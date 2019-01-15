Вяземский десант: правда и мифы С 18 января по 28 февраля 1942 года проводилась крупная Вяземская воздушно-десантная операция. Советские войска гнали противника всё дальше от Москвы, достигнув важного транспортного узла, города Вязьма Смоленской области. Нашим войскам требовалось его взять, чтобы лишить противника тылового обеспечения. В этих условиях командование Красной армии решило применить массовый десант. Та, первая Ржевско-Вяземская наступательная операция наших войск, закончилась переходом к обороне, но именно тогда сделали себе имя наши воины-десантники. В зимние морозы они отважно сражались, нарушая коммуникации противника и оттягивая на себя крупные силы нацистов. С тех пор и по наши дни ВДВ считаются элитным родом войск. Российское военно-историческое общество (РВИО)... На чтение: 4 минуты

С 18 января по 28 февраля 1942 года проводилась крупная Вяземская воздушно-десантная операция. Советские войска гнали противника всё дальше от Москвы, достигнув важного транспортного узла, города Вязьма Смоленской области. Нашим войскам требовалось его взять, чтобы лишить противника тылового обеспечения. В этих условиях командование Красной армии решило применить массовый десант.

Та, первая Ржевско-Вяземская наступательная операция наших войск, закончилась переходом к обороне, но именно тогда сделали себе имя наши воины-десантники. В зимние морозы они отважно сражались, нарушая коммуникации противника и оттягивая на себя крупные силы нацистов. С тех пор и по наши дни ВДВ считаются элитным родом войск.

Российское военно-историческое общество (РВИО) создало спецпроект, посвященный Вяземскому десанту и Ржевско-Вяземской наступательной операции . В 2019 году он будет дополнен новыми материалами.

Корреспондент портала «История.РФ» встретился с историком и публицистом Григорием Юрьевичем Пернавским и обсудил с ним становление и раннюю историю воздушно-десантный войск, узнал, как проходила сложнейшая десантная операция на советско-германском фронте, и выяснил, чем различались вооружение немецкого и советского десантника?

«Крупный опыт был только у немцев, и тот – неудачный»

Григорий Юрьевич, говоря о Вяземском десанте, следует начать с его предпосылок и замысла. Зачем потребовалась крупная десантная операция в тех сложных условиях?

Десантники после приземления на лыжах

Советское командование задумывало срезать образовавший при Ржевско-Вяземской операции выступ во фронте. Соответственно, задачами десанта было обеспечение наступление 33-й и 50-й советских армий с тыла противника и нарушение его коммуникаций. То есть в целом осуществить все те задачи, для которых и создавались войска ВДВ. Забегая вперед, можно сказать, что для немцев ситуация была достаточно критичной. Плюс в Смоленске существует такая городская легенда, что в районе выброски десанта существовало нечто вроде партизанской республики. Но фактор наличия в тылу немцев крупных формирований партизан был неправдой. По крайней мере документов, подтверждающих такую легенду, я не видел. Так или иначе, в интересах десанта действовал бы еще и 1-й кавалерийский корпус Белова, который шёл в рейд по тылам противника. Исходя из этого предполагалось полностью нарушить тыловое обеспечение группы армий «Центр» на данном участке и разбить её фронтовые части, оставшиеся без поддержки с тыла, а также освободить Вязьму, бывшую для врага крупным транспортным узлом.

Давайте затронем состояние наших ВДВ перед операцией, и вообще посмотрим на их действия в ходе Второй мировой. Известно, что эта война стала дебютом данного рода войск для всех стран участниц…

Опыта крупных десантных операций на тот момент кроме немцев никто не имел. Да и то единственной по-настоящему крупной операцией, проведенной силами ВДВ, стал захват Крита немцами. Но хоть им и удалось захватить остров, чудовищные потери, которые они понесли там в живой силе и транспортных самолетах, заставили их отменить проведение таких крупных десантов. Да и сравнивать с Вяземским десантом захват Крита было бы некорректно. Перед немцами стояли задачи по захвату аэродромов и дальнейшего пополнения своих частей уже посадочным способом, наши же выбрасывались парашютным способом, зимой, без аэродромов.

