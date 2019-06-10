Карельский перешеек: раскаленное лето 44-го 10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция — завершающая операция битвы за Ленинград Несмотря на ряд военных поражений Германии и ее союзников, поиск приемлемых условий выхода из войны заставлял финское военное и политическое руководство продолжать сопротивление. Попытка СССР склонить Финляндию к заключению мира воздушной мощью, бомбардировками Хельсинки дальней авиацией в феврале 1944 года успеха не имела. Переговоры с финнами, проходившие с участием советского посла в Швеции А. М. Коллонтай, велись под аккомпанемент этих бомбардировок. Тем не менее финский парламент проявил несговорчивость в отношении заключения мира. Нельзя не отметить, что К. Г.-Э. Маннергейм как военный профессионал высказывался в том духе, что... На чтение: 3 минуты

10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция — завершающая операция битвы за Ленинград

Несмотря на ряд военных поражений Германии и ее союзников, поиск приемлемых условий выхода из войны заставлял финское военное и политическое руководство продолжать сопротивление. Попытка СССР склонить Финляндию к заключению мира воздушной мощью, бомбардировками Хельсинки дальней авиацией в феврале 1944 года успеха не имела.

Переговоры с финнами, проходившие с участием советского посла в Швеции А. М. Коллонтай, велись под аккомпанемент этих бомбардировок. Тем не менее финский парламент проявил несговорчивость в отношении заключения мира. Нельзя не отметить, что К. Г.-Э. Маннергейм как военный профессионал высказывался в том духе, что продолжение сопротивления может привести к «военному поражению и утрате Финляндией независимости». Переговоры, проведенные финской делегацией в Москве (финны прибыли в Москву через Швецию, с перелетом линии фронта), зашли в тупик. Причем нельзя сказать, что советская делегация проявляла какую-то особую неуступчивость в отношении первоначальных требований. Так, вместо интернирования немецких войск финнам было предложено их вытеснить с территории своей страны. Однако, например, требование финнов сохранить за собой Выборг сочли неприемлемым. Не лишним будет сказать, что свои требования Советский Союз согласовывал с западными союзниками. Так или иначе выбивание Финляндии из войны возможно было только успешной операцией сухопутных сил. Капитуляция Финляндии обещала высвобождение значительных сил Красной Армии и открывала Балтийскому флоту путь на коммуникации противника, перекрытый в 1943 году заграждениями в Финском заливе.

Источник: https://encyclopedia.mil.ru

Операцию было решено провести силами Ленинградского фронта и левого крыла Карельского фронта. Ленинградским фронтом в тот момент командовал Л. А. Говоров, Карельским — К. А. Мерецков. Значительные трудности для проведения операции представляли условия местности, в том числе неразвитая дорожная сеть в регионе, не позволявшая использовать крупные силы пехоты и танков. Собственно, именно опыт обороны в период советско-финской войны заставлял финское руководство считать возможным сопротивление и создание условий для выгодного соглашения с СССР.

Для проведения операции в состав Ленинградского фронта включалась 21-я армия генерал-лейтенанта Д. Н. Гусева, войска которой уже имели опыт боев. Проведение операции силами только 23-й армии не представлялось возможным, поскольку армия имела только опыт статичной обороны. По фронтовым легендам, обстановка на ее фронте была настолько спокойной, что солдаты ходили по окопам в домашних тапочках. Всего для проведения операции выделялось 336 451 человек в составе двух фронтов, 3224 орудий калибром 76 мм и больше, 421 танк, более 1300 самолетов. Надо сказать, что по меркам 1944 года дивизии двух фронтов находились на высоком уровне комплектности. Так, дивизии 23-й армии насчитывали в среднем 6500 человек, а дивизии 30-го гвардейского стрелкового корпуса 23-й армии – свыше 7200 человек при штатной численности около 10 тысяч человек. Дивизии Карельского фронта насчитывали свыше 8 тысяч человек, а 37-го гвардейского стрелкового корпуса – 10700-10800 человек при штатной численности 10375 человек. Памятуя о негативном опыте войны 1939-1940 годов, советские войска усиливались артиллерией большой и особой мощности: орудиями калибром 203 мм и 280 мм, а также 305 мм. Также к наступлению привлекалась артиллерия Балтийского флота (175 орудий, 90% которых составляли орудия калибром 130 мм и больше).

Источник: https://encyclopedia.mil.ru

План операции определялся природными условиями театра военных действий и предусматривал удар 21-й армии в общем направлении на Выборг. К Выборгу предполагалось выйти на 9-10 день операции. Общая глубина операции на Карельском перешейке составляла 110-120 км. Карельский фронт должен был форсировать силами 7-й армии реку Свирь и далее наступать в направлении на Сортавалу. Вспомогательный удар наносила 32-я армия, чьей задачей являлось освобождение Петрозаводска. Здесь операция планировалась на глубину свыше 200 км и продолжительностью 35-45 суток. Советской стороной велась интенсивная разведка района предстоящего наступления. Однако в ретроспективе следует заметить, что если передний край финской обороны был разведан хорошо, то о глубине обороны имелись достаточно туманные представления. В частности, так называемая «Линия VT», свежепостроенные укрепления на Карельском перешейке, была лишь отснята с воздуха, и о реальном расположении сооружений точных данных не было. Впрочем, это не помешало Л. А. Говорову нацелить главный удар на самый слабый участок этой линии, все же опыт военачальника и умение «считать» за противника – это неоценимая вещь.

