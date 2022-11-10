Урок истории Вчера в центре Москвы на пересечении улиц 3-й Фрунзенской и Ефремова был наконец-то открыт памятник генерал-лейтенанту М.Г. Ефремову. На чтение: 2 минуты

Вчера в центре Москвы на пересечении улиц 3-й Фрунзенской и Ефремова был наконец-то открыт памятник генерал-лейтенанту М.Г. Ефремову.

Ефремов командовал 33-й армией. Она лишь наполовину состояла из более-менее кадровых частей. Остальные – были москвичи, ополченцы. Они прошли по Красной Площади 7 ноября, 81 год назад. Прямо с парада уходили в районы сосредоточения – чтобы спустя месяц перейти в отчаянное наступление.

В феврале 1942-го 33-я армия была окружена под Вязьмой. Два месяца воины дивизии дрались в окружении – не прятались по лесам, а вели активные боевые действия, сковывая превосходящие силы врага. Когда, казалось, шансов на спасение не было, за командармом и штабом по сложившейся практике прислали эвакуационный самолет, но Ефремов и его штаб отказались бросить своих солдат. Последним бортом ни отправили тяжелораненых и боевые знамена. Окруженный гитлеровцами раненый командарм Ефремов застрелился – чтобы не попасть в плен.

Ошеломленные упорством и доблестью Ефремова гитлеровцы похоронили его с воинскими почестями. Как вспоминали местные жители, копавшие могилы, его похоронили в воинской форме, а прибывший немецкий командир отчеканил выстроившимся солдатам вермахта: «Учитесь защищать свой фатерлянд, как это делал этот русский генерал!» Что ж, среди немецких офицеров тогда было еще немало тех, старой породы, «прусской военной косточки», понимавших, что есть долг солдата.

Своим самопожертвованием Ефремов как бы искупил и неудачу, стыд окружения (а ведь нередко именно так относились к окруженцам в Ставке). Вышедшие из окружения бойцы были награждены медалями, командиры – боевыми орденами.

Уже в 1943-м был объявлен конкурс на создание памятника воинам 33-й армии и ее командарму. Победителем в нем стал 35-летний Евгений Вучетич. Памятник Ефремову стал первой работой, принесшей ему известность. Он был открыт 7 ноября 1946 года в разрушенной войной Вязьме – городе, за освобождение которого билась 33-я армия.

Но спустя годы о подвиге Ефремова перестали вспоминать, а если и вспоминали – то как-то стыдливо. Кому-то казалось, что он не вписывается в красивую, отретушированную картинку истории Великой Отечественной.

Командарм Власов оказался примерно в то же время в сходном положении (его 2-я ударная армия попала в окружение северо-западнее армии Ефремова) – не просто смалодушничал и сдался вместе с начштаба, но и стал символом предательства, воюя против своей Родины. Но его имя, как не поразительно, знают все. А Ефремова – его полного антипода, анти-Власова - немногие.

В 1957 году его именем, наконец, назвали улицу в Москве. Но с оговоркой. Как гласит установленная на ней тогда же странная табличка, улица названа в честь 40-летия Октябрьской революции и… в память «участника октябрьского вооруженного восстания в Москве ».

Лишь в 1996-м Ефремову посмертно было присвоено звание Героя России, а в 2018-м Военно-исторической общество (РВИО) установило на улице Ефремова еще одну памятную доску: « Героически сражался в окружении под Вязьмой. Предпочел смерть вражескому плену ».

Поразительно, но у этой доски с тех пор – всегда цветы.

С того времени РВИО упорно добивалось установки на «именной» улице памятника командарму. Памятника не только ему одному, но всем его бойцам, всем москвичам, ушедшим в 1941-м на фронт, и выполнившим свой долг до конца.

Поразительно – но эта идея уперлась в упорное сопротивление местных муниципальных депутатов. Об их «оппозиционных» аргументах как-то даже неудобно говорить. То предлагали РВИО «лучше потратить свои деньги» на клумбы и газоны. То поменять место: вместо красивого, проходного, - спрятать его куда-то у автомобильной эстакады Лужников. Достойным Жванецкого было и предложение «вместо памятника сталинскому генералу установить на улице генерала Ефремова мемориал жертвам сталинских репрессий». Но многолетние усилия не пропали даром – мэр С. Собянин и Мосгордума в итоге поддержали энтузиастов-военных историков, и вчера памятник был открыт.

Одновременно усилиями Москвы по проекту архитекторов РВИО был прекрасно благоустроен сквер, на месте создано еще одно, как говорят москвичи, «красивое городское пространство».

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В чем урок же этой истории?

В неразрывной связи, преемственности разных эпох нашей истории.

Ефремов – участник Первой мировой войны, офицер, боевое крещение принявший в ходе знаменитого Брусиловского прорыва. Как и (малоизвестный факт) чуть не половина офицерского корпуса Русской Императорской армии – поверил в новую, коммунистическую Россию. В годы Гражданской прославился организацией стремительного рейда бронепоездов на Баку. Быстрое наступление РККА позволило минимизировать число жертв на Кавказе, а Советская Россия в итоге восстановила контроль над главным нефтеносным районом страны (ранее отторгнутым турками и англичанами).

Как показала история, Красная Армия унаследовала лучшие черты «старой» русской армии. В ней тоже культивировались честь и отвага, верность присяге и долгу. А лучшие командиры стремились быть как герои Бородина – «слугой царю, отцом солдатам». По-другому и быть не могло.

Так же и Армия России - наследует лучшие боевые и, главное, личные, героические качества всех защитников тысячелетней России: от Руси и Московского царства до Империи и СССР.

Сегодня, стоя у памятника и вглядываясь в волевое лицо молодого генерала Ефремова, мы сквозь него вглядываемся и в лица наших солдат, офицеров, добровольцев - героев сегодняшнего дня. И убеждаемся: традиции воинской доблести, офицерской чести - продолжаются.