Краткий курс истории. Освобождение Прибалтики 24 ноября 1944 года завершилась Прибалтийская наступательная операция. 71 день борьбы 1944 год был богат на успешные действия советских войск против фашистов. Одной из таких операций стала Прибалтийская операция. Целью этой стратегической наступательной операции было освобождение Советской Прибалтики от немецких войск. Силы со стороны Советского Союза привлекались очень значительные, в первую очередь, это были войска 2-го и 3-го Прибалтийского фронтов, Ленинградского фронта и Балтийского флота. Вся операция продолжалась 71 день. Отдавать Прибалтику немцы не собирались. Она для Германии имела важнейшее значение. В первую очередь, через неё шла связь со Скандинавией, через которую шли стратегические материалы. Также Прибалтика снабжала Германию продовольствием,... На чтение: 2 минуты

24 ноября 1944 года завершилась Прибалтийская наступательная операция.

71 день борьбы

1944 год был богат на успешные действия советских войск против фашистов. Одной из таких операций стала Прибалтийская операция. Целью этой стратегической наступательной операции было освобождение Советской Прибалтики от немецких войск. Силы со стороны Советского Союза привлекались очень значительные, в первую очередь, это были войска 2-го и 3-го Прибалтийского фронтов, Ленинградского фронта и Балтийского флота. Вся операция продолжалась 71 день.

Отдавать Прибалтику немцы не собирались. Она для Германии имела важнейшее значение. В первую очередь, через неё шла связь со Скандинавией, через которую шли стратегические материалы. Также Прибалтика снабжала Германию продовольствием, а Эстония поставляла еще и нефтепродукты.

Немцы выставили для защиты региона 730 тысяч человек, в том числе и военные формирования, созданные из эстонских и латышских коллаборационистов, состоявших в Waffen-ss. В целом немцы получили две латышские и одну эстонскую дивизию. Кроме этого существовали отдельные военные подразделения, занимавшиеся охраной военных объектов и концентрационных лагерей, поиском и уничтожением партизан. Концентрационных лагерей в Прибалтике было достаточно. Весь регион стал полигоном для отработки технологий массовых казней, а местные националисты стали главными исполнителями жестоких карательных акций. Именно они мучили и убивали местных жителей и военнопленных. Крупнейшими лагерями смерти стали Саласпилс в Латвии и Вайвара в Эстонии. Особенно усердствовали нацисты в уничтожении евреев. Только в Литве было уничтожено 220 тысяч евреев, что составило 95% довоенного еврейского населения. Фашисты и местные националисты пытались скрыть свои преступления, ожесточённо сопротивляясь натиску Красной армии.

К этому наступлению советские войска подготовились настоящим образом, для проведения операции был создан значительный перевес в живой силе и в технике. Всё началось 14 сентября 1944 года. Войска Прибалтийских фронтов двинулись на рижском направлении. Несмотря на ожесточённое сопротивление, уже в первый день была прорвана первая линия обороны. Основные силы немцы сконцентрировали на участках севернее Западной Двины, но сдержать натиск советских войск не смогли и вынуждены были отвести свои войска в Восточную Пруссию. Параллельно войска Ленинградского фронта и Балтийского флота начали наступление на Таллинн. Ими в течение 10 дней были разгромлены 4 пехотных дивизии и 5 артиллерийских полков. Освободив Таллинн, советские войска начали подготовку Мемельской операции, которая также была успешно осуществлена. Наши вышли к Балтийскому морю, а 24 ноября 1944 года советские войска ликвидировали последние остатки немецких войск на Моозундском архипелаге. Советских солдат-освободителей повсюду встречали с цветами. Прибалтика была освобождена, но практически везде царила разруха. За время оккупации были уничтожены предприятия, электростанции, мосты. В Германию составами вывозилась техника, инвентарь, продовольствие, скот… Практически половина трудоспособного населения погибло в лагерях и гетто.

Наш рассказ об освобождении Прибалтики был бы не полным, если мы не рассказали о героическом сопротивлении фашистам со стороны эстонцев, латышей и литовцев. Десятки партизанских отрядов, подпольных групп сопротивления приближали День Победы. В боях по освобождению Прибалтики принимали участие 8-й Эстонский и 130-й Латвийский стрелковые корпуса, а также 16 Литовская стрелковая дивизия.

Предали память о спасителях

Советские войска в ходе наступления изгнали нацистов практически из всей Прибалтики. Из 59 дивизий группы армий «Север» были полностью разгромлены 26, а 3 дивизии полностью уничтожены. Но победа далась советским войскам тяжело. 61 тысяча советских воинов полегла на полях боёв. Но задача, поставленная командованием, была полностью выполнена. Германия лишилась важного стратегического района, а также значительной промышленной и сырьевой базы. Балтийский флот расширил зону своей деятельности. Прибалтика открывала новые перспективы для развития наступления советских войск в Восточной Пруссии.

Родина по заслугам оценила подвиг солдат и офицеров, участвовавших в наступлении. 112 воинов стали Героями Советского Союза, свыше 300 тысяч были награждены орденами и медалями.

Увы, в современной Прибалтике не любят вспоминать эти знаменательные дни. Всё, что связано с победой над фашизмом, не находит поддержки у официальных властей. Теперь по улицам маршируют другие «герои» – те, кто все годы войны был на службе оккупантов. Сегодняшние власти пытаются заставить забыть народы Прибалтики эти события, стереть память о том, что на самом деле произошло в годы Второй мировой войны и кто на самом деле оккупировал, а кто освобождал регион. А ведь все было иначе. Гитлер включил Прибалтику в Рейхскомиссариат «Остланд» с задачей колонизации и германизации региона, с уничтожением части местного населения и ассимиляции остальных. Победа советской армии разрушила эти планы. А в январе-феврале 1946 года в Риге состоялся судебный процесс над авторами этих преступных приказов. Суд приговорил их к смертной казни, которая и состоялась на площади Победы в Риге.