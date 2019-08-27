Ясско-Кишиневская операция: совершить невозможное Ясско-Кишиневскую операцию отличает изящество, быстрота, небольшие потери. Однако эта простота в достижении целей кажущаяся, а за легкостью и стремительностью стоит большой ратный труд и усилия многих тысяч людей – от солдата до командующих. Три нерешаемых задачи На пути советского наступления в Молдавии, Румынии, нацеленного и далее – в Венгрию и на Балканы, лежали непреодолимые, казалось бы, препятствия. Во-первых, у 3-го Украинского фронта на Днестре не было ни одного плацдарма, однозначно подходящего в качестве стартовой позиции для глубокого броска. Весной 1944 года, после выхода на Днестр, уже на излете наступления на Правобережной Украине развернулась напряженная борьба за плацдармы. В ней были... На чтение: 4 минуты

Ясско-Кишиневскую операцию отличает изящество, быстрота, небольшие потери. Однако эта простота в достижении целей кажущаяся, а за легкостью и стремительностью стоит большой ратный труд и усилия многих тысяч людей – от солдата до командующих.

Три нерешаемых задачи

На пути советского наступления в Молдавии, Румынии, нацеленного и далее – в Венгрию и на Балканы, лежали непреодолимые, казалось бы, препятствия. Во-первых, у 3-го Украинского фронта на Днестре не было ни одного плацдарма, однозначно подходящего в качестве стартовой позиции для глубокого броска. Весной 1944 года, после выхода на Днестр, уже на излете наступления на Правобережной Украине развернулась напряженная борьба за плацдармы. В ней были успехи, но были и свои неудачи. Так, немцам удалось предотвратить расширение плацдарма 8-й гвардейской армии В.И. Чуйкова у Бутора и ответными ударами оттеснить советские войска с господствующих высот в низину у реки. Хороших плацдармов для крупного наступления просто не было. Во-вторых, на территории Румынии имелся участок местности, так называемые Фокшанские ворота – удобный для обороны коридор между предгорьями Карпат и Дунаем. Планомерного отхода противника на этот рубеж и закрепления на нем нельзя было допустить во избежание тяжелых позиционных боев. Здесь к тому же строилась румынами так называемая Линия FNB из 1500 бетонных ДОТов. По своим возможностям она была сопоставима с Линией Маннергейма. Предотвратить отход противника на эти позиции было сложнейшей задачей. Третьей проблемой являлись карпатские перевалы. Для развития наступления с равнинной части Румынии в направлении Венгрии нужно было их преодолеть, иначе операция против Румынии становилась изолированным ударом по союзнику Третьего Рейха с туманными перспективами дальнейшего развития.

Карта Ясско-Кишиневской операции

Источник: upload.wikimedia.org

Большой план Малиновского и Толбухина

Все перечисленное делало операцию весьма сложным делом даже для таких «зубров», как Р.Я.Малиновский и Ф.И.Толбухин, командующих 2-м и 3-м Украинскими фронтами. Операция в южном секторе фронта могла осуществиться, но как звено в общей стратегии Красной армии на лето и осень 1944 года. Поэтому поначалу 2-й и 3-й Украинские фронты стали донорами для других направлений. 8-я гвардейская армия и 2-я танковая армия убыли под Ковель, 5-я гвардейская танковая армия — под Оршу. В Белоруссию отправилась даже кавалерия И.Плиева. Успешные наступления в Белоруссии и на Украине создали предпосылки для успеха в Румынии и Молдавии. Сильные резервы ГА «Южная Украина» вынужденно изымаются и уходят в эшелонах в Прибалтику, под Варшаву и Сандомир.

Переправа советских войск по понтону

Источник: waralbum.ru

Только в начале августа последовала директива Ставки на проведение наступления в южном секторе советско-германского фронта. Командованием была задумана классическая операция на окружение. 2-й Украинский фронт Малиновского и 3-й Украинский фронт Толбухина должны были ударить по сходящимся направлениям, разгромить и окружить немецкие войска и не дать им отойти к Фокшанским воротам. Несмотря на передачу армий и отдельных частей другим фронтам, войска Малиновского и Толбухина располагали значительными силами и средствами (см. таблицу).

