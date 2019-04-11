Хроники сражающейся Керчи 11 апреля 1944 года войсками Отдельной Приморской армии и силами Черноморского флота был освобожден город Керчь. Это был один из тех городов СССР, по улицам и площадям которых проходила линия фронта. Жилые дома, заводские постройки и портовые сооружения становились крепостями и опорными пунктами. Гавань превратилась в жуткое нагромождение полузатонувших судов, сгоревших пристаней и торчащих из воды свай. С самого начала Керчь как порт на Черном море приобрела большое значение в борьбе за Крым. Война пришла к Керчи сначала с воем падающих авиабомб, звуком сирен и ужасающим грохотом детонирующих от прямых попаданий штабелей боеприпасов. Первый налет на город состоялся уже 30... На чтение: 3 минуты

11 апреля 1944 года войсками Отдельной Приморской армии и силами Черноморского флота был освобожден город Керчь. Это был один из тех городов СССР, по улицам и площадям которых проходила линия фронта. Жилые дома, заводские постройки и портовые сооружения становились крепостями и опорными пунктами. Гавань превратилась в жуткое нагромождение полузатонувших судов, сгоревших пристаней и торчащих из воды свай. С самого начала Керчь как порт на Черном море приобрела большое значение в борьбе за Крым.

Война пришла к Керчи сначала с воем падающих авиабомб, звуком сирен и ужасающим грохотом детонирующих от прямых попаданий штабелей боеприпасов. Первый налет на город состоялся уже 30 августа 1941 года. После прорыва немцев в Крым в конце октября 1941 года восточная часть полуострова стала одной из приоритетных целей. При благоприятном стечении обстоятельств Керчь могла стать вторым Севастополем. По крайней мере стремление и даже приказ командования оборонять город до последней возможности с сохранением плацдарма в Крыму имели место. Однако ресурсы главной базы флота – Севастополя (как людские, так и технические), конечно, были больше. Поэтому удержать Керчь осенью 1941 года все же не удалось, город был оккупирован 16 ноября 1941 года. Установление оккупационного режима в Керчи ознаменовалось казнями и расправами с местным населением. Так называемая оперативная группа «Д» штандартенфюрера СС Олендорфа начала регистрацию и уничтожение коммунистов, евреев, крымчаков, цыган. Печальную известность как место массовых казней приобрел Багеровский ров под Керчью.

Вид на Керченский порт после захвата города немецкими войсками. Источник: http://waralbum.ru

Керчь освобождали дважды, и первое освобождение состоялось через полтора месяца после начала оккупации. Разрушение пристаней и укрепление города и порта немцами делали совершенно бесперспективными лобовую атаку на него с высадкой десанта. В ходе Керченско-Феодосийской операции морские десанты высаживались севернее и южнее Керчи. Общее благоприятное для Красной Армии развитие событий и поспешное отступление германских войск с Керченского полуострова привели к освобождению Керчи 30 декабря 1941 года. В городе и его окрестностях были взяты богатые трофеи, брошенные врагом орудия, автомобили, повозки и многое другое. Город Керчь сразу же стал базой снабжения фронтового значения. Особенно велико стало значение керченского порта после потери Феодосии в середине января 1942 года. Роль города и порта прекрасно понимал противник, Керчь вновь стала подвергаться регулярным и ожесточенным ударам с воздуха. В небе над Керчью велись воздушные бои, а с земли без умолку работали зенитки.

Однако в 1942 году южный сектор советско-германского фронта стал приоритетным направлением стратегии Третьего Рейха. Именно здесь сосредотачивались свежие силы и новейшая техника. Еще на совещании 28 марта 1942 года Ф. Гальдер в дневнике записал основные высказывания Гитлера, в которых уже тогда был отдан приоритет Крыму: «Действия начинать на юге — в Крыму» и «Крым. Керчь — сосредоточение основных сил авиации». Эти указания начали исполняться еще до начала общего наступления в Крыму. Особенно сильным был налет на Керчь 10 апреля 1942 года, когда немецкие бомбардировщики несколькими волнами атаковали город и порт, самолеты фактически весь день «висели» над городом.

Краснофлотцы ведут наблюдение на крыше дома в освобожденной Керчи (первое освобождение города). Источник: http://waralbum.ru

Одним из последствий концентрации сил и средств врага в Крыму стало поражение Крымского фронта в мае 1942 года. 14 мая немецкие войска вышли на подступы к Керчи и прорвали обвод обороны города. Вновь его кварталы стали ареной боев. Официально считается, что город был оккупирован 15 мая 1942 года. Тем не менее еще несколько дней шли бои на территории завода им. Войкова, где сопротивлялись до последней возможности изолированные группы бойцов и командиров. До 18 мая сражался бронепоезд, построенный здесь же, на заводе. Последние бои за металлургический завод им. Войкова шли днем 20 мая 1942 года.

