С севера в Крым с континента ведут узкие перешейки, альтернативой прорыва через которые является высадка десанта. Более того, Перекопский перешеек перегорожен древним Турецким валом, чье значение как инженерного сооружения сохранялось и в XX столетии. С некоторой долей иронии советскую операцию по освобождению Крыма можно назвать мастер-классом о том, как следует это делать. Многое решилось осенью 1943 года, когда борьба за Крым только еще начиналась. Первым... На чтение: 4 минуты

8 апреля 1944 года началась Крымская операция. Об этой операции можно сказать, что она стала примером решения нерешаемых задач. Даже при первом взгляде на карту было ясно, что география полуострова не обещает сюрпризов при обороне. С севера в Крым с континента ведут узкие перешейки, альтернативой прорыва через которые является высадка десанта. Более того, Перекопский перешеек перегорожен древним Турецким валом, чье значение как инженерного сооружения сохранялось и в XX столетии.

С некоторой долей иронии советскую операцию по освобождению Крыма можно назвать мастер-классом о том, как следует это делать. Многое решилось осенью 1943 года, когда борьба за Крым только еще начиналась. Первым грамотным ходом со стороны советского командования стал захват плацдармов на Сиваше. В какой-то мере это, конечно, было отзвуком легенды Гражданской войны , но это не была импровизация. Из числа военнослужащих 4-го Украинского фронта и местных жителей были отобраны проводники, указавшие наиболее выгодные участки для преодоления Сиваша. Сопротивление немцев форсированию Сиваша почти отсутствовало, что позволило переправиться и закрепиться.

Крымская стратегическая наступательная операция 8 апреля - 12 мая 1944 г. Источник: http://encyclopedia.mil.ru

Не менее значительным успехом осенью 1943 года стало преодоление Турецкого вала. Танкистам корпуса генерала И. Д. Васильева удалось прорваться за вал через проход в нем и закрепиться на подступах к Армянску. Несмотря на временное окружение, частям 19-го танкового корпуса удалось не только пробить коридор к своим, но и удержать позиции за валом. Удержание участка Турецкого вала позволяло советским артиллерийским наблюдателям просматривать оборону противника.

Одновременно осенью 1943 года морским десантом был захвачен плацдарм под Керчью на восточной оконечности Крыма. Десантная операция планировалась с учетом предположения, что противник планирует оставить Крым. Однако буквально на ходу Гитлер меняет планы и приказывает жестко удерживать Крым. Причин было несколько, в том числе политическая: удержание Крыма влияло на позицию Турцию, контрабандно поставлявшую Третьему Рейху хромовую руду. Так или иначе, войска Отдельной Приморской армии и V армейского корпуса немцев под Керчью оказались в положении неустойчивого равновесия. Советские войска не могли прорваться с плацдарма, но и немцы потерпели неудачу в попытках сбросить десант в море.

Результатом осенних боев 1943 года стало распыление сил обороны Крыма между тремя разнесенными в пространстве направлениях. 17-я армия генерала Йенеке вынуждена была часть сил задействовать против Перекопа, часть сил – против плацдарма на Сиваше и часть – под Керчью. Опасались немцы и десантов с моря, что также заставило их выделить резерв под Феодосию, – четвертое направление.

Бои на Керченском полуострове. Источник: https://tass.ru

Немедленной атаки на Крымский полуостров зимой 1943-1944 годов все же не последовало. Первой задачей стала ликвидация Никопольского плацдарма, угрожавшего советским войскам на подступах к Крыму. После этого 4-й Украинский фронт Ф.И. Толбухина развернулся к Перекопу. Главный удар предполагалось нанести 51-й армией из района Сиваша, а вспомогательный — из района Перекопа. Для переброски на плацдарм на Сиваше войск и техники были построены две переправы. Это стало настоящим инженерным подвигом, позволившим перебросить на плацдарм целый танковый корпус. Ставка требовала начать операцию не позднее 1 марта. Однако бушевавшее штормами Азовское море, снегопады и метели привели к разрушению переправ через Сиваш. Операция была отложена, а 16 марта роли поменялись: теперь Ставка предписывала «начинать после овладения войсками левого крыла 3-го Украинского фронта районом города Николаева и выдвижения их к Одессе». После овладения Николаевом операция была вновь отложена из-за плохой погоды, на этот раз – на 8 апреля.

На фоне череды катастроф на правобережной Украине немцы ощущали себя в Крыму в относительной безопасности. Адмирал Черного моря Бринкман писал: «…в начале апреля, когда противник начал наступление, в Крыму были достаточные запасы, в особенности боеприпасов и продовольствия». На полуостров также были переброшены две пехотные дивизии, но их пришлось распылить между севером Крыма и Керчью. С советской стороны получение подкреплений противником было скомпенсировано призывом на освобожденной территории в Таврии.

Советские моряки в освобожденном городе Керчь. Источник: https://tass.ru

Всего в составе 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии было около 470 тысяч человек, 560 танков и САУ. Общая численность оборонявшей Крым немецкой 17-й армии в начале апреля 1944 года составляла 235 тысяч человек (в том числе 65 тысяч румын).

Советские приготовления, хотя и вызывали определенное беспокойство, остались в целом недооценены германским командованием. Появление 19-го танкового корпуса на Сивашском плацдарме осталось незамеченным. Накануне начала советского наступления, 3 апреля 1944 года генерал Йенеке писал в нижестоящие штабы: «Количество вражеских танков на Сивашском плацдарме, вы считаете, 80-100, а по моему мнению, их там меньше. Я думаю, что «сталинские органы» минометных частей вы спутали с легкими танками». Как скоро выяснилось, не спутали.