Правда ли, что немцы прыгали без штатного оружия, имея только пистолет и гранату? И перенимали ли мы немецкий опыт десантов?

Действительно, немецкая концепция применения ВДВ отличалась способом выброски войск. В основном из-за технологии парашюта. Тогда у военных существовало небеспочвенное опасение, что спускающиеся солдаты будут расстреляны в воздухе. Таким образом немцы сбрасывали десант с высоты 150 метров, чтобы находиться как можно меньшее время в воздухе. А конструкция парашюта была такой, что десантник выпрыгивал вниз головой, и если бы у него было оружие, при перевороте в воздухе оно бы распороло ему живот. При этом высадка на Крит была днем, при обстреле противника. То есть немцы, имея такую конструкцию парашюта, не могли управлять его полетом. А затем еще искали контейнеры с оружием. Отсюда и такие высокие потери и дальнейшее нежелание проводить крупные десанты, кроме тактических выбросок, или неизбежных операций вроде спасения Муссолини в 1944 году. И кстати, Критскую операцию у нас еще не успели проанализировать, а с началом своей войны стало уже не до этого.

Советский десант «верхом» на бомбардировщике ТБ-3

А если говорить о наших десантниках?

Если немцы первыми применили ВДВ, то мы первыми начали строить ВДВ в составе вооруженных сил. Еще в 1930 году в СССР были совершены групповые парашютные прыжки. Наш парашют был копией американского «Ирвинга», просто из более дешевых, чем шелк, материалов. И он позволял десантнику управлять полетом. Был и замечательный Павел Игнатьевич Гроховский — советский конструктор, изобретатель и организатор производства парашютной, авиационной и воздушно-десантной техники. Вообще до войны СССР был на первом месте с точки зрения концепции применения ВДВ, теории десантов, разнообразных изобретений и нововведений. Разрабатывались способы доставки, планеры, десантные кабины, отделявшиеся от самолета, сбрасываемые тюки, мешки и контейнеры, авиабусы на несколько человек, десантные кассеты… Гиганты ТБ-3, оснащались системами для подвесной перевозки легких танков. Как видите, спектр разработок был очень широк. Кстати именно Гроховский еще в 1930-е придумал десантирование методом срыва – это как сейчас мы можем видеть на учениях наших ВДВ, когда при помощи парашюта из грузового отсека самолета «вырывает» легкую бронетехнику, и она десантируется вместе с бойцами.

Павел Гроховский

Наши бойцы-десантники были вооружены винтовками, и пистолетами-пулеметами, чаще вторыми. В отличие от немцев, мы могли брать их с собой при выброске. В контейнерах же сбрасывали пулеметы, легкие орудия, и конечно, гранаты, минометы небольших калибров, чтобы не утяжелять бойцов. Настоящая легкая пехота! Кстати, интересно и то, что в ходе вяземского десанта бойцов оснащали лыжами и санями, чтобы повысить их мобильность на снегу в условиях пересеченной местности.

«Если ты остался один, гадь немцам и в одиночку»

Перейдем к самой операции. Расскажите, как проходила её подготовка и первый этап?

