Крымская операция Крымская стратегическая наступательная (8 апреля – 12 мая 1944 года) операция вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение Крымского полуострова. На чтение: 2 минуты

НАЧАЛО НАШЕГО НАСТУПЛЕНИЯ

Крымская операция - наступательная операция войск 4-го Украинского фронта (командующий генерал армии Ф. И. Толбухин) и Отдельной Приморской армии (генерал армии А. И. Еременко) во взаимодействии с Черноморским флотом (адмирал Ф. С. Октябрьский) и Азовской военной флотилией (контр-адмирал С. Г. Горшков) 8 апреля - 12 мая с целью освобождения Крыма от немецко-фашистских войск во время Великой Отечественной войны 1941/45. В результате Мелитопольской операции 26 сентября - 5 ноября 1943 и Керченско-Эльтигенской десантной операции 31 октября - 11 ноября 1943 советские войска прорвали укрепления Турецкого вала на Перекопском перешейке и захватили плацдармы на южном берегу Сиваша и на Керченском полуострове, но освободить в это время Крым им не удалось из-за недостатка сил. 17-я немецкая армия оказалась блокированной и, опираясь на глубоко эшелонированные оборонительные позиции, продолжала удерживать Крым. В ее состав в апреле 1944 входило 5 немецких и 7 румынских дивизий (около 200 тыс. человек, около 3600 орудий и минометов, свыше 200 танков и штурмовых орудий, 150 самолетов).

Советские войска насчитывали 30 стрелковых дивизий, 2 бригады морской пехоты, 2 укрепленных района (всего около 400 тыс. человек, около 6000 орудий и минометов, 559 танков и самоходных орудий, 1250 самолетов).

8 апреля войска 4-го Украинского фронта при поддержке авиации 8-й воздушной армии и авиации Черноморского флота перешли в наступление, 2-я гвардейская армия овладела Армянском, а 51-я армия вышла во фланг перекопской группировки противника, которая начала отход. В ночь на 11 апреля в наступление перешла Отдельная Приморская армия при поддержке авиации 4-й воздушной армии и авиации Черноморского флота и утром овладела г. Керчь. Введенный в полосе 51-й армии 19-й танковый корпус овладел Джанкоем, что заставило керченскую группировку противника начать поспешный отход на З. Развивая наступление, советские войска 15-16 апреля вышли к Севастополю…

Большая Советская энциклопедия

ТАКОВА БЫЛА НАША ЗАДАЧА НА 9 МАЯ

На Крымской операции мне хочется остановиться особо, ибо она, по моему мнению, освещена недостаточно…

Если взглянуть на карты боевых действий 1855, 1920, 1942 и 1944 годов, легко заметить, что во всех четырех случаях оборона Севастополя строилась примерно одинаково. Это объясняется важнейшей ролью, которую играл тут природный фактор: расположение гор, наличие моря, характер местности. И теперь враг цеплялся за выгодные с точки зрения защиты города пункты. Новый командующий Альмендингер разразился особым обращением к поискам: «Фюрер поручил мне командование 17-й армией... Я получил приказ защищать каждую пядь Севастопольского плацдарма. Я требую, чтобы все оборонялись в полном смысле этого слова; чтобы никто не отходил и удерживал бы каждую траншею, каждую воронку и каждый окоп. В случае прорыва танков противника, пехота должна оставаться на своих позициях и уничтожать танки как на переднем крае, так и в глубине обороны мощным противотанковым оружием... Честь армии зависит от защиты каждого метра вверенной нам территории. Германия ожидает, что мы выполним свой долг. Да здравствует фюрер!»

Но уже в первый день штурма Севастопольского укрепленного района враг потерпел крупное поражение, вынужден был оставить основной оборонительный рубеж и отвести войска на внутренний обвод. Ликвидировать оборону на нем и окончательно освободить Севастополь - такова была наша задача на 9 мая. Борьба не прекращалась и ночью. Особенно активно действовала наша бомбардировочная авиация. Общую атаку мы решили возобновить в 8 утра 9 мая. От командующего 2-й гвардейской Захарова мы потребовали за день ликвидировать противника на северной стороне города и выйти к побережью Северной бухты на всем ее протяжении; левофланговым корпусом нанести удар по Корабельной стороне и овладеть ею. Командующему Приморской армией Мельнику было приказано ночными действиями пехоты овладеть Безымянной высотой юго-западнее совхоза № 10 и обеспечить ввод в бой 19-го танкового корпуса.

Ровно в 8 часов 4-й Украинский возобновил общий штурм Севастополя. Бои за город продолжались весь день, а к его исходу наши войска вышли к заранее подготовленному врагом оборонительному рубежу от бухты Стрелецкой к морю. Впереди лежала последняя полоска Крыма, еще принадлежавшая фашистам, - от Омеги до мыса Херсонес.

Утром 10 мая последовал приказ Верховного Главнокомандующего: «Маршалу Советского Союза Василевскому. Генералу армии Толбухину. Войска 4-го Украинского фронта, при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии, в результате трехдневных наступательных боев прорвали сильно укрепленную долговременную оборону немцев, состоящую из трех полос железобетонных оборонительных сооружений, и несколько часов тому назад штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море - городом Севастополем. Тем самым ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму и Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков». Далее перечислялись все отличившиеся в боях за Севастополь войска, которые представлялись к присвоению наименования Севастопольских и к награждению орденами.

10 мая столица Родины салютовала доблестным войскам 4-го Украинского фронта, освободившим Севастополь.

Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1978

35 СУТОК

7 мая в 10:30 при массированной поддержке всей авиации фронта советские войска начали генеральный штурм Севастопольского укрепленного района. Войска главной ударной группировки фронта на 9-километровом участке прорвали вражескую оборону и овладели в ходе ожесточенных боев Сапун-горой. 9 мая войска фронта с севера, востока и юго-востока ворвались в Севастополь и освободили город. Остатки немецкой 17-й армии, преследуемые 19-м танковым корпусом, отходили на мыс Херсонес, где были окончательно разгромлены. На мысе было взято в плен 21 тыс. солдат и офицеров противника, захвачено большое количество техники и вооружения.

12 мая Крымская наступательная операция завершилась. Если в 1941–1942 гг. немецким войскам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем, то в 1944 г. советским войскам оказалось достаточно всего 35 суток, чтобы взломать мощные укрепления в Крыму и очистить от противника почти весь полуостров.

Цели операции были достигнуты. Советские войска прорвали глубоко эшелонированную оборону на Перекопском перешейке, Керченском полуострове, в районе Севастополя и разгромили 17-ю полевую армию вермахта. Ее потери только на суше составили 100 тыс. человек, в том числе свыше 61 580 человек пленными. Советские войска и силы флота в ходе Крымской операции потеряли 17 754 человека убитыми и 67 065 человек ранеными.

В результате Крымской операции последний крупный вражеский плацдарм, угрожавший тылу действовавших на Правобережной Украине фронтов, был ликвидирован. В течение пяти дней была освобождена главная база Черноморского флота – Севастополь и созданы благоприятные условия для дальнейшего наступления на Балканы.

Цепкалова А. Крымская стратегическая наступательная операция 1944 г.

Обложка: Крымская операция 1944г.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org