24 августа - день освобождения Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков Ясско-Кишинёвскую операцию советских войск справедливо сравнивают с ганнибаловыми Каннами. Хотя это и не совсем точно. Всё-таки в ставшей нарицательной битве римляне наступали, стремясь прорвать центр карфагенской армии, а Ганнибал окружил их искусным манёвром конницы. В битве же за Молдавию войска фашистских Германии и Румынии о наступлении не помышляли. Зато оборону выстроили предельно мощную, глубоко эшелонированную, умело использующую рельеф местности, опирающуюся на водные преграды, включая такие трудно преодолимые реки как Днестр и Прут.Это не помогло. К августу 1944 года Красная армия сделалась не просто самой мощной вооружённой силой мира. Она по-настоящему научилась воевать во всей своей массе – от рядового до... На чтение: 1 минута

Ясско-Кишинёвскую операцию советских войск справедливо сравнивают с ганнибаловыми Каннами. Хотя это и не совсем точно. Всё-таки в ставшей нарицательной битве римляне наступали, стремясь прорвать центр карфагенской армии, а Ганнибал окружил их искусным манёвром конницы. В битве же за Молдавию войска фашистских Германии и Румынии о наступлении не помышляли. Зато оборону выстроили предельно мощную, глубоко эшелонированную, умело использующую рельеф местности, опирающуюся на водные преграды, включая такие трудно преодолимые реки как Днестр и Прут. Это не помогло. К августу 1944 года Красная армия сделалась не просто самой мощной вооружённой силой мира. Она по-настоящему научилась воевать во всей своей массе – от рядового до Верховного главнокомандующего. А штабные командиры, начиная от уровня батальона до Генштаба, явно отличались теперь планированием не просто эффективных, но красивых военных операций. Одной из них и стала Ясско-Кишинёвская. Результатом ее стало освобождение столицы Молдавии 24 августа. А также потери германо-румынских войск минимум в 300 тысяч человек убитыми, ранеными, пленными (против 13 тысяч с советской стороны), практическое прекращение существования группы армий "Южная Украина", огромная, до конца войны не зашитая прореха в немецком фронте. Сравнение с Каннами просится именно в связи с ультимативной военной красотой операции. Обозначив намерение наступать на оперативно выгодном направлении на Кишинёв, советское командование, однако, нанесло утром 20 августа мощные удары по далеко разнесённым флангам вражеской группировки, прикрываемым куда менее боеспособными, чем немецкие, румынскими войсками. Наступление обеспечивала мощнейшая артиллерийская подготовка, плавно перешедшая в двойной огневой вал. Пожалуй, для этого эпизода войны прекрасно подходят слова: "При 200 орудиях на километр фронта про противника не докладывают…". Оборона противника была растерзана почти полностью. Фронт был прорван немедленно, слабые попытки противника парировать прорыв резервами были смяты. Но второй день операции были преодолены все три оборонительные полосы, глубина прорыва достигла 40 км, а 6-я немецкая армия была окружена. Другая 6-я немецкая армия… Но со столь же незавидной судьбой, что постигла под Сталинградом её предшественницу. Всего в окружении оказалось 18 дивизий. И Ясско-Кишинёвскую операцию на том можно было бы справедливо считать завершённой за 4 дня. Столь сокрушительного и молниеносного разгрома германские войска дотоле не знали. Однако ещё сокрушительнее для Рейха стали политические последствия советского наступления. К румынским элитам пришло прозрение, что настал момент, когда придется отвечать за соучастие в германской агрессии, за оккупацию Одессы, за военные преступления. А вслед, 23 августа, вспыхнуло восстание в Бухаресте, чуть ли не возглавленное королем Михаем I. Румыния не просто вышла из войны, но повернула оружие против недавнего союзника. А Германия, кроме громадного куска фронта, потеряла месторождения крови войны – нефти. А также оперативную связь с войсками в Болгарии и Греции, где также немедленно начались восстания. Фронт переместился в Югославию, где земля у немцев давно горела под ногами. Таким образом Ясско-Кишинёвская операция предрешила судьбу Юго-Востока Европы.