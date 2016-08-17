Танкист Зиновий Колобанов Танкист Зиновий Колобанов. На чтение: 1 минута

20 августа 1941 года под Красногвардейском (Гатчиной) совершил свой подвиг командир танковой роты 1-го танкового полка 1-й Краснознаменной танковой дивизии старший лейтенант Зиновий Колобанов. В неравном бою танк КВ-1 Колобанова уничтожил 22 немецких танка, а всего танковая рота неполного состава (5 танков КВ-1) под его командованием уничтожила 43 немецких танка. Выполняя приказ командира 1-й Краснознаменной дивизии Героя Советского Союза генерал-майора Баранова, рота ст. лейтенанта Колобанова заняла оборону.

Задача была остановить танковые колонны противника в предполье центрального сектора Красногвардейского укрепрайона и не пустить немцев в Ленинград. К бою были готовы КВ-1 ст. лейтенанта Колобанова, лейтенанта Евдокименко, мл. лейтенанта Дегтяря, лейтенанта Сергеева и мл. лейтенанта Ласточкина. 5 тяжелых танков КВ-1 роты ст. лейтенанта Колобанова были поставлены в засады на основных дорогах, по которым готовился наступать противник. Причем командир роты лично указал позицию для каждого танка.

Ширина фронта, которую удерживала танковая рота – 7 км. С утра и до позднего вечера 20 августа 1941 года, 8-я и 1-я немецкие танковые дивизии, имея в своем составе (на момент боя) около 200 танков, безуспешно пытались прорвать оборону танковой роты Колобанова, но все атаки противника были отбиты. Противник потерял 43 танка, безвозвратные потери нашей роты – 1 танк (КВ лейтенанта Сергеева), а танк мл. лейтенанта Ласточкина был поврежден и направлен в тыл для ремонта. 21 августа 1941 года оставшиеся в строю танки (3 танка КВ-1) из роты старшего лейтенанта Зиновия Колобанова вновь вступили в бой, нанося 1-й и 8-й танковым дивизиям ощутимые потери. В этот день противнику удалось тяжело повредить танк Евдокименко.

Немецкий снаряд пробил башню КВ, лейтенант Евдокименко погиб, а экипаж, кроме механика-водителя, получил ранения. Только 23 августа 1-я немецкая танковая дивизия смогла выйти к основной полосе обороны Красногвардейского укрепрайона (в районе деревни Пижма), но все попытки прорвать эту линию укреплений были успешно отражены нашими войсками. Танкисты роты Колобанова надолго задержали врага и дали время подготовить к обороне основную линию укрепрайона.

За проявленное мужество и героизм старший лейтенант Зиновий Колобанов и весь экипаж его танка был представлен к званию Героя Советского Союза. Наградные листы отважных танкистов подписали сразу два Героя Советского Союза: командир 1-го танкового полка полковник Погодин и командир 1-й Краснознаменной танковой дивизии генерал-майор Баранов. Но, к сожалению, командующий войсками Ленинградского фронта изменил вид наград. В результате танкисты были награждены орденами. Зиновий Колобанов был награжден орденом Красного Знамени.

В ходе ожесточенных боев за Красногвардейск (Гатчины), которые продолжались 3 недели, экипаж танка Колобанова и танкисты его роты продолжали мужественно сражаться с врагом. 13 сентября 1941 года 6-я танковая дивизия противника смогла окружить защитников Красногвардейска . Вражеские танки отрезали защитников города Красногвардейска от Пушкина. В этот тяжелый момент, танковая рота, во главе с Зиновием Колобановым, пробила брешь во вражеском кольце и вывела колонну с ранеными, военным имуществом и вооружением в город Пушкин. В Пушкине, Колобанов возглавил небольшой сводный отряд танков, и геройски сражался, не пуская врага в Ленинград.

15 сентября 1941 года на окраине Пушкина Зиновий Колобанов был тяжело ранен. Подвиг Колобанова отражен в фильме "Защита Колобанова".