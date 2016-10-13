Больше не дождётесь. К годовщине освобождения Риги 13 октября 1944 года советские войска рискованным броском выбили немцев из столицы Латвийской ССР. За последний год мы прочли немало западной аналитики об агрессивных планах Российской Федерации по захвату Восточной Европы – в первую очередь почему-то Латвии. Сегодня, когда мы справляем 72-ю годовщину освобождения Риги Красной Армией – стоит поговорить о том, почему никаких «вежливых людей» нынешняя Рига не дождётся. На чтение: 2 минуты

13 октября 1944 года советские войска рискованным броском выбили немцев из столицы Латвийской ССР.

За последний год мы прочли немало западной аналитики об агрессивных планах Российской Федерации по захвату Восточной Европы – в первую очередь почему-то Латвии. Сегодня, когда мы справляем 72-ю годовщину освобождения Риги Красной Армией – стоит поговорить о том, почему никаких «вежливых людей» нынешняя Рига не дождётся.

Как это было

Освобождение Риги было частью большой Прибалтийской операции, осуществлявшейся силами трёх Прибалтийских фронтов.

В начале войны, в 1941-м, Рига была взята немцами без особых трудностей (в отличие, например, от куда меньшей по размеру Лиепаи, сопротивлявшейся целую неделю). Когда 14 сентября 1944-го советские войска – включая Латышский стрелковый корпус, состоявший из двух гвардейских дивизий, укомплектованных «красными» латышами, – приступили к началу Рижской наступательной операции, они, напротив, столкнулись с ожесточённым сопротивлением.

Подступы к Риге пришлось захватывать с тяжёлыми боями. При этом у обеих сторон обнаружился известный цейтнот. Немцы осознавали, что одновременно с наступлением на Ригу с востока советские войска развивают наступление на юге. Группа армий «Север» уже была отрезана от остальных сил Вермахта в ходе наступления на литовскую Клайпеду, и перед немцами маячила перспектива оказаться в котле (собственно, в итоге остатки «Севера» там и оказались, зажатые в Курляндии советскими войсками, и застряли там до самой капитуляции в мае 45-го).

Советское же командование получало разведывательную информацию и знало, что у немцев подготовлен план максимального разрушения Риги (при отступлении немецкий комендант генерал Руф распорядился обеспечить минирование 5806 объектов – не имеющих никакого военного значения, но игравших важную роль в жизнедеятельности города: электростанцию, хлебопекарни, мясокомбинат, транспортные депо и пр.)

Полностью реализовать план Руфу не удалось. В результате рискованного десанта советских частей через Киш-озеро на северо-восточной окраине Риги фашистам пришлось бежать из латвийской столицы. Времени на тотальный взрыв города уже не осталось, но при отступлении они разрушили всё, что могли и как могли. В частности, туда, куда не успевали уже послать подрывников, посылали просто поджигателей.

Однако было уже поздно. В основном Рига была спасена.

Плоды цивилизации

...Латвия была освобождена ценой жизней 150 000 солдат Красной Армии. После чего на сорок пять лет стала одной из самых индустриально развитых и продвинутых республик СССР.

Следует отметить, что ещё до революции Рига (а Латвия, по сути – это небольшой участок населённой латышами сельской местности, примыкающий к «колониальной», на протяжении всей истории отличающейся от неё и культурно, и этнически Риги) принадлежала к наиболее индустриально значимым и крупным городам Российской Империи. Так, она превосходила по населению и Киев, и Нижний Новгород, и Минск, и вообще уступала только Петербургу, Москве, Одессе и Варшаве с Лодзью. Быстрый рост был обеспечен развитием промышленности, сделавшим Ригу – как и Одессу – «торговыми морскими воротами России».

Индустриальную республику продолжили делать из Латвии и после Второй мировой войны. Немецких инженеров и хозяев, грубо говоря, заменили советскими инженерами и директорами. В промышленность начали вкачивать средства и привлекать кадры, которых никогда не нашлось бы у самой республики.

В результате к концу 1980-х по Советскому Союзу ездили электрички Рижского вагонного завода и рижские микроавтобусы-«рафики», в домах звучали рижские радиоприёмники и звенели латвийские же телефоны, а на юго-западе латвийской столицы уже проводились работы по возведению супергиганта – крупнейшего в СССР завода промышленных роботов. Подумывали даже о метро – Рига стремительно приближалась к статусу города-миллионника.

Параллельно довольно сильно изменился этнический состав как Риги, так и Латвии в целом: на момент распада СССР это была одна из самых русифицированных республик. Так называемые «русскоязычные» составляли в ней почти половину населения в целом по Латвии и явное большинство в Риге. Латыши вполне охотно вступали с понаехавшими в смешанные браки, также занимая по этому критерию одно из первых мест в Союзе.

Бунт против цивилизации

...А потом случилось довольно предсказуемое. Перестройка выразилась в нацреспубликах самым примитивным образом – в виде подъёма т.н. «национальных», а по сути просто антицивилизационных движений. Индустриальную цивилизацию олицетворяли русские – и русофобия приняла отчётливо луддитское направление.

В Латвии произошёл фактически реванш села против «инородческого» города Риги – и выразился он в совершенно угарном распиле и распродаже всех индустриальных мощностей. От них уже через десять лет остались лишь незначительные, уцелевшие главным образом благодаря особому упорству руководителей островки.

Результатом национального возрождения в Латвии стала предсказуемо рекордная депопуляция, оставившая по абсолютным цифрам далеко позади потери в обеих мировых войнах. Из 2,66 млн жителей 1989 года на осень 2016-го в республике осталось 1,9 млн «официально» – и порядка 1,4 млн в реальности. При этом за рубежом оказались в основном жители фертильного возраста – что вполне естественно: молодые едут туда, где есть работа. А работа есть либо там, где есть промышленность, либо там, где вращается крупный финансовый капитал. Ни тем, ни другим современная Прибалтика не располагает. Утратила она и значительную часть своей транзитной привлекательности – с учётом построенной в Усть-Луге Ленинградской области с нуля мощной портовой инфраструктуры и «Северного потока».

С экономической точки зрения, постсоветская Латвия оказалась антиподом постсоветской Белоруссии – напротив, сосредоточившейся на сохранении и модернизации своей промышленности. В Белоруссию, кстати, все эти годы из Латвии идёт достаточно заметный миграционный поток.

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...Таким образом, в настоящий момент беспокоиться за свою национальную неприкосновенность Латвии совершенно не стоит. Нынешняя республика не представляет собой ни угрозы, ни ценности, ради которых стоило бы положить даже самое небольшое число жизней русских солдат.

А повторная индустриализации Латвии руководством РФ, вроде как, не планируется.