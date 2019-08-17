Как обломали клыки «Королевским тиграм» на Сандомирском плацдарме Захват войсками 1-го Украинского фронта плацдарма на западном берегу Вислы стал большой удачей Красной Армии. Сандомирский плацдарм был отличной стартовой позицией для удара дальше на запад — в логово зверя. Разумеется, это прекрасно понимали в немецких штабах и за плацдарм развернулась ожесточенная борьба. У немцев Сандомирский плацдарм проходил как «плацдарм Баранув», по имени города, с окрестностей которого он начал разрастаться. Переправа, переправа Началось все в конце июля 1944 г. Первые клочки земли на западном берегу Вислы были захвачены во второй половине дня 29 июля 1944 г. Уже 30 июля 13-я армия располагала плацдармом 12 км по фронту и 8 км... На чтение: 5 минут

Захват войсками 1-го Украинского фронта плацдарма на западном берегу Вислы стал большой удачей Красной Армии. Сандомирский плацдарм был отличной стартовой позицией для удара дальше на запад — в логово зверя. Разумеется, это прекрасно понимали в немецких штабах и за плацдарм развернулась ожесточенная борьба. У немцев Сандомирский плацдарм проходил как «плацдарм Баранув», по имени города, с окрестностей которого он начал разрастаться.

Переправа, переправа

Началось все в конце июля 1944 г. Первые клочки земли на западном берегу Вислы были захвачены во второй половине дня 29 июля 1944 г. Уже 30 июля 13-я армия располагала плацдармом 12 км по фронту и 8 км в глубину. К 1 августа через Вислу к плацдарму навели переправы, способные выдерживать танки. Первые попытки немецких резервов, тогда еще только пехоты, ликвидировать плацдарм потерпели неудачу.

Карта Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции

Источник: upload.wikimedia.org

Железо ковали, пока горячо: части 8-го гвардейского мехкорпуса 1-й гвардейской танковой армии переправились за 29 часов, 11-го гвардейского танкового корпуса — за 21 час. На плацдарме появился танковый кулак из 182 танков армии М.Е.Катукова. К 9 августа 1944 г. через Вислу навели мост грузоподъёмностью 60 тонн на жестких опорах. Это обеспечивало в том числе переправу тяжелых танков ИС-2, что вскоре окажется как нельзя кстати. На тот момент главные силы 13-й армии, 5-й гвардейской армии, 1-й и 3-й гвардейских танковых армий были уже на плацдарме.

Цель: сокрушить плацдарм!

Наступал, что называется, «момент истины», последний шанс для германского командования ликвидировать опасный плацдарм. К 10 августа в районе Хмельника закончили сосредоточение соединения III танкового корпуса: 3-я и 16-я танковые дивизии и 20-я моторизованная дивизия. Усиливался корпус 501-м и 509-м батальонами тяжелых танков «Тигр». Командовал корпусом опытный генерал Герман Брейт. Большие надежды немцы возлагали на приданный на усиление корпуса Брейта 501-й батальон тяжелых танков, только что перевооруженный на новейшие 68-тонные «Королевские тигры». Перевооружение происходило в спешном порядке с 14 июля в Ордруфе после разгрома батальона на обычных «Тиграх» в Белорусии с потерей всех танков в первые дни «Багратиона».

Противотанковое орудие ЗиС-2 на позиции

Источник: warspot.ru

На что надеялись немцы? В приказе на наступление III танковому корпусу было прямо сказано: «Противник потрепанными 3-й и 1-й танковыми армиями форсировал р.Висла северо-восточнее Баранува...». То есть считалось, что Красная Армия в броске от Львова к Сандомиру уже понесла заметные потери и может стать если не легкой жертвой, то противником вполне «по зубам» корпусу Брейта, тем более с получением новейшей техники. Также германским командованием ожидалось прибытие новых резервов.