К операции привлекались достаточно крупные силы: 4-й корпус ВДВ в составе трех бригад под командованием генерала А.Ф. Левашева, а также отдельная бригада и полк. Несмотря на то, что десантная бригада меньше пехотной по численности, их требовалось предварительно пополнить и перевооружить. Напомню, что они сражались всё лето 1941 года в оборонительных боях. Личный состав был хорошо подготовлен и отличался высоким боевым духом, это были отборные солдаты и командиры. Но существовала проблема: как вы понимаете, для переброски большой массы войск требуется и большое количество самолетов. К сожалению, у нас их не было, поэтому мобилизовали всё, что могли. Конечно, основной рабочей лошадкой был ПС-84 (Ли-2), очень хороший самолет, он вмещал около 20 десантников с оружием. Но чтобы перевезти целый корпус, таких требовались сотни… Это и составило первую проблему десанта: он не мог был быть выброшен одним скачком и выбрасывался поэшелонно, что снижало его ударную мощь. Осложнило операцию и то, что одним из первых был потерян самолет, в котором летел генерал Левашев и большая часть командования корпуса. Конечно, десантники могли действовать и в одиночку, но это все равно стало серьезным ударом.

Следует учесть и тот факт, что десантирование проводилось ночью. Это очень осложняло совместный прыжок, сбор на земле и управление войсками. Часть самолетов была сбита, часть не взлетела из-за поломок, а немецкая авиация активно противодействовала нашему десанту. Так что оцените сами, условия были очень непростые. А главное – из-за погодных условий разрыв между эшелонами сброса десантников мог составлять до нескольких суток!

Но все-таки, замысел нашего командования оправдался? И если да, то в какой степени?

Конечно, собрать тот кулак, на который рассчитывали в тылу противника, не вышло. Однако хорошо обученные десантники стали действовать в одиночку и мелкими группами, постепенно собираясь во все большие отряды. Перед операцией десантникам дали указание, такое же как и союзническим десантникам в Нормандии 1944 года: «Если ты остался один, гадь немцам и в одиночку». Немцы начали операции против десанта, а для этого требовались достаточно крупные силы, учитывая большой район высадки. Несмотря на то что «партизанского края» там не оказалось, отряды партизан всё же были, и некоторые десантники смогли к ним примкнуть. Поэтому десант стал вести больше диверсионные действия. Многие воевали аж до лета 1942 года, кто-то сформировал свои партизанские отряды, а некоторые смогли встретиться с гвардейцами-кавалеристами Белова, совершавшими рейд по тылам противника. К сожалению, в это время замедлилось наступление наших армий с фронта, это тоже стало фактором приведшим, к распаду наших частей в тылу врага на мелкие группы. Тем не менее, опасность от Москвы была отведена. Немцы, затратив большие усилия, больше не рассматривали планов наступления на столицу, а десант, согласно воспоминаниям высших немецких офицеров, всё-таки смог оттянуть на себя свыше 7 дивизий противника. Согласитесь, это весомый вклад в любом случае.

Что стало со Ржевским выступом после Вяземского десанта?

В течение 1942 года он больше напоминал условия Первой мировой: стороны укрепились и пытались атаковать друг друга в стиле минувшей окопной войны. Не всегда безуспешно, но как мы знаем, основной драматизм и центр тяжести операций сместился на юг советско-германского фронта. Его смогли «срезать» только летом 1943 года, когда немцы стали уходить самостоятельно, понимая, что их ждет военная катастрофа, если они будут его пытаться держать…

Проводила ли Красная армия ещё десанты в ходе войны?

Безусловно, и множество раз! Была и Днепровская, и Крымская десантная операция , тоже не очень удачная, но тем не менее, ВДВ применялись активно, и стали непосредственной частью многих крупных войсковых операций. Отдельно хотелось бы упомянуть и наших союзников, которые применили свои ВДВ массово в ходе высадки в Нормандии 6 июня 1944 года. Это тоже сложилось не очень удачно, с потерями, но следует понимать всю сложность ночных десантов, и несовершенство навигационного оборудования и парашютных систем тех лет… Главное, что советские парашютисты развили среди немцев десантобоязнь. Немцы знали, что мы можем в любое время высадить у них в тылу группы хорошо подготовленных бойцов. Им было известно, что советский десантник обладает высокими боевыми возможностями и отличным боевым духом. И все это вынуждало их действовать с оглядкой и сохранять в тылу те силы, которые они могли бы применить на фронте…