Бои Красной Армии по прорыву финской обороны под Выборгом. Источник: https://russian.rt.com

Однако лицо финских вооруженных сил по сравнению с 1939-1940 годами тоже изменилось. Во-первых, в Финляндии была сформирована 1-я бронетанковая дивизия. Именно она стала резервом на Карельском перешейке в феврале 1944 года, когда после снятия блокады Ленинграда финны стали лихорадочно готовиться к решающему сражению. Основной акцент был предсказуемо сделан на Карельском перешейке. Здесь было сосредоточено 40% финской армии (примерно 70 тысяч человек). После войны в Финляндии в среде офицеров бытовало мнение, что это стало ошибкой Маннергейма. Формально меньше половины армии находилось на решающем направлении. Однако с точки зрения плотности войск 40% армии на 60-километровом фронте при куда более широких участках для войск на других направлениях было оправданным с точки зрения стратегии решением. Тем более, опыт все той же «зимней войны» 1939-1940 годов говорил о возможном использовании Красной Армией вспомогательных направлений для сильных ударов с решительными целями. В сравнении с 1939-1940 годами финская армия значительно усилилась в артиллерийском отношении, а также получила от немцев бронетехнику, танки и штурмовые орудия. Из Германии финнами также были получены 75-миллиметровые противотанковые пушки, их имелось 46 штук на Карельском перешейке к началу советского наступления.

Штурм «Карельского вала». Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция. Источник: https://russian.rt.com

Вопрос относительно уровня информированности финнов о советском наступлении остается открытым. С одной стороны, от финской разведки не укрылись достаточно масштабные переброски войск, в том числе морем. Также к финнам попадали ценные пленные. В частности, зафиксированы сведения о некоем штрафнике, ранее служившем в штабе и направленном в штрафроту за дисциплинарный проступок. История эта носит полудетективный характер, штрафник был убит (!), но скорее всего кем-то из советских пленных, чтобы прекратить излияния на допросах. Тем не менее доклады «наверх» с Карельского перешейка носили весьма благодушный характер. Это было связано со склонностью Маннергейма к «микроменеджменту»: несмотря на преклонный возраст, 77-летний Маннергейм пытался вникать в мельчайшие детали деятельности войск. Стремясь избежать этой мелочной опеки, командиры и командующие на Карельском перешейке стремились «не расстраивать» престарелого маршала.

Собственно Выборгско-Петрозаводскую операцию можно разделить на два этапа. На первом этапе – с 10 по 20 июня 1944 года – была прорвана оборона противника на Карельском перешейке, промежуточные рубежи, а к 20 июня советские войска овладели Выборгом. На втором этапе (21 июня – 9 августа) советские войска прорвали оборону финнов на Онежско-Ладожском перешейке и освободили город Петрозаводск. Войска Ленинградского фронта очистили от противника острова в Выборгском заливе и вели наступательные действия северо-западнее Выборга.

Источник: https://encyclopedia.mil.ru

Прорыв первой оборонительной полосы противника происходил в период с 10 по 13 июня 1944 года. Предварительная обработка началась еще 9 июня, длилась она 10 часов. В тот же день последовала разведка боем, а наступление главных сил 21-й армии началось утром 10 июня после артподготовки длительностью 2 часа 20 минут. О мощи этой подготовки говорит расход боеприпасов. Только 329-й отдельный артиллерийский дивизион ОМ с 305-миллиметровыми орудиями образца 1915 года израсходовал за два дня 267 снарядов.

Прорыв второй полосы обороны происходил в период с 14 по 17 июня 1944 года. Проблемой здесь стала необходимость доразведывания линии обороны противника и подтягивания артиллерии. Прорыв развитой системы укреплений потребовал времени. За так называемой линией VT с начала 1944 года строилась линия VKT, и полуразрушенной «линией Маннергейма» инженерное оборудование финнами Карельского перешейка совсем не ограничивалось. Войска Карельского фронта 21 июня начали операцию с форсирования реки Свирь после длительно артподготовки. Любопытно отметить, что в форсировании Свири использовались еще оставшиеся в войсках плавающие танки Т-38 довоенного выпуска. Петрозаводск был освобожден 28 июня 1944 года.

Противотанковые надолбы на берегу Финского залива. Карельский фронт. Источник: https://russian.rt.com

Боевые действия двух фронтов в сложных условиях местности против сильного противника продолжались в течение лета. Снова за стол переговоров финны сели 25 августа 1944 года, и в сентябре Финляндия официально выходит из войны.

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