В целом по плану предполагалось нанести два мощных удара. Один силами III танкового корпуса в лоб плацдарму от Шидлува вдоль шоссе до переправ у Баранува и второй по восточному берегу Вислы силами LIX корпуса непосредственно на Баранув. Удар по основным переправам и коммуникациям должен был стать для плацдарма смертельным. Также соединение двух ударных группировок привело бы к окружению части сил 5-й гвардейской армии.

Разведка сработала четко

Задачей советских войск в тот момент являлось расширение плацдарма. Однако в ночь на 10 августа разведгруппа гвардии старшего лейтенанта А.Д.Деревнина из 95-й гвардейской стрелковой дивизии атаковала в немецком тылу легковую машину и захватила пленного из 3-й танковой дивизии. Он сообщил о переброске соединения из состава ГА «Южная Украина» к Сандомирскому плацдарму. Практически сюжет «Звезды» Э.Казакевича, но в реальной жизни.

Схема боя 323 и 324-го гвардейских истребительно-противотанковых полков в районе Стопница — Метель 15–16 августа 1944 года

Источник: warspot.ru

Информация о прибытии «гостей» имела исключительную важность. Командующий 5-й гвардейской армии А.С. Жадов приказывает закапываться в землю, маскироваться и готовиться к бою. Планы расширения плацдарма на время сворачиваются и ограничиваются.

Для усиления момента внезапности немецкое наступление началось в нетипичное время – поздним вечером 10 августа. Первые потери «Королевские тигры» понесли еще на марше от станции выгрузки из эшелонов до назначенного района. Треть машин из прибывших двух рот застыли на обочинах дорог. Механическая надежность новых танков оставляла желать лучшего. Тем не менее ночной удар оказывается достаточно силен, и пехота одного из полков 95-й стрелковой дивизии оттесняется от Шидлува на восток, правда на очень узком фронте. Также силами 3-й танковой дивизии сбивается с позиций 112-я стрелковая дивизия соседней 13-й армии, отходит и зацепляется за рубеж реки Чарна. К сожалению, подрывники, отправленные взорвать мост через Чарну в Ракуве, не успевают до подхода противника и немцы захватывают плацдарм. С рассветом Люфтваффе активно поддерживают действия своих танков штурмовиками ФВ-190,сделавшими сразу около 300 вылетов. Последним успехом дня 11 августа для немцев становится захват деревни Оглендув.

Ответный ход

Реакция советского командования последовала немедленно. Во-первых, из второго эшелона корпуса на направление удара противника выдвигается 97-я гвардейская стрелковая дивизия. Из состава 3-й гвардейской ТА к участку наметившегося прорыва перебрасываются 52-я и 53-я гвардейские танковые бригады, а также 71-й гвардейский танковый полк ИС-ов (его переправили за счет наведенного моста большой грузоподъемности). Только что переброшенная через Вислу легендарная 8-я гвардейская ИПТАБР Героя Советского Союза полковника Н.Д. Чеволы занимает оборону на подступах к Сташуву, седлая дорогу на Баранув и прикрывая переправу через реку Чарна в Сташуве.

Подбитое немецкое штурмовое орудие StuG 40

Источник: warspot.ru

Уже ночью разведгруппа 95-й гвардейской стрелковой дивизии все того же гвардии старшего лейтенанта А.Д.Деревнина вновь атаковала две автомашины по дороге на Хмельник, взяла в плен фельдфебеля и ефрейтора штабной роты танкового полка 16-й танковой дивизии. При них был захвачен приказ на наступление дивизии. Тем самым цели и задачи немецкого контрудара оказались полностью вскрыты. А.Д.Деревнин за успешные действия своего взвода получил Орден Красного Знамени.

В ретроспективе немецкий контрудар, невзирая на наличие «Королевских тигров», перспектив уже не имел. На его пути уже был выстроен плотный заслон. Если бы немецкие танки дошли до Сташува, они были бы встречены огнем ИС-2 и 57-мм орудий опытных противотанкистов. Однако до этого дело даже не дошло.

