Как «Боевая подруга» отомстила фашистам История Великой Отечественной войны – это один большой подвиг нашего народа в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Сегодня мы расскажем невероятную историю Героя Советского Союза Марии Васильевны Октябрьской. Во время войны она сумела купить танк и отправилась на нем на фронт, чтобы отомстить за гибель мужа. Он попал на фронт в первые дни войны, и уже в конце лета 1941 года Марии Васильевне пришла «похоронка», в которой сообщалось, что полковой комиссар 206-й стрелковой дивизии Илья Федотович Октябрьский пал смертью храбрых под Киевом 9 августа 1941 года. Мария Васильевна несколько раз просилась на фронт, но ей было отказано по состоянию здоровья. Тогда... На чтение: 1 минута

История Великой Отечественной войны – это один большой подвиг нашего народа в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Сегодня мы расскажем невероятную историю Героя Советского Союза Марии Васильевны Октябрьской. Во время войны она сумела купить танк и отправилась на нем на фронт, чтобы отомстить за гибель мужа.

Он попал на фронт в первые дни войны, и уже в конце лета 1941 года Марии Васильевне пришла «похоронка», в которой сообщалось, что полковой комиссар 206-й стрелковой дивизии Илья Федотович Октябрьский пал смертью храбрых под Киевом 9 августа 1941 года.

Мария Васильевна несколько раз просилась на фронт, но ей было отказано по состоянию здоровья. Тогда Октябрьская пошла другим путем. Продав все свое имущество и собрав необходимую сумму, она обратилась к Сталину с просьбой дать ей возможность отомстить за гибель мужа, за смерть всех советских людей, замученных ненавистным врагом. Она сообщила, что собрала деньги на танк, попросила назвать его «Боевая подруга» и направить ее саму на фронт в качестве механика-водителя. Разрешение она получила, и в начале осени был сформирован экипаж. Водителем танка стала гвардии сержант Мария Октябрьская.

21 октября 1943 года состоялся первый бой Марии Васильевны. В письме сестре она писала: «Можете за меня радоваться – получила боевое крещение. Бью гадов. Иногда от злости не вижу света». В январе 1944 года во время боя «Боевая подруга» была выведена из строя. Октябрьская получила тяжелое ранение, но под огнем противника смогла восстановить танк.

Героиня была доставлена в госпиталь в Смоленск, где ей сделали операцию. Ее экипаж писал ей с фронта: «Здравствуйте, наша мама Мария Васильевна! Желаем вам самого скорого выздоровления. Мы глубоко верим, что наша «Боевая подруга» дойдет до Берлина. За ваше ранение мы будем беспощадно мстить врагу. Через час уходим в бой. Обнимаем вас все. Привет вам шлет наша «Боевая подруга».

К несчастью, рана, полученная Октябрьской, оказалась очень серьезной, и на рассвете 15 марта 1944 года Мария Васильевна скончалась. Героиня была похоронена в Смоленском кремле, на Кутузовском кладбище, рядом с героями Отечественной войны 1812 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года гвардии сержанту Марии Васильевне Октябрьской посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Она была навечно зачислена в списки воинской части. А «Боевая подруга» продолжила свое участие в боях с фашистскими захватчиками.