Не меньшим сюрпризом станет для немцев наступление на Перекопе. После ликвидации Никопольского плацдарма на Крым была развернута 2-я гвардейская армия Г. Ф. Захарова. Компетентный и энергичный военачальник, Г. Ф. Захаров сразу же взялся за скрупулезную подготовку наступления. Прежде всего удалось сблизить советские и немецкие позиции с помощью так называемых «усов» — траншей, отрытых в сторону противника. Для дезориентации врага были использованы чучела, которые во время артиллерийской подготовки, с переносом огня в глубину, поднимались над советскими траншеями и имитировали атаку. Это провоцировало огонь пулеметов и орудий обороны и вскрывало огневую систему немцев под Армянском. Но даже это было лишь частью плана. Г. Ф. Захаров тщательно готовил войска к наступлению. В тылу построили специальные полигоны, воспроизводящие участки обороны немцев. Один из поселков в тылу 2-й гвардейской армии даже «загримировали» под Армянск. Учеба на таких полях позволяла до автоматизма отработать грядущий штурм.

Жители освобожденного Бахчисарая приветствуют партизан. Источник: https://tass.ru

Все это вместе сделало удар 8 апреля 1944 года сокрушительным и неотразимым. Однако вермахт, конечно, еще рано было хоронить. На плановом направлении главного удара 51-й армии Я. Г. Крейзера советские части встретили упорное сопротивление. Быстро стало понятно, что скорого успеха здесь, под Тарханом, ожидать не придется. Однако А. М. Василевский и Я. Г. Крейзер не растерялись и быстро перегруппировали силы и средства на соседний участок, где наметился прорыв обороны противника. К утру 10 апреля был захвачен населенный пункт Томашевка на выходе из озерных дефиле и подготовлен ввод в прорыв 19-го танкового корпуса. Под его ударами оборона противника окончательно рассыпалась.

Прорыв немецких позиций в северном Крыму произошел в немалой степени из-за сильного артиллерийского удара. С 8 по 10 апреля войска 4-го Украинского фронта израсходовали 677 вагонов боеприпасов. На этот период пришлась меньшая часть потерь личного состава фронта (3 923 человека убитыми и 12 166 ранеными).

На подступах к Севастополю. Бойцы гвардии старшего лейтенанта Александрова атакуют противника. Фото С. Струнникова. 1944. Источник: https://tass.ru

11 апреля командование 17-й армии решило начать отход в Севастополь и эвакуацию войск. Уже 10 апреля получает приказ на отход V армейский корпус на Керченском полуострове. В этот момент имелись шансы разгромить отходящие колонны немцев с воздуха. Однако лето 1944 года в Белоруссии и весна 1944 года все же различались. Подвоз горючего по раскисшим дорогам был крайне затруднен. Запасы авиабензина ВВС 4-го Украинского фронта перед началом операции могли обеспечить интенсивную работу авиации только в течение трех дней, но с 13 апреля ее активность резко падает.

После отхода немецких и румынских войск в Севастополь и разгрома группировок противника, чьи пути отступления удается перерезать, следующей задачей становится штурм города и крепости. Немцы надеялись повторить 250-дневную оборону Севастополя советскими войсками в 1941-1942 годах. Однако грамотный выбор направления главного удара вдоль Ялтинского шоссе и ставка на комбинацию удара артиллерии и танков не оставила немцам никакого шанса. Начавшееся 7 мая 1944 года наступление Приморской армии быстро привело к потере немцами Сапун-горы и распаду обороны 17-й армии в южном секторе обороны Севастополя.

Последние минуты боя на Приморском бульваре города в день освобождения Севастополя. Источник: https://tass.ru

Здесь еще одной, казалось бы, неразрешимой задачей стало для советских войск искусственное ограничение действий Черноморского флота. Директивой Ставки после потери лидера и двух эсминцев в октябре 1943 года использование крупных кораблей на море запрещалось без особого распоряжения из Москвы. В период Крымской операции оно так и не последовало. Массовое использование немецким флотом мелкосидящих и малоразмерных быстроходных десантных барж (БДБ) еще больше затрудняло поражение конвоев с воздуха. По существу, прерывание перевозок из Севастополя в Констанцу только с воздуха и катерами представляло собой почти нерешаемую задачу.

Однако здесь сами немцы «подыграли» Красной армии. Получив мощный удар вдоль Ялтинского шоссе, командование 17-й армии поспешно отдает приказ на эвакуацию Северной стороны. Это приводит не только к ускорению коллапса обороны, но и к потере удобной для погрузки на корабли и суда гавани. Более того, поспешность заставляет Адмирала Черного моря отправить конвои в Севастополь в светлое время суток. Это предсказуемо приводит к атакам на боевые и транспортные корабли немцев и румын у Севастополя. Планомерная эвакуация 17-й армии, для которой имелись все предпосылки, оказывается сорванной.

Уже 9 мая был освобожден Севастополь, а к 12 мая 1944 года все было кончено. Остатки 17-й армии капитулировали на мысе Херсонес. Безвозвратные потери немцев и румын за весь период операции можно оценить в 80-100 тысяч человек. Советские безвозвратные потери были вчетверо меньшими. Помимо разгрома 17-й армии Третий Рейх в Крыму получил чувствительный политический удар. Еще в разгар операции Турция отказалась от любого сотрудничества с Германией. Также разгром и большие потери румын в Крыму нанесли очередной удар по престижу и положению румынского диктатора Антонеску. А Красная армия получила резерв в лице триумфаторов Крыма. За героизм и умелые действия войсковым соединениям и частям присвоены почетные наименования, 56 из них награждены орденами (в том числе и корабли), 238 воинов стали Героями Советского Союза.

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