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19.06.2026
Битва за Москву и блокада Ленинграда.
Москва являлась главной целью немецкого наступления не только как столица, но и потому, что...
Через Москву проходили все важнейшие железнодорожные магистрали, связывавшие фронт и тыл.
В городе находились основные запасы нефти и горючего для армии.
В Москве размещалось командование всеми фронтами и Ставка Верховного Главнокомандования.
Московский военный округ располагал наибольшими мобилизационными ресурсами в стране.
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