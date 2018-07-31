Краткий курс истории. Илья Шишмаков 31 июля 1926 года родился Герой Советского Союза Илья Николаевич Шишмаков. Путь на фронт Илья Николаевич родился в деревне Парфёново Тоншаевского района Нижегородской области. Происходил из крестьян. После получения семилетнего образования приступил к работе в колхозе. В армию был призван в декабре 1943 года. В боях участвовал с мая 1944 года в составе 3-го Белорусского фронта. Медаль «За отвагу» Согласно Приказу № 032-н по 226-му стрелковому полку 63-й стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта от 24 июня 1944 года, красноармеец Шишмаков был награжден медалью «За отвагу» – «за то, что он во время прорыва обороны противника в районе деревни... На чтение: 1 минута

31 июля 1926 года родился Герой Советского Союза Илья Николаевич Шишмаков.

Путь на фронт

Илья Николаевич родился в деревне Парфёново Тоншаевского района Нижегородской области. Происходил из крестьян. После получения семилетнего образования приступил к работе в колхозе. В армию был призван в декабре 1943 года. В боях участвовал с мая 1944 года в составе 3-го Белорусского фронта.

Медаль «За отвагу»

Согласно Приказу № 032-н по 226-му стрелковому полку 63-й стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта от 24 июня 1944 года, красноармеец Шишмаков был награжден медалью «За отвагу» – «за то, что он во время прорыва обороны противника в районе деревни Ефременки (южнее Витебска – прим. авт.) 23 июня 1944 года вступил в рукопашную схватку с тремя фрицами и их уничтожил».

Герой

Согласно наградному листу, 29 июля 1944 года «рядовой Шишмаков в бою на подступах к городу Каунасу выдвинулся впереди первых порядков роты. Немцы открыли ураганный огонь. Рота залегла, но отважный боец полз вперед. Маскируясь в траве, он пробрался в расположение вражеских окопов и в упор расстрелял из своего автомата пулеметный расчет противника. Захватив пулемет, Шишмаков открыл из него огонь по гитлеровцам, истребив свыше 30 солдат. В стане врага началась паника, но пулемет вскоре умолк – кончились патроны. Сам Шишмаков был ранен…». Далее описывается, как Шишмаков отбивался от гитлеровцев с помощью своего автомата. Благодаря действиям Шишмакова оборона врага на этом участке была прорвана с малыми потерями, но сам красноармеец скончался от ран 30 июля 1944 года в полевом госпитале. Звание Героя Советского Союза было присвоено Илье Шишмакову посмертно.