Александр Вершинин: «Память о Войне создает саму российскую нацию!» 20 января 1944 года – день освобождения Великого Новгорода от фашистской оккупации. В 11 часов 25 минут над Новгородским кремлем водрузили Красное знамя. Однако остальная часть региона еще сражалась с врагом… Одним из тех, кто продолжал изгонять нацистов с родной земли был Сергей Черепанов. Он героически погиб спустя всего 4 дня после освобождения Новгорода, 24 января, близ деревни Поддубье Новгородского района. Вот что известно о его подвиге: «Свидетелей боя возле деревни Поддубье почти не осталось. Деревня являлась укрепленным вражеским пунктом. 24 января 1944 г, перед самым началом наступления, первыми проникли сюда разведчики отделения сержанта Черепанова. В их сторону из окна... На чтение: 2 минуты

20 января 1944 года – день освобождения Великого Новгорода от фашистской оккупации. В 11 часов 25 минут над Новгородским кремлем водрузили Красное знамя. Однако остальная часть региона еще сражалась с врагом… Одним из тех, кто продолжал изгонять нацистов с родной земли был Сергей Черепанов. Он героически погиб спустя всего 4 дня после освобождения Новгорода, 24 января, близ деревни Поддубье Новгородского района. Вот что известно о его подвиге:

«Свидетелей боя возле деревни Поддубье почти не осталось. Деревня являлась укрепленным вражеским пунктом. 24 января 1944 г, перед самым началом наступления, первыми проникли сюда разведчики отделения сержанта Черепанова. В их сторону из окна крайнего дома застрочил пулемет. Сергей рванулся к дому, который был превращен в дот. Точно бросил гранату, и пулемет замолчал. Однако и сам получил ранение. Кровь сочилась из-под его гимнастерки, но он не отползал на безопасное место, а продолжал вести бой. Горстка разведчиков, закрепившись на окраине деревни, отбивала многочисленные атаки противника. Фашисты мощно контратаковали. Из отделения уцелел только Сергей Черепанов. Но как выяснилось, и один в поле воин. Гитлеровцы окружили раненого солдата и надеялись захватить его живым. До последнего Сергей не выпускал автомат из рук. Кончились патроны. Тогда Черепанов зажал в руке последнюю гранату. Когда гитлеровцы к нему бросились, он выдернул чеку… Отвага горстки разведчиков открыла путь к наступлению. Оказавшись на краю деревни, где отделение сержанта Черепанова приняло бой, бойцы увидели страшную картину – горы трупов. Только возле тела погибшего Сергея однополчане насчитали 72 мертвых вражеских солдата. Это была цена гибели Сергея Черепанова».

С.М. Черепанов. Источник: http://www.kp.rkomi.ru

В память о героизме бойца, а также в честь 75-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков в январе 2019 года Российское военно-историческое общество (РВИО) открывает бюст Сергею Черепанову в поселке Тёсово-Нетыльский Новгородской области.

Подробнее о событиях зимы 1944 года корреспонденту портала «История.РФ» рассказал преподаватель Исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук Александр Александрович Вершинин:

- Освобождение Великого Новгорода в рамках Ленинградско-Новгородской наступательной операции имело особое оперативное значение. Оно обеспечило полное снятие блокады Ленинграда, и помогло наступлению советских войск в районе Балтийского моря с юга. Новгород был освобожден уже на первом этапе операции, и это позволило развить наступление на всех участках Ленинградского и Балтийского фронтов. Таким образом были созданы предпосылки для полного освобождения Лениградской, Новогородской и Псковской областей от войск противника и переноса боевых действий на территорию Прибалтики.

Поражения на Волховском и Ленинградском фронтах заставили немецкое командование окончательно расстаться с мечтами о том, чтобы закрепиться в районе Ленинграда и в течение долгого времени оттягивать на себя здесь серьезные силы советских войск.

Источник: http://encyclopedia.mil.ru/

- Оккупация Новгородчины продлилась 883 дня. Расскажите, как проходили эти годы?

- Немецкая оккупация сопровождалась огромными разрушениями материальных ценностей и лишениями для населения. На территории области располагались два крупных лагеря военнопленных. Оккупационный режим отличался жестокостью: местное население противодействовало захватчикам, поддерживало партизанское движение и почти все оказалось под подозрением в нелояльности. Пострадало и выдающееся культурное наследие региона. Участвовавшая в оккупации испанская дивизия занималась мародерством и грабежами. Город был почти полностью разрушен при захвате, последующих боевых действиях и при освобождении. Старинные монастыри стояли в руинах, бесследно исчезли десятки уникальных икон, рукописей. Были уничтожены все фильмотеки и библиотеки города. С куполов Софийского собора содрали позолоту и крест. А Кремль перед отходом немцы заминировали. К счастью, удалось восстановить памятник «Тысячелетие России», который немцы разобрали по частям и хотели вывезти в Германию…

- В январе 2019 года РВИО установит памятник-бюст Герою Советского союза, участнику сражений под Великим Новгородом Сергею Черепанову, который ценой собственной жизни спас родную землю от врага. Хочу спросить, как вы в целом понимаете явление военного героизма?

- Солдатский героизм - это явление, свойственное любой войне. Но лишь массовый народный героизм превращает войну в общенациональный подвиг. Отечественная война потому так и называется, что далеко переросла рамки обычного противостояния армий, и стала народным подвигом!

Источник: https://nord-ursus.livejournal.com

- Как преподаватель, скажите, вызывает ли давность событий Великой Отечественной войны угасание интереса у студентов? Или наоборот, загадочность древности заставляет разгадывать изучать факты, читать биографии участников и свидетелей тех событий, ходить в музеи?..

- Современные студенты продолжают интересоваться событиями Великой Отечественной войны. И их особенно интересуют те ее страницы, которые до сих пор оставались слабо изученными. Но в то же время, этот интерес менее «живой», чем у предыдущих поколений, для которых война оставалось личным и семейным испытанием…

- Справедливо ли тогда говорить, что монументальная деятельность организаций, таких как РВИО, как бы визуализирует подвиги реальных людей и, возможно, тем самым пробуждает в них желание узнать «как это было»?

- Мемориальная деятельность по увековечению ключевых страниц истории является в современном обществе, в частности российском, одним из важнейших направлений гуманитарной работы вообще. Выражаясь языком французского историка Пьера Нора, война остается ключевым российским «местом памяти», которое консолидирует людей, формирует у них основу гражданственности и, во многом, создает саму российскую нацию. В этом смысле работа РВИО уникальна! И имеет огромный потенциал для развития в будущем.

Пленные немецкие солдаты в Новгородском кремле. Источник: https://portal-vn.ru

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