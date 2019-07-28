Брестская крепость: не только героическая оборона, но и героическое освобождение 28 июля 1944 г. были освобождены город и крепость Брест. Больше трех лет это место, где столь драматично начиналась война, оставалось в оккупации. Чем заинтересовала Брестская крепость Гитлера и Муссолини Германское командование придавало городу и старой русской крепости особое значение. Брестская крепость, именно крепость, была объявлена «крепостью» (буквально Fester Platz — укрепленное место) в рамках новой тактики, предложенной лично Гитлером в марте 1944 г. Чаще всего «крепостями», т.е. опорными пунктами, призванными обороняться даже в условиях окружения, объявлялись узлы коммуникаций. Через Брест и Брестскую крепость проходили важные железные дороги и шоссе. Однако очевидно, что помимо общих соображений на немцев повлиял опыт... На чтение: 3 минуты

28 июля 1944 г. были освобождены город и крепость Брест. Больше трех лет это место, где столь драматично начиналась война, оставалось в оккупации.

Чем заинтересовала Брестская крепость Гитлера и Муссолини

Германское командование придавало городу и старой русской крепости особое значение. Брестская крепость, именно крепость, была объявлена «крепостью» (буквально Fester Platz — укрепленное место) в рамках новой тактики, предложенной лично Гитлером в марте 1944 г. Чаще всего «крепостями», т.е. опорными пунктами, призванными обороняться даже в условиях окружения, объявлялись узлы коммуникаций. Через Брест и Брестскую крепость проходили важные железные дороги и шоссе. Однако очевидно, что помимо общих соображений на немцев повлиял опыт героической обороны Брестской крепости советскими войсками в июне 1941 г. Напомню, что тогда, в августе 1941 г., на героическую крепость даже приезжали посмотреть Гитлер и Муссолини.

Надежды немецкого командования на крепость

Постоянный гарнизон «крепости Брест» составлял один полк. При приближении фронта к ее стенам предполагалось разместить на укреплениях вокруг Бреста две дивизии. Постоянный гарнизон «крепости» получил трофейные советские 122-мм и 152-мм орудия, но не успел получить снаряды к ним. Нарастание хаоса в вермахте неуклонно набирало обороты. Первый комендант «крепости Брест» Шеллер 21 июля погиб в авиакатастрофе, и новым комендантом стал генерал Фельцман. В подчинении Фельцмана находились одна пехотная дивизия, одна охранная дивизия, маршевый батальон и остатки разных частей (1900 человек).

Карта операции «Багратион»

Источник: onlinetv.ru

Идея оседлать и перекрыть за счет «крепости Брест» основную магистраль Минск – Варшава была достаточно осмысленной. Новый командующий группы армий «Центр» В.Модель рассчитывал выстроить новый фронт, одним из опорных пунктов которого станет Брест. Причем стабилизация фронта осуществлялась в том числе контрударами. Так, Модель приложил немало усилий в попытках окружить на выходе из Беловежской пущи советскую 65-ю армию.

«Багратион» наступает

Однако план восстановить фронт на рубеже Западного Буга немцам реализовать не удалось. Советское командование делает очередной сильный ход — 18 июля наступление начинает левое крыло 1-го Белорусского фронта из района Ковеля. Тем самым операция «Багратион» получает новый импульс. Новое наступление было организовано за счет переброски войск, прежде всего 8-й гвардейской армии и 2-й танковой армии, с юга, со 2-го Украинского фронта. Успехи зимней кампании позволяли перенацелить эти армии на Вислу и Варшаву. Удар от Ковеля в тыл немецкой группировке в районе Бреста радикально менял оперативную обстановку.

Советские войска в наступлении

Источник: waralbum.ru

Нельзя сказать, что развитие событий под Брестом шло полностью по первоначальному плану советского командования. Контрудары по 65-й армии заставили привлечь на Брест дополнительные силы. В тот момент, после освобождения Пинска, 61-я армия П.А.Белова приказом Ставки выводилась в резерв на доукомплектование с целью использования на новом направлении. В результате стремительного «схлопывания» ГА «Центр» в первой половине июля фронт сокращался, что позволяло рациональнее использовать войска. Дивизии 61-й армии уже начали марш на Барановичи для погрузки в эшелоны. В последний момент все переиграли и специальным указанием Ставки 9-й гвардейский стрелковый корпус, состоящий из трех дивизий, развернули на 180º и вернули на шоссе Кобрин-Брест. Его задачей стало наступление на Брест с востока.

Форты Брестской крепости на службе у врага

23 июля 9-й гвардейский стрелковый корпус начал двигаться к Бресту. Опорой немецкой обороны здесь стали остатки внешнего пояса фортов Брестской крепости. Они были усилены окопами, проволочными заграждениями, противотанковым рвом. Железобетонные сооружения стали наблюдательными пунктами артиллерии, которая только за 24 июня выпустила 1500 снарядов и мин. Напомню, что в июне 1941 г. советские войска обороняли цитадель и непосредственно прилегавшие к ней укрепления. Внешний пояс фортов отстоял от цитадели на несколько километров и в 1941 г. для обороны не использовался, а его западная часть тогда вообще находилась на немецкой территории.

