Враг у ворот: начало блокады Ленинграда Блокада Ленинграда стала одной из величайших человеческих трагедий Второй мировой войны, и поэтому до сих пор не утихают споры об обстоятельствах замыкания кольца вокруг города. На чтение: 2 минуты

Блокада Ленинграда стала одной из величайших человеческих трагедий Второй мировой войны, и поэтому до сих пор не утихают споры об обстоятельствах замыкания кольца вокруг города . Появляются и самые фантастические версии, и щедрой рукой раздаются обвинения в адрес советских военачальников разного ранга. Чаще всего достается К.Е.Ворошилову. Попробуем разобраться, что же происходило в роковой день 8 сентября и как сложилась ситуация, приведшая к выходу немцев к Ладожскому озеру и перехвату последних ниточек, связывающих Ленинград с Большой землей .

Будучи крупным промышленным центром и опорой базы флота, Ленинград с самого начала фигурировал в качестве одной из основных целей операции «Барбаросса». Однако упорное сопротивление Красной армии, в том числе ленинградских ополченцев, на Лужском рубеже заставило немцев пересмотреть планы. Теперь в качестве основной цели фигурировала именно изоляция, окружение города на Неве.

Нельзя сказать, что опасность, грозящая Ленинграду, не осознавалась советским командованием. Еще 17 августа 1941 года Ставка ВГК направляет командованию Северо-Западного направления директиву №001029, которую нельзя назвать иначе как провидческой. Она гласила: «Ставка считает, что наиболее опасным направлением продвижения противника является восточное направление в сторону Новгорода, Чудова, Малой Вишеры и дальше через реку Волхов. Если немцы будут иметь успех в этом направлении, то это будет означать обход Ленинграда с востока, перерыв связи между Ленинградом и Москвой и критическое положение Северного и Северо-Западного фронтов». Действительно, именно это направление таило наибольшую опасность. С другой стороны, в директиве Ставки просматривается и причина последующего катастрофического развития ситуации. В ней далее присутствует фраза «у немцев сил здесь немного». Она действительности как раз не соответствовала.

Именно ошибки разведки часто приводили к неверной оценке ситуации, неадекватным ей мерам и неожиданному для всех сползанию вроде бы стабильной ситуации в пропасть. Дело в том, что немецкое командование и лично Гитлер на рубеже июля и августа 1941 года на ходу меняли стратегию «Барбаросса». Выражалось это в повороте в сторону флангов. Вскоре прямым последствием этого поворота станет Киевский «котел», но до него будет замкнута блокада Ленинграда. 16 августа 1941 года последовал приказ ОКХ на передачу из группы армий «Центр» в группу армий «Север» ХХХIХ моторизованного корпуса в составе 12-й танковой, 18-й и 20-й моторизованных дивизий. 24 августа 1941 года корпус прибывает в группу армий «Север». В тот же день завязала бой с советскими частями у Чудова 18-я моторизованная дивизия. Это означало серьезное изменение обстановки. Механизированные соединения в тот момент составляли лишь около 10% войск сторон, но обладали повышенной эффективностью в ведении операций. Собственно, именно поэтому командование уделяло главное внимание действиям 4-й танковой группы на Красногвардейском направлении.

30 августа 1941 года 20-я моторизованная дивизия генерала Цорна выбила из Мги части советской горнострелковой бригады, и важнейший узел дорог был захвачен. 30 августа утром в штаб фронта поступило донесение о выходе противника к Неве в районе Ивановского. Командующий фронтом М.М.Попов поначалу даже не поверил в это донесение. Для обороны рубежа Невы приходится изъять еще одну дивизию – 115-ю стрелковую – с Карельского перешейка. Быстрое продвижение немцев обескураживало, ведь их было немного. Для И.В.Сталина это было разочарование в К.Е.Ворошилове, его давнем соратнике, с которым они крепко сдружились в период боев за Царицын в Гражданскую войну. Однако дело было не только и не столько в Ворошилове. Также И.В.Сталин сетовал на неэффективность использования танков КВ, которые выпускались на Кировском заводе.

К большому сожалению, своевременно вскрыть появление нового крупного резерва противника не удалось. Долгое время считалось, что на Чудовском направлении наступает пехота. Даже 29 августа писалось, что со стороны немцев наступает «до двух дивизий пехоты». Это не только данные фронтовых разведчиков, но и сводки ГРУ ГШ КА. Завесу тайны над группировкой противника поднял захват пленных 31 августа, что позволило уже 1 сентября дать адекватную оценку численности группировки противника, идущей на охват Ленинграда. 2 сентября разведчики захватывают документы, по которым состав прибывшего XXXIX корпуса полностью вскрывается. Однако было уже слишком поздно… Одним из факторов, повлиявшим на работу советской разведки, стал плотный «зонтик» истребительного прикрытия над новыми соединениями, образованный противником в том числе за счет переброски авиачастей из ГА «Центр». Командующий ВВС Ленфронта А.А. Новиков позднее вспоминал: «Когда полевые части южной группировки противника вышли на дорогу Шимск — Новгород, вражеские истребители так оседлали все подступы к ней, что наша воздушная разведка никак не могла проникнуть в этот район».

Отреагировать на поступившую 1 сентября разведывательную информацию времени уже не было. Для разведки нужно было еще немного везения или технических средств. В этом случае возможно было снять резервы, например, из состава Западного фронта, из полосы которого убыл XXXIX корпус.

7 сентября 20-я моторизованная дивизия захватила Синявино, а 8 сентября она захватила Шлиссельбург. Артобстрелу из дальнобойных орудий Ленинград подвергся уже 4 сентября. Принятые Ставкой и штабом фронта меры попросту запаздывают. Прибывающая 54-я армия Маршала Г.И. Кулика еще сосредотачивалась, в наступление она перешла только 10 сентября. К тому моменту немцы уже успели укрепиться. Борьба за примыкающую к Ладожскому озеру полоску занятой немцами земли, так называемое «бутылочное горло», будет длиться, то затухая, то разгораясь вновь, до января 1943 года и прорыва блокады.

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