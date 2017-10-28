Краткий курс истории. Воздушный снайпер 28 октября 1912 года родился один из самых результативных летчиков-истребителей советской авиации, дважды Герой Советского Союза Арсений Васильевич Ворожейкин. Кормилец поневоле Арсений Васильевич родился в селе Прокофьеве (ныне в Нижегородской области). Рано лишившись отца, мальчик из бедной семьи был вынужден взять в руки охотничье ружье. Это сказалось на выдающемся мастерстве воздушного снайпера. С детства мечтавший о летной профессии, оказавшись в Харьковской военной авиационной школе летчиков, Арсений отправлял в мишень снарядов в 10 раз больше, чем было нужно для отметки «отлично». А.В. Ворожейкин 12 первых пробоин Боевой путь будущего дважды Героя начался в небе Халхин-Гола летом 1939 года. Тогда же он... На чтение: 1 минута

28 октября 1912 года родился один из самых результативных летчиков-истребителей советской авиации, дважды Герой Советского Союза Арсений Васильевич Ворожейкин.

Кормилец поневоле

Арсений Васильевич родился в селе Прокофьеве (ныне в Нижегородской области). Рано лишившись отца, мальчик из бедной семьи был вынужден взять в руки охотничье ружье. Это сказалось на выдающемся мастерстве воздушного снайпера. С детства мечтавший о летной профессии, оказавшись в Харьковской военной авиационной школе летчиков, Арсений отправлял в мишень снарядов в 10 раз больше, чем было нужно для отметки «отлично».

А.В. Ворожейкин

12 первых пробоин

Боевой путь будущего дважды Героя начался в небе Халхин-Гола летом 1939 года. Тогда же он заработал славу воздушного снайпера. После первого боя в самолете комиссара Ворожейкина насчитали 12 пробоин – счастливая цифра. В той же войне с японцами он получил тяжелую травму позвоночника, но досрочно выписался из госпиталя, «случайно» потерял справку о списании с летной работы и вернулся в строй. А еще вплоть до конца 1943 года летчик-ас предпочитал летать с открытым фонарем кабины пилота – для лучшего обзора.

А.В. Ворожейкин перед боевым вылетом

За мужество и героизм

Впервые Ворожейкин был представлен к званию Героя Советского Союза еще в 1939 году за бои с японцами, но получил орден Красного Знамени. Первого «Героя» Ворожейкину дали в феврале 1944 года – за мужество и героизм в борьбе с фашистскими захватчиками. Второго – в августе того же года, когда летчик-ас занимал должность заместителя командира 32-го истребительного авиаполка в звании майора. За всю карьеру Ворожейкин провел более 300 боевых вылетов, 90 воздушных боев и имел в послужном списке 51 личную и 14 групповых побед (по другим данным – 52 и 13 соответственно). В мирное время Арсений Васильевич продолжал служить в армии на командующих постах, а в отставке (с 1957 года) занимался литературной деятельностью. Генерал-майор авиации умер 23 мая 2001 года, похоронен в Москве. В Нижнем Новгороде ему установлен памятник.