Освобождение Минска

Источник: ruskidom.rs

С ходу сбить немцев с внешнего пояса фортов не удалось. Более того, советские части были встречены контратаками на разных участках. При этом нельзя сказать, что соединения 9-го гвардейского стрелкового корпуса поражали численностью. Так, 12-я гвардейская и 212-я стрелковые дивизии корпуса насчитывали на 20 июля 1944 г. примерно по 4600 человек.

Удержание немцами обороны на внешнем поясе фортов Брестской крепости в тот момент имело исключительно тактическое значение. Сковывание атаками с фронта развязывало руки советскому наступлению с юга, во фланг и тыл немцам. Непосредственно к Бресту с тыла подходила по обоим берегам Западного Буга 160-я стрелковая дивизия 70-й армии. В тот же день, 24 июля, когда 9-й гвардейский стрелковый корпус атаковал Брест с фронта, 160-я стрелковая дивизия прорывалась к Тересполю и Бресту с юга, ломая наспех, но все же занятую сборными частями оборону. Как указывалось в ЖБД 160-й стрелковой дивизии, противник «оказал исключительно упорное сопротивление, его буквально приходилось выковыривать из окопов штыком».

Советские войска в наступлении

Источник: waralbum.ru

На подступах к Бресту с юга немцы также попытались опереться на внешний пояс крепостных фортов. Так, одним из опорных пунктов противника стал форт «Жуки» (как его называли в оперсводках) на западном берегу Буга, у деревни Жуки. Его правильное название форт «И». Это был один из так называемых «литерных» фортов, начатых постройкой из бетона перед Первой мировой войной и частично достроенных уже после ее начала. В этих условиях, как нетрудно догадаться, нажим с востока не позволял немцам выстроить под Тересполем действительно крепкие и непробиваемые пехотой позиции. К 27 июля форт «И» (форт «Жуки») был взят, и 160-я стрелковая дивизия вышла к VI форту (постройки конца XIX века). С востока 9-й гвардейский стрелковый корпус вклинился в линию фортов и уже готовился ворваться в Брест.

Без приказа – не отход, а бегство

Главные силы 70-й армии тем временем перерезали шоссе на Варшаву и заняли Бялу Подляску. Неуклонное формирование кольца окружения вокруг Бреста ввиду наступления советских войск на западном берегу Буга вынуждает немецкое командование принять решение оставить «крепость». По существу, это было прямым саботажем приказа Гитлера о «крепостях». Надо сказать, В. Модель осторожно, но настойчиво просил ОКХ снять с Бреста статус «крепости», чтобы не связывать себя необходимостью оставить в Бресте две дивизии в условиях общего кризиса. Разрешения он не получил, и назначенный в ночь на 28 июля отход из Бреста стал самоуправством. Причем Модель не озаботился о деблокирующим ударе навстречу прорыву, и ночной рывок «группы Фельцмана» проходил достаточно хаотично. Дезорганизация усугубилась энергичным обстрелом отходящих колонн с восточного берега Буга.

Советские минометчики

Источник: waralbum.ru

Для советских войск все признаки грядущего отхода врага из Бреста были налицо. В городе гремели взрывы, немецкая артиллерия резко повысила активность, расстреливая оставшиеся боеприпасы. Вечером 27 июля части 160-й стрелковой дивизии и 9-го гвардейского стрелкового корпуса атаковали на плечах отходящего противника. Причем переправа через Мухавец не была взорвана, и 1295-й полк 160-й стрелковой дивизии беспрепятственно вышел к Бресту и станции Брест с юга. Честь освобождения цитадели крепости также принадлежит 160-й стрелковой дивизии. 9-й гвардейский стрелковый корпус перешел в наступление в 21.00 27 июля и к 2.00 ночи 28 июля 1944 г. Крепость была освобождена от захватчиков. Пленных захватили немного — 38 человек. Трофеями Красной армии стали 4 орудия, 25 минометов, 41 пулемет и около 200 автоматов и винтовок. В Бресте взяли в основном боеприпасы — более 4 млн. патронов, снаряды, мины и гранаты.

Не следует думать, что сковывающие атаки с фронта обошлись в какие-то непропорциональные задаче потери. 12-я гвардейская стрелковая дивизия потеряла с 23 по 27 июля 24 человека убитыми, 180 ранеными, 212-я стрелковая дивизия — 77 убитыми и 251 ранеными, 415-я стрелковая дивизия — 71 человек убитыми и 383 ранеными.

Грамотные действия войск 1-го БФ были отмечены в приказе Верховного Главнокомандующего, который начинался словами: «Войска 1-го Белорусского фронта в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта...». Отличившимся частям и соединениям присвоили наименование «Брестских». Вечером 28 июля Москва салютовала освобождению Бреста двадцатью залпами из двухсот двадцати четырех орудий. Начинался новый этап в действиях советских войск — освобождение Польши.

Обложка: strada.by