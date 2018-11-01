Краткий курс истории. Битва за Заполярье 1 ноября 1944 года завершилась битва за Заполярье. Начало войны Для многих наших читателей битва за Заполярье, развернувшаяся в годы Великой Отечественной войны, лишь небольшой эпизод противостояния Советского Союза и нацистской Германии. У всех на слуху Битва за Москву, блокада Ленинграда, сражение за Сталинград, Курская дуга, а вот о войне на Севере информации явно недостаточно. А ведь боевые действия, проходившие на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях, были наполнены не менее трагическими и героическими событиями. Советские бойцы ведут бой с прорвавшейся группировкой противника в районе Мурманска Противником советских войск на этом направлении стала... На чтение: 2 минуты

1 ноября 1944 года завершилась битва за Заполярье.

Начало войны

Для многих наших читателей битва за Заполярье, развернувшаяся в годы Великой Отечественной войны, лишь небольшой эпизод противостояния Советского Союза и нацистской Германии. У всех на слуху Битва за Москву , блокада Ленинграда , сражение за Сталинград , Курская дуга , а вот о войне на Севере информации явно недостаточно. А ведь боевые действия, проходившие на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях, были наполнены не менее трагическими и героическими событиями.

Советские бойцы ведут бой с прорвавшейся группировкой противника в районе Мурманска

Противником советских войск на этом направлении стала армия «Норвегия», состоящая из трех корпусов – двух немецких и одного финского. Во главе армии стоял генерал-полковник Николаус фон Фалькенхорст. В составе армии было 97 тысяч человек, более тысячи орудий и минометов и сотня танков. Для ее поддержки были направлены подразделения авиации и морского флота Германии. Перед армией стояла задача захватить Мурманск (единственный незамерзающий порт на севере СССР) и Кировскую железную дорогу, уничтожить базы Северного флота и завладеть Кольским заливом. Враг двигался по трем направлениям: Мурманск, Кандалакша и Лоухи. Участие в боевых действиях Финляндии носило также практический интерес. По ранее утвержденным планам ей доставался Кольский полуостров, который должен был войти в состав «Великой Финляндии».

Боевые действия

Против объединенных сил врага выступала 14-я армия, личный состав которой составлял 52 тысячи человек, 1150 орудий и минометов, 400 танков. Морские рубежи защищали корабли и авиация Северного флота. Суровый климат Заполярья не способствовал крупным военным операциям, тем не менее 29 июня 1941 года объединенные немецко-финские войска начали наступление. Бои продолжались неделю. Противник так и не смог преодолеть сопротивление советских войск и вынужден был перейти к обороне. Блицкриг на Севере не удался. Позиционные бои растянулись до 1944 года. Непосредственная угроза Мурманску была ликвидирована, но немцы продолжали бить по городу с воздуха и нанесли ему довольно значительный ущерб, но порт, главные ворота страны на севере, продолжал работать.

Разрушенные немецкими бомбардировками жилые кварталы Мурманска

Война на море

Затишье на берегу не снизило накал боевых действий на море. В этот период активизируются поставки военной техники, снаряжения и продовольствия по программе Ленд-лиза . Только через Мурманск переправили 1,2 миллиона тонн иностранных грузов. Естественно, немцы пытались сорвать поставки, с этой целью в регион были переброшены большие части люфтваффе, кригсмарине и надводных сил. Основную нагрузку по охране конвоев несли корабли британского флота и советский Северный флот, который также вел активные действия по срыву перевозок вражеских грузов. Всего за годы войны Северный флот лишил противника 200 кораблей и вспомогательных судов, свыше 400 транспортов и около 1300 самолетов.

Освобождение Заполярья и Норвегии

К концу 1944 года ситуация в Заполярье заметно изменилась. Советская авиация уже полностью господствовала в воздухе, а Финляндия вышла из войны, и немцам приходилось держать оборону только своими силами.

7 октября 1944 года Красная армия начала Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию войск Карельского фронта и Северного флота. Немцы были выбиты с территории СССР, советские войска перешли границу Норвегии и начали ее освобождение от немецко-фашистских войск. Был освобожден город Киркенес. Норвежский политик Ю. Липпе в те дни писал: «Советская армия пришла в Норвегию не только как военная сила, но и как друг норвежского народа». Во время освобождения страны 2122 советских солдата и офицера пали смертью храбрых. В Осло, Киркенесе, Будё, Эльвенесе и ряде других городов стоят памятники нашим воинам с надписью «Норвегия благодарит вас».

К сожалению, время не только лечит, но и калечит. В эти дни на территории Норвегии проходят учения НАТО «Единый трезубец», в них принимают участие свыше 50 тысяч военнослужащих. Цель одна – защита от России, правопреемницы СССР, который в далеком 1945 году принес мир и спокойствие на эти земли.

Но, несмотря на все эти бряцания оружием, память о мирной миссии советского народа в стране сохраняется, а к памятникам советских солдат-освободителей все так же относятся с большим уважением, в отличие от многих других европейских стран, в том числе и Польши.