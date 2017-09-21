Краткий курс истории. Освобождение Украины: начало 21 сентября 1943 года в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции (26 августа – 30 сентября 1943 года) советские войска освободили Чернигов. Наступление было частью Черниговско-Полтавской стратегической операции, первого этапа битвы за Днепр в ходе Великой Отечественной войны. На волне успеха После переломной победы над фашистами в Курской битве советское командование поставило новые, масштабные задачи: освободить Левобережную Украину, выйти к Днепру, завладеть плацдармами на правом берегу реки с целью освобождения всей Украины. Согласно плану операции предполагалось одновременно нанести несколько мощных ударов с трех фронтов, чтобы рассечь оборону неприятеля. Главным ударным кулаком выступили силы Центрального фронта под командованием генерал-майора К. К. Рокоссовского при... На чтение: 1 минута

21 сентября 1943 года в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции (26 августа – 30 сентября 1943 года) советские войска освободили Чернигов. Наступление было частью Черниговско-Полтавской стратегической операции, первого этапа битвы за Днепр в ходе Великой Отечественной войны.

На волне успеха

После переломной победы над фашистами в Курской битве советское командование поставило новые, масштабные задачи: освободить Левобережную Украину, выйти к Днепру, завладеть плацдармами на правом берегу реки с целью освобождения всей Украины. Согласно плану операции предполагалось одновременно нанести несколько мощных ударов с трех фронтов, чтобы рассечь оборону неприятеля. Главным ударным кулаком выступили силы Центрального фронта под командованием генерал-майора К. К. Рокоссовского при поддержке Воронежского и Степного фронтов. Численность советских войск к началу операции превышала полмиллиона человек.

Маневр Рокоссовского

Красная Армия перешла в наступление 26 августа. Противник на главном направлении оказал упорное сопротивление: в первые сутки войскам Центрального фронта пришлось выдержать 12 контратак фашистов. Однако наступление вспомогательного фронта стало полной неожиданностью для самоуверенного врага. 31 августа наша армия уже вступила на территорию Украины. Рокоссовский блестяще воспользовался ситуацией: не прерывая наступательных действий, он чрезвычайно быстро перебросил основные силы по направлению на Конотоп. Это позволило советской армии и сорвать планы немцев по контрнаступлению, и стремительно продвинуться по всей полосе наступления.

Вышли к Днепру

Однако серьезный наступательный потенциал, возникший в результате грамотных действий Рокоссовского, в полной мере использован не был: у Верховного Главнокомандования имелось свое видение дальнейших событий… Тем не менее силы левого крыла фронта после трех суток непрерывного наступления и после успешного форсирования реки Десны сумели 21 сентября занять Чернигов и выйти к Днепру. В тот же день приказом Главнокомандования за выполнение этой операции 76-й гвардейской стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование «Черниговская». А вся Черниговско-Припятская операция стала крупнейшим успехом первого этапа битвы за Днепр.