Ловушка для «Королевских тигров»

Бой, ставший легендой, происходил ранним утром 12 августа 1944 г. Для противодействия прорыву немецких танков на Сташув на восточных скатах безымянной высоты восточнее Оглендува была выставлена засада из двух «тридцатьчетверок» 53-й гвардейской танковой бригады. Причем лишь один из двух танков, лейтенанта А.П. Оськина, относился к модификации Т-34-85 с 85-мм пушкой. Вторая машина была с 76-мм пушкой. Общее руководство танковой засадой осуществлял заместитель командира батальона гвардии капитан П.Т. Ивушкин. Немногочисленность засады объясняется тем, что в 53-й гвардейской танковой бригаде оставалось только 9 танков на ходу.

Под прикрытием тумана на Сташув в 7.00 12 августа двинулись 11 танков и 2 БТР. Подпустив немецкие танки на 300 метров, Оськин открыл огонь и поджег три из них. Остальные повернули обратно. Именно у Оськина были все шансы уничтожить «Королевские тигры» из 85-мм пушки его танка. Как показали позднейшие испытания, она уверенно поражала «Королевские тигры» в борт. Потерь 53-я гвардейская танковая бригада не понесла.

Также в бою участвовала артиллерия 97-й гвардейской стрелковой дивизии, отчитавшаяся о поражении трех танков противника. Здесь следует сделать одно существенное замечание. Анализируя прошедшие бои, советские офицеры отмечали, что немцы задействовали «Королевские тигры» не массированно, а небольшими группами. То есть в прицел на поле боя попадали как Pz.IV и «Пантеры» 16-й танковой дивизии, так и обычные «Тигры» 509-го батальона. Они вполне могли стать жертвой подкалиберных снарядов 76-мм орудий. Один из танков, по отчету 233-го артполка, был вообще уничтожен удачно заброшенной гранатой в невовремя открытый немцем люк.

Подбитый немецкий танк Pz Kpfw IV

Источник: warspot.ru

Попытка немцев прорваться на Сташув потерпела неудачу, причем еще на начальном этапе. Однако главный сюрприз их ожидал в ночь на 13 августа, когда 53-я гвардейская танковая бригада контратаковала. В 3.00 ночи был отбит Оглендув, а в 10.00 танкисты и мотострелки овладели небольшой деревенькой Зараз. В результате неожиданной ночной атаки были захвачены сразу пять танков «Тигр-Б» («Королевских тигров»), в том числе совершенно исправных. Две поспешно оставленные машины были командирскими, с дополнительной радиостанцией. Надпись «Слава Коробову» на отправленном в Москву «Королевском тигре» сделана в честь командира 2-го танкового батальона 53-й гвардейской танковой бригады майора А.Г.Коробова, одного из организаторов ночной атаки. Успеху контратаки 13 августа способствовал также удар от Сташува на запад силами пехоты 97-й гвардейской стрелковой дивизии и 71-го полка тяжелых танков ИС-2.

Не смирившись с ночным фиаско, немцы попытались с рассветом восстановить положение. Однако на этот раз их противниками стали тяжелые ИС-2. В этом бою танкисты ИСов претендовали на первый пораженный ими «Королевский тигр». Гвардии старший лейтенант Удалов подпустил атакующие «Тигры» на дистанцию 700-800 метров, один поджег и один подбил. За день пехотой при поддержке танков было отражено семь танковых атак противника.

На 17 августа 1944 г. в 501-м батальоне из 39 машин боеготовыми числилось всего 11 «Королевских тигров», а 6 «кошек» проходили как безвозвратные потери. Надежда словно тараном проложить новейшими тяжелыми танками дорогу к берегу Вислы рухнула.

