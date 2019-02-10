Краткий курс истории. Пионер-герой Валя Котик 11 февраля 1930 года родился Герой Советского Союза пионер Валя Котик. На чтение: 1 минута

11 февраля 1930 года родился Герой Советского Союза пионер Валя Котик.

Ещё совсем недавно о Вале Котике и других юных героях мог рассказать любой пионер Советского Союза. Мальчишки и девчонки, изучали героическое прошлое страны и гордились им. В 90-е годы отношение к истории изменилось не в лучшую сторону, однако в начале века интерес современной молодёжи к истории страны, к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны вновь появился. В школах и других учебных заведениях вспоминают о героях и изучают их подвиги. Появилось понимание, что есть преемственность поколений, и она должна продолжаться. Вот и сегодня мы вспомним одного из юных героев Великой Отечественной войны.

Мальчик из Шепетовки

Будущий герой родился в селе Хмелёвке Каменец-Подольской (сейчас Хмельницкой) области Украины. Позже семья переехала в городок Шепетовка, где Валя учился в школе, вступил в пионеры и завёл новых друзей.

К началу войны Вале едва исполнилось 11 лет. Попытка эвакуироваться из города не увенчалась успехом. Немцы перерезали дорогу, пришлось возвращаться в город. Началась оккупация. На новые немецкие порядки пионер ответил своим сопротивлением: он собирал листовки, которые сбрасывали советские самолёты, расклеивал их по городу, рисовал и расклеивал карикатуры на гитлеровцев. Скоро его вычислили. К счастью, это были подпольщики, и уже вскоре Валя вместе со своим братом и друзьями начал помогать партизанам.

Юный партизан

Начинали пионеры с того, что в полях, где проходили бои, искали оставшееся оружие, собирали данные о дислокации вражеских войск, их численности, местонахождении складов. Однажды Валя через весь город на стареньком велосипеде перед носом у немцев перевёз ручной пулемёт. Он принимал участие и в минировании дорог.

К 1943 году Валя Котик стал настоящим партизаном. Наравне со всеми юный пионер участвовал в налётах на склады и на гарнизоны фашистов, брал «языков», участвовал в железнодорожных диверсиях. Именно он нашёл телефонный кабель, по которому осуществлялась связь со ставкой Гитлера в Варшаве. За время боёв он был дважды ранен. Осенью 1943 г. Валя был в боевом охранении, он вовремя заметил врага и застрелил немецкого офицера, подняв тревогу, спас своих товарищей.

Последний бой

В день своего рождения 11 февраля 1944 года мальчик узнал, что Красная Армия освободила его родной город Шепетовку. На радостях он упросил взять его освобождать соседний Изяслав. Освобождение города стало его последним боем. Он был смертельно ранен в живот. 17 февраля (почти через неделю после своего 14-летия) отважный герой скончался.

При жизни Валя Котик был награждён орденами Ленина и Отечественной войны I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» II степени, а посмертно был удостоен звания Герой Советского Союза. Похоронен юный герой в Шепетовке. К сожалению, сегодня в родном городе Вали Котика – Шепетовке места для таких героев не осталось. У украинской власти «новые герои» – бандеровцы, петлюровцы, предатели вроде Мазепы.

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