Краткий курс истории. Нетипичный маршал 22 ноября 1898 года родился Родион Яковлевич Малиновский, советский государственный и военный деятель, Маршал и дважды Герой Советского Союза. Биография Малиновского совершенно не похожа на обычно «правильные», словно под копирку написанные, биографии советских маршалов. Беглец Родион Яковлевич родился вне брака в Одессе. Мать – Варвара Николаевна Малиновская, об отце доподлинно известно только имя – Яков (Яким). В автобиографии Малиновский упомянул, что тот был учителем по образованию. Когда Родиону исполнилось 11 лет, мать решила выйти замуж. В день свадьбы он сбежал (по другой версии, муж матери отказался его усыновить) и жил сначала у одной сестры матери, потом у другой, работал батраком... На чтение: 1 минута

22 ноября 1898 года родился Родион Яковлевич Малиновский, советский государственный и военный деятель, Маршал и дважды Герой Советского Союза. Биография Малиновского совершенно не похожа на обычно «правильные», словно под копирку написанные, биографии советских маршалов.

Беглец

Родион Яковлевич родился вне брака в Одессе. Мать – Варвара Николаевна Малиновская, об отце доподлинно известно только имя – Яков (Яким). В автобиографии Малиновский упомянул, что тот был учителем по образованию. Когда Родиону исполнилось 11 лет, мать решила выйти замуж. В день свадьбы он сбежал (по другой версии, муж матери отказался его усыновить) и жил сначала у одной сестры матери, потом у другой, работал батраком и мальчиком на побегушках. С началом Первой мировой войны, движимый патриотическими чувствами, 16-летний Малиновский приписал себе необходимый возраст и отправился на фронт. В 1915 году был награжден Георгиевским крестом IV степени. В том же году получил тяжелое осколочное ранение в спину, после выздоровления попал в состав экспедиционного корпуса Русской армии во Франции, где получил два французских Военных креста.

Революционер

С началом событий 1917 года в России в рядах русских и некоторых французских частей стали распространяться революционные настроения. Временное правительство всячески задерживало возвращение почти 20 тысяч русских солдат с Западного фронта и даже просило французские власти силой задавить бунтарей, но французы отказались. Малиновский в этих событиях не участвовал, поскольку находился в госпитале из-за очередного ранения. После реабилитации и расформирования русских частей Родион вступил в легендарный «Русский легион чести» в составе Иностранного легиона. За героизм в 1918 году получил Военный крест с серебряной звездочкой. Однако Малиновский, как и многие русские солдаты, мечтал вернуться на родину и вступить в ряды РККА. Мечту он осуществил в 1919 году. Причем солдат чудом избежал расстрела, поскольку красноармейцы приняли паренька с французскими наградами и книгами за шпиона. Лишь старая открытка с одесскими видами позволила будущему маршалу доказать свое происхождение и намерения.

Маршал

Согласно имеющимся данным, Малиновский был единственным высокопоставленным советским офицером, свободно владевшим несколькими европейскими языками. В годы Великой Отечественной войны Малиновский отличился неоднократно. Он способствовал успешному завершению Сталинградской битвы. Лично освобождал родную Одессу. Содействовал выходу Румынии из союза с Германией и многое другое. Кроме того, Родион Яковлевич – единственный советский военачальник, который оставил воспоминания о Первой мировой. Сделал он это в обход прямого запрета, изменив в мемуарах свое имя. А еще Малиновский был знатным шахматистом, печатался в журналах как автор шахматных задач. Умер маршал 31 марта 1967 года от рака поджелудочной железы.