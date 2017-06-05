Когда русские не останавливаются. К годовщине выхода Красной Армии на границу СССР 26 марта 1944 года части 2 Украинского фронта вышли на довоенную границу между Молдавской ССР и Румынией. Существует историческая шутка с долей шутки о том, что «за столетия оборонительных войн территория России значительно увеличилась». В современной идеологии восточноевропейских демократических режимов основополагающим догматом о финале Второй мировой войны является следующий: «Нацистская оккупация сменилась советской». Как всё это выглядело в реальности – стоит вспомнить сегодня. В день, когда мы отмечаем годовщину выхода Красной Армии к границам Советского Союза. Рядовые 24-го погранполка Меркулов, Кравченко и Дмитриченко восстанавливают пограничный столб на границе с Румынией *** Небольшая историческая справка. Уманско-Ботошанская операция 2-го Украинского фронта... На чтение: 2 минуты

26 марта 1944 года части 2 Украинского фронта вышли на довоенную границу между Молдавской ССР и Румынией.

Существует историческая шутка с долей шутки о том, что «за столетия оборонительных войн территория России значительно увеличилась». В современной идеологии восточноевропейских демократических режимов основополагающим догматом о финале Второй мировой войны является следующий: «Нацистская оккупация сменилась советской».

Как всё это выглядело в реальности – стоит вспомнить сегодня. В день, когда мы отмечаем годовщину выхода Красной Армии к границам Советского Союза.

Рядовые 24-го погранполка Меркулов, Кравченко и Дмитриченко восстанавливают пограничный столб на границе с Румынией

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Небольшая историческая справка. Уманско-Ботошанская операция 2-го Украинского фронта была составной и завершающей частью т.н. «Второго сталинского удара» (Днепровско-Карпатская операция), целью которого было освобождение Правобережной Украины. Конкретно перед Коневым стояла задача разгрома 8-й армии Вермахта, а также рассечение группы армий «Юг» Эриха фон Манштейна.

О том, насколько серьёзными были успехи операции, лучше всего говорят следующие факты:

– Соотношение безвозвратных потерь Красной Армии и вермахта за время операции составляет 1:2. В среднем во время наступательных операций потери наступающей стороны вчетверо выше. Это к вопросу о «трупами завалили»;

– За второй подряд крупный провал и разногласия в отношении дальнейших действий А. Гитлер отправил Манштейна в почётную ссылку. До самого конца войны один из лучших генералов вермахта не принимает непосредственного участия в руководстве войсками;

– Приказ И. Сталина командующему 2-м Украинским фронтом И. Коневу в связи с выходом войск на государственную границу СССР был зачитан по радио Ю. Левитаном.

Успешные действия советских войск не могли не оказать деморализующего влияния на союзников Германии. Но первой дрогнула совсем не Румыния (уже к 20 марта 2-й Украинский фронт вышел к её тогдашним границам), а Венгрия. 19 марта Гитлер, встревоженный возможностью начала руководством Венгрии сепаратных переговоров, отдал приказ ввести туда войска. Таким образом, трещину давала не только ещё существующая оборона немцев на западных границах СССР (в частности, в Румынию перебрасывались войска с других участков фронта, тем самым ослабляя их), но и вся политическая система диктаторской Европы, созданная Гитлером.

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...А теперь вспомним, с какой, собственно, Европой имела дело наша страна к весне 1944-го.

В Румынии – диктатура Антонеску, союзника Гитлера. Румынские солдаты оккупировали юг УССР, Крым, только недавно гибли под Сталинградом за интересы Рейха.

В Болгарии – прогитлеровский регентский совет.

В Венгрии – до того радостно пилившей вместе с Рейхом Югославию – дрогнул и только что был заменён на немецкую марионетку Хорти: Венгрия оккупирована германскими войсками, пронацистские настроения по-прежнему сильны (что ещё аукнется в 1956-м).

В Польше (до печальных событий 1939 года пилившей с Гитлером Чехословакию) действует «Армия Крайова», глубоко антисоветская. И, кстати, несколько сотен тысяч польских солдат воюют в составе Вермахта.

Финны, верные союзники Гитлера, ещё оккупируют Петрозаводск.

А хитроумный Черчилль, полагающий наилучшим вариантом взаимное истощение СССР и Германии, тянет с открытием Второго фронта уже который год (история покажет, что британский премьер переиграет самого себя: открытие второго фронта облегчит советским войскам дальнейшее продвижение на Запад, а вот мечта “не пустить русских в Европу” так и останется мечтой).

Одним словом, вся Восточная, Центральная или Западная Европа – и та, что ещё за Гитлера, и та, что уже против – это фарш из антисоветских сил, армий и партий. Вся эта Европа, от Испании до Финляндии, воевала в обозе нацистов на русской земле. Или – в случае Великобритании – играла в «баланс сил».

Согласно легендам и мифам современного восточноевропейства, в идеале советские солдаты должны были, полив своей кровью восточноевропейские земли, деликатно уйти и дать возможность экс-союзникам Гитлера спокойно вернуться к власти.

Этого не произошло. Советские солдаты, выйдя 26 марта 44-го на границу с Румынией, первым делом вкопали обратно пограничные столбы. Но СССР не мог оставить у власти своих врагов.

Кстати, точно так же вели себя западные союзники, потратившие массу сил и человеческих жизней на то, чтобы не дать прийти к власти просоветским коммунистам во Франции, Италии, Греции.

Поэтому когда сегодня пропагандисты задают якобы «трудные вопросы» о том, что делали советские солдаты в освобождённой Европе с 1945 по 1990-е, нам стоит для начала поинтересоваться, что делала Европа на советской земле с 1941 по 1944 годы. И что, кстати, делают американские оккупационные силы по сей день в Германии и Италии.

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