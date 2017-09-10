Ключ к Тамани: Новороссийская десантная операция 10 сентября 1943 года в ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции Великой Отечественной войны началась Новороссийская десантная операция. В историю она вошла как одна из самых удачных советских операций, проведенных совместно флотом и армией. Три удара Операция РККА предусматривала полное освобождение Таманского полуострова от немецко-румынских оккупантов. В качестве ключа к вражеской обороне был определен Новороссийск. Оставаясь прифронтовым еще с начала оккупации августа 1942 года, город был тщательно укреплен противником и потому труднодоступен для наступавшей армии. Учитывая это обстоятельство и неудачное наступление в феврале 1943-го, командование решило нанести удары с трех сторон. Особая ставка делалась на морской десант прямо в Новороссийский порт –... На чтение: 1 минута

10 сентября 1943 года в ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции Великой Отечественной войны началась Новороссийская десантная операция. В историю она вошла как одна из самых удачных советских операций, проведенных совместно флотом и армией.

Три удара

Операция РККА предусматривала полное освобождение Таманского полуострова от немецко-румынских оккупантов. В качестве ключа к вражеской обороне был определен Новороссийск. Оставаясь прифронтовым еще с начала оккупации августа 1942 года, город был тщательно укреплен противником и потому труднодоступен для наступавшей армии. Учитывая это обстоятельство и неудачное наступление в феврале 1943-го, командование решило нанести удары с трех сторон. Особая ставка делалась на морской десант прямо в Новороссийский порт – его предполагалось высадить в промежутке между первым и третьим ударами.

Под шквальным огнем

Новороссийский порт обладал серьезной противодесантной обороной, поэтому для поддержки десанта была создана мощная артиллерийская группировка из 227 установок реактивной артиллерии и 800 орудий. Кроме того, с воздуха советские войска прикрывала специальная группа советской авиации из самолетов ВВС флота, истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков – всего около 300 боевых единиц. В ночь на 10 сентября, после форсированной артподготовки и авиаударов, под шквальным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем противника началась высадка десанта. Спустя сутки десантники ворвались непосредственно в город и завязали уличные бои. Советские войска непрестанно теснили фашистов в ходе ожесточенных сражений, и в ночь на 16 сентября основные сухопутные силы РККА наконец вошли в Новороссийск.

Против превосходящих сил

Взятие Новороссийска позволяло советским войскам зайти в тыл неприятеля, и немцы стали спешно отводить войска от своей главной полосы обороны. Таким образом, успех операции предрешил исход борьбы за Таманский полуостров. Правда, в ходе Новороссийской десантной операции части десанта и корабли флота понесли весомые потери. Но вызвано это было не плохой подготовкой или неумелыми действиями, а тем, что враг значительно превосходил нас в силе. За участие в операции восемь человек были удостоены звания Героя Советского Союза, а личный состав некоторых подразделений, высадившихся в первый день, в полном составе был награжден медалями и орденами…