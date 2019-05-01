Защитникам Москвы, защитникам Кавказа 1 мая 1944 года в Советском Союзе в ходе Великой Отечественной войны были учреждены новые медали – «За оборону Москвы» и «За оборону Кавказа», которые вручались участникам двух важнейших стратегических оборонительных операций Мы продолжаем цикл материалов, посвященных орденам и медалям СССР, и сегодня расскажем о том, почему эти оборонительные операции были так важны. Ключевые операции Московское сражение стало одним из ключевых не только в ходе Великой Отечественной, но в ходе всей Второй мировой войны. На огромном пространстве вокруг Москвы в бою сошлись свыше трех миллионов человек с обеих сторон. Бои продолжались с сентября 1941 года по апрель 1942 года. Красная... На чтение: 2 минуты

1 мая 1944 года в Советском Союзе в ходе Великой Отечественной войны были учреждены новые медали – «За оборону Москвы» и «За оборону Кавказа», которые вручались участникам двух важнейших стратегических оборонительных операций

Мы продолжаем цикл материалов, посвященных орденам и медалям СССР, и сегодня расскажем о том, почему эти оборонительные операции были так важны.

Ключевые операции

Московское сражение стало одним из ключевых не только в ходе Великой Отечественной , но в ходе всей Второй мировой войны. На огромном пространстве вокруг Москвы в бою сошлись свыше трех миллионов человек с обеих сторон. Бои продолжались с сентября 1941 года по апрель 1942 года. Красная Армия одержала победу в ходе напряженных схваток с противником. Гитлеровцы оставили у стен Москвы почти полмиллиона убитых солдат и офицеров. Противник потерял огромное количество техники, и этот факт сделал невозможным наступление вермахта в 1942 году по всем трем направлениям, что облегчило Советскому Союзу ведение летней кампании 1942 года. Был развеян миф о непобедимости немецкой армии, и все союзники по антигитлеровской коалиции поняли, что врага можно эффективно громить. Поэтому все бойцы и командиры РККА, принимавшие участие в грандиозном сражении, заслужили право носить на груди особую медаль, которая подчеркивала их беспримерный героизм в тяжелейшие для Отечества дни.

Оборона Кавказа тоже стала одной из ключевых оборонительных операций РККА. По результатам поражения под Москвой немцы избрали для генерального наступления летом 1942 года южное направление. Противник собрал мощную группировку и намеревался решить несколько задач сразу. Одна из них: вырваться в Закавказье и заполучить запасы Бакинских нефтяных месторождений. Другая – перерезать Волгу с последующей блокадой важнейшей речной транспортной артерии страны. В 1942 году немцы всё еще могли собрать достаточно мощные группировки сил, и имели хорошо подготовленные горнострелковые части. В этих условиях наши бойцы, оборонявшие Кавказ, совершали чудеса героизма и проявляли недюжинную смекалку в боях на горных вертикалях. Противнику не удалось осуществить свои планы. К 1943 году после удачного исхода боев за Сталинград немцы были вынуждены отступать и с Кавказа. Вермахт потерял свыше 300 тысяч человек, а защитники Кавказа, как и другие герои нашей страны, получили право носить на груди особую медаль.

За Москву

Медаль «За оборону Москвы» учреждалась по приказу начальника тыла Красной Армии генерала армии А.В. Хрулева. Работами заведовал главный интендант РККА генерал-полковник П. И. Драчев. Для разработки медали, по уже устоявшейся традиции, были привлечены лучшие советские художники. Конкурс выиграл Н. И. Москалев – художник Центрального Дома Красной Армии. Сам бывший красноармеец, сражавшийся в годы Гражданской войны , он уже был автором нескольких памятных нагрудных знаков (например, за бои против японцев у озера Хасан ). В годы войны Москалев продолжал работать над дизайном советских орденов и медалей.

Медаль предполагалось выпустить в 1943 году, но по разным причинам утверждение медали было отложено на год. Первоначальный эскиз медали был представлен верховному главнокомандующему И.В. Сталину 15 июля 1943 года. Однако по причине задержки работ и личных правок Сталина медаль претерпела коренные изменения. Вместо группы советских бойцов на фоне кремлевской стены появился движущийся танк, дом правительства СССР и летящие над ним самолеты. И к 1 мая 1944 года окончательный облик медали был утвержден. Пробный образец был сделан гравером Н. А. Соколовым. Начались церемонии вручения, всего медалью «За оборону Москвы» было награждено свыше миллиона человек, включая свыше 20 тысяч детей, помогавших взрослым в обороне столицы. Право на награждение получали все, кто принимал участие в защите советской столицы в течение месяца в ходе всех боев Московской битвы.

Медаль «За оборону Москвы» представляет собой правильный круг диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали кремлёвская стена. На фоне кремлёвской стены изображён танк Т-34 с группой бойцов на нем. В левой части медали изображение памятника Минину и Пожарскому и в правой части медали — башня. Над кремлёвской стеной виден купол здания Правительства с флагом, на флаге — серп и молот. Над куполом — силуэты самолётов. В верхней части медали по окружности надпись: «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ». В нижней части медали по окружности лавровый венок, у нижних концов ветвей – пятиконечная звёздочка. На оборотной стороне медали надпись: «ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ». Над надписью изображены Серп и молот. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой. На ленте три продольные оливковые полоски и две красные полоски. Края ленты окантованы узкими красными полосками.

За Кавказ

Поскольку медали разрабатывались параллельно и одним и тем же художником – Н. И. Москалевым, они имеют схожую историю. Однако медаль «За оборону Кавказа», начала разрабатываться позже, и с ней не было таких проблем: не случилось задержки и переноса даты утверждения. Внешний вид понравился верховному главнокомандующему И. В. Сталину сразу, и медаль без проволочек была утверждена к награждению тоже 1 мая 1944 года. Всего её получило свыше 870 тысяч наших граждан, медаль вручалась гражданским и военным лицам, принимавшим участие в обороне Кавказа более полутора месяцев.

Медаль также представляет собой круг, на лицевой стороне медали изображена гора Эльбрус – символ Кавказа. Под ним расположены советские танки, защищаемые ими нефтяные вышки, в верхней части медали размещено летящее звено из трех самолетов. Вдоль всей окружности медали расположен венок из цветов и гроздьев винограда. Реверс медалей полностью идентичен. Медаль носится на колодке, обтянутой шёлковой муаровой лентой оливкового цвета. В середине ленты две белые полоски, разделённые оливковой полоской такой же ширины. По краям ленты синие полоски.

Обложка: Фрагмент панорамы Битва под Москвой. Источник всех иллюстраций: https://pinterest.com