Краткий курс истории. Операция «Багратион» 23 июня 1944 года СССР в ходе Великой Отечественной войны начал крупномасштабную Белорусскую наступательную операцию под кодовым названием «Багратион», получившую его в честь полководца и героя Отечественной войны 1812 года. Реванш Планы советских войск в Белоруссии хранились в строжайшей тайне. Достигнутый накануне успех Красной Армии на Украине наводил немцев на мысль, что именно здесь и будет нанесен следующий удар, поэтому они бросили основную мощь своей армии на юг. Более того, немецкое командование считало положение группы армий «Центр» в Белоруссии не внушающим сколь-либо серьезных опасений, поскольку фронт там долгое время оставался стабильным и немцы имели возможность сформировать развитую систему обороны.... На чтение: 1 минута

23 июня 1944 года СССР в ходе Великой Отечественной войны начал крупномасштабную Белорусскую наступательную операцию под кодовым названием «Багратион» , получившую его в честь полководца и героя Отечественной войны 1812 года.

Реванш

Планы советских войск в Белоруссии хранились в строжайшей тайне. Достигнутый накануне успех Красной Армии на Украине наводил немцев на мысль, что именно здесь и будет нанесен следующий удар, поэтому они бросили основную мощь своей армии на юг. Более того, немецкое командование считало положение группы армий «Центр» в Белоруссии не внушающим сколь-либо серьезных опасений, поскольку фронт там долгое время оставался стабильным и немцы имели возможность сформировать развитую систему обороны. На Восточном фронте немцы ушли в глухую оборону, ожидая высадки англо-американских войск во Франции. Усиление немецкой группировки на Украине определило решение Ставки начать наступление в Белоруссии. Здесь летом 1941 года Красная Армия потерпела одно из самых крупных и горьких поражений, здесь и было решено отыграться сполна. Даже наступление началось с разницей в один день от годовщины нападения Германии на СССР .

Улучшенный Брусиловский прорыв

Операция «Багратион» проводилась в связке с высадкой союзников в Нормандии 6 июня 1944 года и открытием второго фронта. Наступление на Восточном фронте должно было сковать силы немцев и не позволить им осуществить переброску войск с востока на запад (стоит помнить, что на Восточном фронте было сосредоточено 235, а на Западном – 65 дивизий противника). «Багратион» своей идеей широкого стремительного наступления вместо сосредоточения на одном главном направлении напоминает Брусиловский прорыв времен Первой мировой. Успех Белорусской наступательной операции был для советского командования таким же сюрпризом, как и для немцев, только положительным: отбросить врага за два месяца на 400–600 километров разработчики операции не ожидали. Всё это лишь говорит о продуманности наступления, высоких полководческих качествах советского командования, храбрости и героизме советских солдат.

Значение

В ходе выполнения операции «Багратион» была освобождена Белорусская ССР, часть Литовской и Латвийской ССР, осуществлен прорыв в Польшу, советские войска вышли к границе Восточной Пруссии. Победа в одной из крупнейших в истории человечества наступательных операций далась Красной Армии тяжело. Наши войска потеряли около 178 тысяч человек (7,6% от общего числа участников операции), более полумиллиона получили ранения. Немецкая группа армий «Центр», по сути, перестала существовать, серьезные потери понесли группы армий «Север» и «Северная Украина». В целом, по разным оценкам, немецкие безвозвратные потери составили 300–400 тысяч человек, около 100 тысяч раненых, без учета пленных и техники. Это весьма высокие показатели даже для Второй мировой войны. Так или иначе, стало ясно, что следующий год войны станет последним, а единственная на тот момент сила в мире, способная сравниться с Красной Армией, была сама Красная Армия.