10 класс | История России

БИТВА ЗА МОСКВУ. ИСТОРИЯ МОСКОВСКОЙ ЗОНЫ ОБОРОНЫ

Илизаров С. , Костина С.

В декабре 1941 г. была создана специальная комиссия по составлению «Истории боевых действий частей Московской зоны обороны». В результате работы коллектива авторов в феврале 1942 г., ко времени победы под Москвой над гитлеровскими войсками была подготовлена работа «Оборона Москвы войсками Московской зоны обороны». Это не только содержательный источник по битве под Москвой и истории первого этапа Великой Отечественной войны, но и яркий памятник исторической военной науки, которым начинается тематическая историография. Издание адресовано специалистам, а так же любителям военной истории, истории науки и техники, всем, кому интересно и дорого героическое и драматическое прошлое нашего Отечества. В начале октября 1941 г., после прорыва линии Западного фронта, на этих рубежах приняли первый удар и приостановили противника народное ополчение, курсанты военных училищ и войска Московской зоны обороны (М30). По мере восстановления боевых порядков эти рубежи занимали фронтовые части. Московская же зона обороны как пружина сжималась, прикрывая тылы передовых частей. В декабре она стремительно разжалась, и ее войска контратаковали противника. Прошло 60 лет с той поры, но не меркнет слава ратного подвига защитивших столицу воинов-москвичей, сотни тысяч которых вступили в добровольное ополчение.