Вторая и третья попытка

Иногда создается впечатление, что на бое у Шидлува и Оглендува немецкий контрудар завершился. Однако это совсем не так. Помимо прочего, в состав немецкой 4-й танковой армии прибывали части 1-й и 24-й танковых дивизий. Потерпев неудачу в прямолинейном ударе вдоль шоссе на Баранов, немцы решили перенести удар южнее, на узел дорог Стопницу. Здесь оборонялась легендарная 13-я гвардейская стрелковая дивизия, прославившаяся в Сталинграде, усиленная 8-й гвардейской ИПТАБР полковника Н.Д. Чеволы и другими противотанковыми частями. Хотя немцам удалось несколько потеснить 13-ю гвардейскую и 118-ю стрелковые дивизии, решительного успеха им достичь не удалось. Документальных подтверждений использования в этих боях «Королевских тигров» нет. Однако немецкая 1-я танковая дивизия потеряла безвозвратно 28 «Пантер» и 18 Pz.IV.

Немецкий тяжелый танк T-VIB «Тигр-II» №502, захваченный во время боев на Сандомирском плацдарме

Источник: waralbum.ru

Вновь в бой «тигриные» батальоны пошли в конце августа. Командование немецкой 4-й танковой армии вынашивало план резко сменить направление удара. На этот раз решено было ударить с севера от Опатува, срезая плацдарм. Вновь прибывшему управлению XXXXVIII танкового корпуса подчинялись части 1-й, 3-й, 23-й и 17-й танковых дивизий, 501-й и 509-й батальоны «Тигров». Немцы уже понесли изрядные потери, и из собранных в XXXXVIII корпусе 88 танков и САУ тяжелые машины составляли заметную часть: 10 «Королевских тигров», 10 обычных «Тигров» и 11 «Пантер». Наступление начинается 26 августа. За один день боя попавшая под удар немецких танков 121-я гвардейская стрелковая дивизия потеряла сразу 20 45-мм и 76-мм пушек, более 200 человек убитыми и ранеными.

Новый выпад вызвал немедленную реакцию советского командования — переброску резервов в атакованную 13-ю армию. Это были и противотанкисты 8-й гвардейской ИПТАБР Н.Д.Чеволы и 71-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк на ИСах, а также проверенные 52-я и 53-я гвардейские танковые бригады. 322-й и 323-й гвардейские истребительно-противотанковые артиллерийские полки бригады Н.Д.Чеволы в течение двух суток, 27 и 28 августа, вели бои в полуокружении, но не отступили. В тяжелых боях атаки удается отразить, очередная операция немцев с амбициозными целями проваливается.

Некоторые выводы

По итогам стрельб по брошенным и подбитым «Королевским тиграм» артиллеристы 1-го Украинского фронта сделали вывод: «Лобовая броня корпуса и башни существующими на вооружении противотанковой артиллерии пушками и снарядами не пробивается». В ЖБД 8-й гвардейской ИПТАБР без обиняков признавалось, что лобовая броня «Королевских тигров» «неуязвима для огня 76-мм орудий». Даже 122-мм Д-25 танка ИС-2 не гарантировала поражения «Королевского тигра» в лоб. То есть при всех недостатках он являлся достаточно сложной целью.

К 7 сентября в 501-м батальоне числилось 25 «Королевских тигров», из которых всего 2 (два!) еще оставались на ходу. 20 танков уже проходили как безвозвратные потери. То есть основную массу батальона советские танкисты и артиллеристы благополучно перебили, в том числе с захватом исправных образцов. Удалось это сделать за счет тактического мастерства и использования своих тяжелых танков ИС и новых Т-34-85. 71-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк отчитался о 4 сожженных и 2 подбитых «Королевских тиграх», а также о 4 сожженных и 1 подбитом обычном «Тигре», что вполне реалистичная заявка.

Успех отражения немецкого контрудара по Сандомирскому плацдарму, а фактически серии контрударов, стал следствием хорошей «командной игры», тесного взаимодействия нескольких соединений и частей. Плюс, безусловно, хорошей подготовки этих, в основном гвардейских, полков и батальонов. Знаменитый бой младшего лейтенанта А.П. Оськина был частью масштабного многодневного противостояния нескольких немецких танковых дивизий, усиленных «Тиграми», и советских танковых и стрелковых частей, в котором успех стабильно сопутствовал Красной Армии.

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