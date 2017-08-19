Краткий курс истории. «Небесный ястреб» 19 августа 1944 года советский лётчик-ас Александр Иванович Покрышкин (1913–1985) стал первым в истории трижды Героем Советского Союза. Как лётчик-истребитель он занимает второе место (после Ивана Кожедуба) по результативности среди всех пилотов союзников по антигитлеровской коалиции. 39 неудач В 19 лет, имея за плечами лишь семь классов школы и специальность слесаря-инструментальщика, Покрышкин стал курсантом Военной школы авиатехников. Он так сильно мечтал стать лётчиком, что самостоятельно изучал историю авиации, физику и другие необходимые дисциплины и 39 раз подавал рапорты командованию Таманской дивизии в Краснодаре, где служил авиатехником в 1934–1938 годы, на поступление в лётное училище. Но всякий раз ему отказывали… В... На чтение: 1 минута

19 августа 1944 года советский лётчик-ас Александр Иванович Покрышкин (1913–1985) стал первым в истории трижды Героем Советского Союза. Как лётчик-истребитель он занимает второе место (после Ивана Кожедуба) по результативности среди всех пилотов союзников по антигитлеровской коалиции.

39 неудач

В 19 лет, имея за плечами лишь семь классов школы и специальность слесаря-инструментальщика, Покрышкин стал курсантом Военной школы авиатехников. Он так сильно мечтал стать лётчиком, что самостоятельно изучал историю авиации, физику и другие необходимые дисциплины и 39 раз подавал рапорты командованию Таманской дивизии в Краснодаре, где служил авиатехником в 1934–1938 годы, на поступление в лётное училище. Но всякий раз ему отказывали… В 1938-м в отпуске упорный Александр Иванович за 17 дней освоил двухлетний курс Краснодарского аэроклуба и экстерном сдал экзамен на пять. К своему сороковому по счёту рапорту он приложил аттестат об окончании аэроклуба. Тут же последовало заветное направление в военную авиационную школу... Её Покрышкин окончил через год, с отличием!

Три «Звезды»

Впервые Покрышкин серьёзно отличился уже зимой 1941 года во время Великой Отечественной. В тяжёлых погодных условиях, когда два его напарника разбились при попытке взлететь, Александр Иванович поднял самолёт и выполнил боевое задание, за что впоследствии получил орден Ленина. Первые две «Золотые Звезды» Покрышкин получил за бои над Кубанью в 1943 году, лично сбив 22 самолёта врага. Тогда же многие его ученики стали асами. Третье звание Героя Советского Союза Александр Иванович получил 19 августа 1944 года, имея в послужном списке на тот момент 550 боевых вылетов и 53 официальные победы.

Герой американских комиксов

Покрышкин считал, что тактика советских ВВС была устаревшей, и самостоятельно разработал новейшие тактические приёмы ведения воздушного боя, которым он посвятил целую книгу. Тактика оказалась настолько новаторской и успешной, что её использовали даже арабские лётчики во время Арабо-израильской войны 1947–1949 годов. Кроме того, именно Покрышкин проводил первые испытания аэродрома, на котором вместо специальной взлётной полосы использовалась обыкновенная шоссейная дорога. После этого такая практика была внедрена по всему миру. Слава Покрышкина оказалась настолько широкой, что в 1945 году популярный американский комикс True Comics посвятил русскому лётчику-асу один из номеров, который назывался Sky Hawk – «Небесный ястреб».