Ясско-Кишинёвская наступательная операция 20 августа 1944 г. началась Ясско-Кишеневская операция советских войск против немецких соединений группы армий «Южная Украина» – одна из выдающихся по своему стратегическому и военно-политическому значению операций Великой Отечественной войны. На чтение: 1 минута

20 августа 1944 г. началась Ясско-Кишеневская операция советских войск против немецких соединений группы армий «Южная Украина» – одна из выдающихся по своему стратегическому и военно-политическому значению операций Великой Отечественной войны. «Ясско-Кишиневские Канны» – так называют эту блестящую стратегическую наступательную операцию войск 2-го Украинского и 3-го Украинского фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией. Войска 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Н.Э. Берзарина к исходу 23 августа ворвались в Кишинев, а на следующий день (24 августа) освободили его.

Нашими войсками за короткий срок была полностью разгромлена группа армий «Южная Украина», уничтожено 22 немецкие дивизии, разбиты почти все румынские дивизии, находившиеся на фронте. Немецкая оборона на южном крыле советско-германского фронта рухнула. Румыния вышла из войны.

За боевые отличия 126 соединениям и частям сухопутных войск и флота, участвовавшим в Ясско-Кишиневской операции, были присвоены почетные наименования Кишиневских, Ясских, Измаильских, Фокшанских и др.

Молдавская ССР внесла свой огромный вклад в общую Победу над врагом. После освобождения республики на фронт добровольцами ушло более 250 тыс. человек. 11 февраля 1945 года в бою у села Луизенталь в Польше уроженец села Кузьмин Каменского района Республики Молдавия Ион Солтыс одним из первых преодолел реку и огнём прикрывал форсирование реки ротой. Будучи раненным, закрыл амбразуру своим телом. 10 апреля 1945 г. посмертно удостоен звания Герой Советского Союза.

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