Битва за «город победы». Никопольско-Криворожская операция 8 февраля соединения 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили Никополь, что стало знаковым событием зимы 1943-1944 гг. на правобережной Украине. Этот период принес Германии череду поражений и неудач. Усугублялась ситуация иллюзиями, которые всё еще питала верхушка Третьего Рейха относительно возможности резко переломить ситуацию в свою пользу и нанести внезапный сокрушительный удар Красной Армии. Призрачные надежды на возможность отбить Киев заставляли немцев держать под угрозой окружения войска 42-го корпуса на стыке 1-го и 2-го Украинских фронтов у Черкасс. Именно 42-й корпус стал жертвой советской наступательной операции под Корсунь-Шевченковским. Никопольский плацдарм на Днепре стал своего рода идеей фикс Адольфа Гитлера. В судьбе... На чтение: 3 минуты

8 февраля соединения 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили Никополь, что стало знаковым событием зимы 1943-1944 гг. на правобережной Украине.

Этот период принес Германии череду поражений и неудач. Усугублялась ситуация иллюзиями, которые всё еще питала верхушка Третьего Рейха относительно возможности резко переломить ситуацию в свою пользу и нанести внезапный сокрушительный удар Красной Армии. Призрачные надежды на возможность отбить Киев заставляли немцев держать под угрозой окружения войска 42-го корпуса на стыке 1-го и 2-го Украинских фронтов у Черкасс. Именно 42-й корпус стал жертвой советской наступательной операции под Корсунь-Шевченковским.

Никопольский плацдарм на Днепре стал своего рода идеей фикс Адольфа Гитлера. В судьбе плацдарма и оборонявших его частей тесно переплелись соображения военные и экономические. Гитлер не хотел потерять месторождения никопольского марганца. Министр вооружений Шпеер не без труда в ноябре 1943 г. убедил фюрера, что марганца в Рейхе хватит надолго. Однако присутствовал еще один фактор – Крым. Уже начатая в конце октября 1943 г. эвакуация войск немецкой 17-й армии из Крыма была остановлена окриком из Берлина. Изолированным в Крыму войскам 17-й армии фюрер обещал мощный удар с Никопольского плацдарма к Перекопу и восстановление сухопутного сообщения с ними. С Крымом и его удержанием была связана политическая позиция Турции, нелегально поставлявшей Третьему Рейху хром. Запасы хрома, как признавал Шпеер, были куда менее богатыми, чем марганца. Все это заставляло удерживать позиции, невзирая на продвижение советских войск на правобережной Украине, все явственнее угрожавшего тылу и флангу немецкой 6-й армии генерала Холлидта. Армия занимала позиции на обоих берегах Днепра в районе Никополя.

С точки зрения советского командования, Никопольский плацдарм, конечно, осложнял задачу прорыва в Крым. Он нависал над тылом стоявших у Перекопа войск 4-го Украинского фронта. Первые попытки ликвидации плацдарма успеха не имели. Немцы успели закрепиться и выстроить плотную оборону. Для контрударов у Холлидта имелись танковые дивизии. Кроме того, на Никопольском плацдарме действовали САУ «Фердинанд», оставшиеся в строю после Курской дуги .

Карта Никопольско-Криворожской операции

План новой операции рождался в напряженных переговорах со Ставкой. Представителем Ставки ВГК, координировавшим действия 3-го и 4-го Украинских фронтов, в тот момент был один из лучших оперативных умов Красной Армии — А. М. Василевский. Экономические соображения были и в расчетах советского руководства: освобождение промышленных районов Никополя и Кривого Рога считалось приоритетной задачей советских войск на Украине.

Сдерживающим фактором для развития наступления стала оттепель. Зима 1943-1944 гг. была на редкость мягкой, дороги надолго превратились в «направления». Как признавался А. М. Василевский, «такой грязи и такого бездорожья, как зимой и весной 1944 года, не встречал ни раньше, ни позже». Однако давать врагу передышку было смерти подобно. В результате череды отступлений немцы не успевали выстроить развитую в инженерном отношении оборону. Распутица влияла на обе стороны, но из-за проблем со снабжением немцы не успевали установить обширные минные поля, как это бывало на стабильных участках фронта.

Основной идеей нового наступления стал удар в тыл Никопольского плацдарма по правому берегу Днепра. Идея здравая, но 3-й Украинский фронт Р. Я. Малиновского требовал дополнительных сил на осуществление такого маневра. Как вспоминал А. М. Василевский, переговоры с И. В. Сталиным проходили трудно, на повышенных тонах. В итоге Малиновский все же получил от соседнего 2-го Украинского фронта 37-ю армию генерал-лейтенанта М. Н. Шарохина и 31-й гвардейский стрелковый корпус из резерва Ставки, а от 4-го Украинского фронта – 4-й гвардейский механизированный корпус. Также осуществлялась переброска артиллерии на правый берег Днепра. Отказ от плана сокрушения Никопольского плацдарма ударом в лоб позволил изъять из 4-го Украинского фронта 7-ю артдивизию (6-я и 17-я пушечные бригады) и передать их Малиновскому.