Длительная оперативная пауза позволила войскам получить пополнение за счет призыва на освобожденной территории и обучения новобранцев. В результате на 20 августа 1944 года в составе 2-го Украинского фронта имелось даже 12 дивизий численностью личного состава в 8,5-9 тысяч человек. В основном, конечно, фронт располагал соединениями численностью 5,5-6,5 тыс. человек (30 из 51 дивизии), характерными для Красной армии этого периода войны.

Плацдарм

Как уже было сказано, главной проблемой соседнего 3-го Украинского фронта являлось отсутствие действительно удобных плацдармов на Днестре. Все имеющиеся плацдармы были небольшими по площади и находились в низине, с господствующими высотами в руках противника. Это позволяло немцам просматривать советские позиции и, напротив, скрывать за гребнем высот свои. В этих условиях в качестве стартовой точки наступления был выбран Кицканский плацдарм под Тирасполем. Выбрали его после долгого обсуждения, взвесив все за и против.

Даешь Румынию!

Источник: waralbum.ru

С Кицканского плацдарма должны были по плану наступать 57-я и 37-я армии 3-го Украинского фронта. Для прорыва с Кицканского плацдарма нужно было преодолеть господствующие высоты. Проблему скрытых от наземных наблюдателей позиций противника решили тщательным фотографированием и наблюдением с воздуха с самолетов-разведчиков. Это позволило тщательно продумать план поражения позиций противника огнем артиллерии. Артиллерия также использовалась для разведки минных полей в глубине вражеской обороны. Участок местности обстреливался, и двойные-тройные взрывы давали сигнал: «Здесь минное поле».

В последний момент перед началом наступления оборона противника прощупывалась разведкой боем. Задачей была фиксация того, что передний край противника выявлен правильно, а также, что на участке прорыва не появилось свежих сил. На 2-м Украинском фронте разведка боем проходила во второй половине дня 19 августа, а на 3-м Украинском фронте — ранним утром, около 5.00, за несколько часов до основной атаки. Разведка боем не выявила новых соединений, и решение начинать операцию принимается окончательно.

На защите румынской нефти

Несмотря на изъятие резервов, группа армий «Южная Украина» оставалась сильным противником. Ядром обороны являлась 6-я немецкая армия, на довольствии в которой в августе 1944 года состояло более 300 тыс. человек. На флангах 6-й армии располагались 3-я и 4-я румынские армии. Можно было бы сказать, что повторяется обстановка под Сталинградом, но позиции румынских и немецких дивизий перемежались, в целом румыны отвечали за 267 км из 654 км фронта группы армий, но преимущественно небольшими участками. Серьезным минусом положения ГА «Южная Украина» была практически неизменная группировка, несмотря на получение разведывательных данных о том, что удара на Кишинев не будет. Перегруппировок и концентрации усилий немецких частей на наиболее опасных направлениях не отмечалось. Возглавлял группу армий генерал Й.Фрисснер. С одной стороны, он был выдвиженцем 1944 года, с другой – выдвинулся по итогам удержания Нарвы весной 1944 года.

Советские войска в наступлении

Источник: waralbum.ru

Все это не замедлило сказаться, когда утром 20 августа 1944 года началось грандиозное советское наступление. Оборона была прорвана, в том числе за счет охвата немецких позиций через бреши, пробитые в обороне соседних им румынских соединений. Именно так была взломана оборона 306-й пехотной дивизии на подступах к Кицканскому плацдарму. Контрудар достаточно слабой 13-й танковой дивизии успеха не имел. Распылению сил противника также способствовало форсирование Днестровского лимана. Водное пространство шириной 10-11 км не годилось для главного удара, но вполне подходило для удара вспомогательного.

