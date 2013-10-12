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В своей лекции кандидат исторических наук, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Ю.А. Никифоров рассказал о военных аспектах битвы за Ленинград 1941-1944 гг. В лекции были названы причины по которым организовавшие самую жестокую и продолжительную в истории человечества блокаду столь огромного города, гитлеровцы, мечтавшие вступить уже в мертвый Ленинград и сравнять с землей то, что уцелело бы к тому моменту от их артобстрелов и варварских бомбардировок, в итоге 75 лет назад под натиском Красной Армии покатились на запад от его рубежей. Были озвучены тезисы, что руководители Ленинграда и Ленинградского фронта справились с задачей обороны и сделали все от них зависящее для сохранения как можно большего числа жизней в осажденном городе, для чего грамотно распределяли те скудные ресурсы, что были у них в наличие и максимально задействовали все возможные пути и средства для эвакуации населения. Главный вывод, который был предложен слушателям - битва за Ленинград это не только ужасная трагедия блокады, но и великий, и массовый подвиг, завершившийся Победой.