Главный удар в запланированной операции наносили 8-я гвардейская армия В. И. Чуйкова и 46-я армия В. В. Глаголева. Они нацеливались на железнодорожный узел Апостолово в тылу немецких войск. Отличившаяся в Сталинграде 8-я гвардейская армия находилась после напряженных боев за Запорожье не в лучшей форме. Из девяти ее стрелковых дивизий шесть насчитывали от 3600 до 4700 человек, т.е. втрое-вчетверо ниже штата. Только три дивизии были укомплектованы примерно на 50% (6500 человек). Ввод в прорыв 4-го мехкорпуса (103 танка) Т. И. Танасчишина (тоже героя Сталинграда) планировался по двум вариантам, каждый из которых зависел от успеха удара 46-й и 8-й гвардейских армий.

Советские артиллеристы ведут огонь по укреплениям врага. Январь 1944 г. Источник: http://encyclopedia.mil.ru/

В 6.00 утра 30 января 1944 г. операция началась ударом 37-й армии на вспомогательном направлении. В своих мемуарах В. И. Чуйков довольно подробно описал зародившуюся тогда немецкую тактику отскока из передовых окопов, а также отработку советской техникой «особых эшелонов», усиленных батальонов, выделяемых от дивизий для прощупывания обороны и наличия главных сил противника на передовых позициях. Чуйков пишет, что была разработана тактика перехода в наступление сразу за передовыми батальонами. Отчетные документы как 8-й гвардейской, так и 46-й армии рисуют несколько более сложную картину. 30 января в обеих армиях была проведена разведка боем, но эффект был косвенным: на фоне удара 37-й армии атаки отдельных батальонов на других участках немцы восприняли как неудачное наступление.

31 января главные силы двух советских армий перешли в наступление. В армии Чуйкова главный удар наносили наиболее укомплектованные дивизии 28-го гв. стрелкового корпуса. К 1 февраля немецкая оборона была прорвана, и командование фронта приняло решение о вводе 4-го мехкорпуса в полосе 8-й гвардейской армии.

Тем временем погодные условия резко ухудшились. В. И. Чуйков вспоминал: «Видимость не более десяти-пятнадцати метров. И это днем. Даже выстрелы в тумане глохли, как в вате. Туман обволакивал все предметы, набухали от влаги солдатские шинели...». Однако выход к Апостолово обозначил явную угрозу разгрома немецкой 6-й армии. Уже 2 февраля с разрешения Гитлера Фердинанд Шернер отвел свою «Группу Шернера» из трех корпусов, несмотря на ранее выдвигавшиеся требования удерживать Никополь любой ценой.

Поспешная эвакуация Никопольского плацдарма существенно изменила соотношение сил на правом берегу Днепра. Теперь немцы могли ввести дополнительные силы в бой за железнодорожную магистраль и узел дорог Апостолово. Также германское командование вынуждено было развернуть обратно спешившую на выручку окруженным под Корсунью 24-ю танковую дивизию. Возможно, именно ее не хватило для деблокирования корсуньской группировки.

Советское наступление, напротив, оказалось в кризисной ситуации из-за отставания артиллерии и трудностей с подвозом боеприпасов по раскисшим дорогам. Не хватало не только снарядов и мин, но и патронов к стрелковому оружию. Как вспоминал Чуйков, Т. И. Танасчишин при наличии почти тысячи автомашин в своем мехкорпусе попросил у пехоты подводы с лошадьми, потому что грузовики безнадежно застревали на «бездонных» дорогах. Такие же проблемы, впрочем, испытывали немцы. Доставка боеприпасов по воздуху лишь в малой степени покрывала потребности.

Военный мемориал «Пушка». Установлен в честь памяти Никопольско-Криворожской операции. Никополь, набережная Каховского водохранилища. Источник: Источник: http://encyclopedia.mil.ru/

5 февраля в ходе ночной атаки, проведенной частями 4-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии Апостолово было взято. В городе были захвачены богатые трофеи: 130 орудий, 43 танка, 15 САУ, около 3000 автомашин, 300 вагонов. Попытки немецких войск отбить Апостолово были безуспешными, так как наталкивались на упорную оборону 8-й гвардейской армии. Гвардейцы Чуйкова держались, хотя боеприпасы доставлялись в основном самолетами и в недостаточном количестве. В тяжелых боях с 1 по 10 февраля 8-я гвардейская армия потеряла более 8 тыс. человек убитыми и ранеными.

Потерпев неудачу под Апостолово, немцы вынуждены были поспешно отходить по узкому коридору вдоль Днепра, бросая тяжелое оружие и технику. Достаточно сказать, что трофеями 8-й гвардейской армии за время наступления до 10 февраля стали 5700 автомашин и 262 орудия разных калибров. В Никополе немецкие подрывные команды поспешно пытались разрушить предприятия и шахты. Остатки немецкой 6-й армии отошли к реке Ингулец. Воспользовавшись сосредоточением усилий и внимания немцев на эвакуации плацдарма и боях за Апостолово, 17 февраля на вспомогательном направлении войска 37-й и 46-й армий освободили Кривой Рог.

Ликвидация Никопольского плацдарма создала благоприятную обстановку для освобождения Крыма. Советские войска продвинулись на 130 км и освободили важные промышленные районы Кривого Рога и Никополя. Также захват плацдармов на р. Ингулец вскоре был использован для следующего удара по 6-й армии Холлидта и дальнейшему оттеснению врага на запад.

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