В бой идут танки

Уже в первый день операции вводятся в бой механизированные соединения: 6-я танковая армия и 18-й танковой корпус на 2-м Украинском фронте и два мехкорпуса на 3-м Украинском фронте. Они наступают, во-первых, с целью формирования кольца окружения в районе города Хуши, а во-вторых, целью танков и мотопехоты становятся Фокшанские ворота. Вскоре кольцо окружения замыкается, и 6-я армия немцев оказывается прижатой к восточному берегу реки Прут. В последующие дни происходит планомерное уничтожение окруженных. Вырвавшиеся из кольца части вновь окружаются и уничтожаются или попадают в плен.

Граница восстановлена!

Источник: waralbum.ru

Бросок на Фокшаны 5-го гвардейского танкового корпуса 6-й танковой армии оказывается более чем успешным. Линия FNB (Фокшаны – Нэмолоаса-Брэила (Браилов)) строилась в течение нескольких лет, и было возведено 1623 сооружения. Для своего времени это были достаточно совершенные ДОТы, построенные по французскому образцу и ориентированные на косоприцельный огонь, т.е. во фланг наступающим. К началу советского наступления ДОТы занимаются гарнизонами, но полевое заполнение отсутствует. Румынский диктатор Ион Антонеску спешно отправился в Бухарест, чтобы собрать для заполнения укреплений резервы. По приказу Антонеску 22 августа к линии выдвинулись четыре пехотных, одна горная, одна кавалерийская дивизии. Также 22 августа приказ на отход получила немецкая 6-я армия.

Фокшанские ворота

Советские танки и мотопехота упредили 24-25 августа занятие крупными силами позиций в Фокшанских воротах. Занятые только гарнизонами ДОТы были взяты с ходу. Надежда немцев и румын закрепиться на хорошей позиции рухнула. По иронии судьбы, поездка в Бухарест за резервами стала для кондукатора Антонеску роковой. Молодой король Михай I вызывает его во дворец и арестовывает. Заговор в армии и в столичных политических кругах зрел давно, и 23 августа король перешел от слов к делу. Кстати, в спешке, он не успел предупредить вовлеченных в заговор армейцев. Но это даже сыграло на руку – не было никаких утечек о готовящемся перевороте. Немцам ставится ультиматум об оставлении территории Румынии. Попытка германских командиров подавить мятеж успеха не имела. Однако на Бухарест все же упали бомбы с немецких самолетов. 29 августа к румынской столице подходят передовые части 6-й танковой армии и моторизованный отряд 3-го Украинского фронта (плавающие автомобили и мотоциклисты). Это делает любые попытки немцев подавить выступление короля Михая обреченными на провал.

Румыния выходит из войны

Король Михай I возвращает стране конституцию, когда-то введенную его отцом, но отмененную Антонеску. Советский народный комиссариат иностранных дел сразу же выступил с заявлением, что СССР не имеет намерения приобрести какую-либо часть румынской территории или ущемить независимость Румынии. Более того, было объявлено, что румынские войска не будут разоружаться Красной армией, если они повернут оружие против немцев. На третий день после ареста Антонеску румынская армия начала боевые действия против немцев.

Советские войска в наступлении

Источник: waralbum.ru

К Плоешти танкисты вышли через три дня после прорыва у Фокшан. Западные союзники неоднократно бомбили Плоешти, но точку в работе нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих заводов на Гитлера поставили советские танки. С военно-экономической точки зрения это был сильный удар по Германии. Однако вырваться из Румынии удалось немногим. Также немцам не удалось заблокировать карпатские перевалы, и они успешно преодолеваются советскими войсками, в том числе спешно развернутой от Бухареста 6-й танковой армией. Начинается сражение за Венгрию.

Когда советские танки уже вошли на улицы Бухареста, окруженная немецкая 6-я армия еще сопротивлялась. Она была заперта на небольшом островке на Пруте. После нескольких безуспешных попыток прорыва 6-я армия была окончательно разгромлена в начале сентября 1944 года. Если для разгрома 6-й армии Паулюса потребовалось два месяца, то 6-я армия Фреттер-Пико была разбита за две недели.

Обложка: kp.md.ru