Вновь русский солдат-освободитель пришел к стенам Керчи осенью 1943 года. Поспешное оставление немецкой 17-й армией Таманского полуострова благоприятствовало высадке десантов в районе Керчи. В благоприятных условиях считалась возможной высадка прямо в портах, в том числе в Севастополе, но в последний момент по окрику из Берлина планы немецких генералов по оставлению Крыма были свернуты. Места высадки советских морских десантов определялись дальностью огня артиллерии, стрелявшей через Керченский пролив. До Керчи и даже до соседнего Камыш-Буруна, впрочем, она не доставала. Поэтому высадились на Еникальском полуострове (в ночь на 3 ноября) и в районе Эльтигена (в ночь на 1 ноября). Уже 11 ноября войскам 16-го стрелкового корпуса 56-й армии удалось сломить оборону противника и выйти на окраину Керчи. Однако дальнейшее продвижение сдерживалось возможностями артиллерийской поддержки атак. Артиллерия на косе Чушка доставала до линии фронта уже на пределе дальности, а перевозки через пролив не обеспечивали достаточных объемов снабжения боеприпасами артиллерии высаженной 56-й армии.

Советский автоматчик в ходе боя на территории металлургического завода им. Войкова в Керчи. Источник: http://waralbum.ru

Несколько необычный импульс борьба за Керчь получила в начале декабря 1943 года, когда прорывающиеся с плацдарма под Эльтигеном подразделения атаковали город с тыла. В какой-то момент казалось, что немцы в панике покинут город. Однако небольшой отряд В. Ф. Гладкова, измученный 20 км маршем по немецким тылам и предыдущей борьбой за Эльтиген, все же не имел достаточно сил, чтобы разбить керченский гарнизон. Он отошел на гору Митридат и позднее был эвакуирован.

Еще одна попытка овладеть городом была предпринята в январе 1944 года. Тогда командующий Отдельной Приморской армии И. Е. Петров решает обойти немецкую оборону за счет десантов. Первой попыткой стал десант у мыса Тархан, второй — высадка собственно в Керчи.

Группа советских военных корреспондентов у землянки в поселке Капканы возле Керчи. Источник: http://waralbum.ru

Для высадки в Керчи выделялись 369-й и 393-й отдельные батальоны морской пехоты и 1133-й стрелковый полк 339-й стрелковой дивизии. Высадка состоялась в ночь с 22 на 23 января 1944 года и прошла вполне удачно, противник непосредственно десанту сопротивление оказал незначительное. Румыны из города попросту бежали. Пожалуй, в этот момент к задаче взятия Керчи войска Приморской армии были близки как никогда. Дерзкий бросок вглубь городских кварталов мог принести успех. К сожалению, ему предпочли методичное накопление сил и более последовательное наступление. Применимая в других условиях методичность дала противнику несколько часов на приведение себя в порядок. Под Керчь самолетами поспешно были перебршены подразделения свежей 73-й пехотной дивизии. Также бойцы батальонов морской пехоты не имели достаточного опыта уличных боев.

Неудача десантов у Тархана и в Керчи привела к конфликту И. Е. Петрова с командованием и его отстранению с вызовом в Москву и направлением на другой участок фронта. Впрочем, действия Отдельной Приморской армии в январе 1944 года привели к увеличению фронта под Керчью с 8,5 км до 17 км. Это заставило немцев задействовать здесь дополнительные силы, но это же привело к ослаблению обороны Крыма в целом.

Последний аккорд борьбы за Керчь состоялся в апреле 1944 года. Новым командующим Приморской армии был назначен А. И. Еременко. Успешное наступление 4-го Украинского фронта на севере Крыма заставило немецкое командование отдать приказ на отступление V армейского корпуса от Керчи на запад. Чтобы избежать немедленного преследования, немцы решили пойти на хитрость и отходить в полной тишине, попросту бросив накопленные боеприпасы. Однако в условиях нарастающего хаоса в управлении это план реализован не был. Весь день 10 апреля гремели взрывы и канонада. Войска А. И. Еременко оказались настороже и вовремя заметили отход врага. Общее наступление войск Приморской армии началось в 2.00 11 апреля. К 4 часам утра наступающие овладели первыми и вторыми траншеями укрепленной полосы противника. К 6 часам 11 апреля город Керчь был полностью освобожден.

В сентябре 1973 года городу Керчь было присвоено почетное звание «Город-герой».

Воины-освободители снимают немецкую вывеску со здания клуба им.Энгельса в Керчи (апрель, 1944 год). Источник: http://waralbum.ru

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