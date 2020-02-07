«Советская русалка»: как Нина Соколова проложила «дорогу жизни» по дну Ладоги Наша редакция неоднократно обращалась к теме участия женщин в Великой Отечественной войне. Действительно, «у войны не женское лицо», но любой рассказ о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной будет неполным без историй о советских женщинах – их мужестве и стойкости. Мужчины ушли на фронт, и на хрупкие женские плечи легла основная ответственность за производство оружия, боеприпасов, продуктов питания, строительство новых заводов и фабрик. Но и на фронтах наши женщины проявили себя героически. Хорошо известны подвиги летчиц, снайперов, связисток и санинструкторов. В годы войны не было, пожалуй, ни одной военной профессии, которую не освоили бы женщины. Сегодня мы хотим познакомить... На чтение: 2 минуты

Наша редакция неоднократно обращалась к теме участия женщин в Великой Отечественной войне . Действительно, «у войны не женское лицо», но любой рассказ о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной будет неполным без историй о советских женщинах – их мужестве и стойкости. Мужчины ушли на фронт, и на хрупкие женские плечи легла основная ответственность за производство оружия, боеприпасов, продуктов питания, строительство новых заводов и фабрик. Но и на фронтах наши женщины проявили себя героически. Хорошо известны подвиги летчиц, снайперов, связисток и санинструкторов. В годы войны не было, пожалуй, ни одной военной профессии, которую не освоили бы женщины. Сегодня мы хотим познакомить вас с Ниной Васильевной Соколовой, которая еще до войны имела редкую для женщин специальность и очень успешно нашла ей применение в годы войны.

По личному разрешению Калинина

К началу 1940-х годов женщин-водолазов в мире можно было сосчитать по пальцам. Это теперь появилось много девушек, увлекающихся дайвингом. Разве это не здорово – с аквалангом на плечах осваивать глубины теплых океанов? А вот опуститься в тяжелом водолазном обмундировании на дно Баренцева моря – это сродни подвигу.

Нина Соколова в молодости

Источник: vk.com/club91256166

Наша героиня родилась в Череповце в 1912 году. В 19 лет она уехала в Ленинград и поступила в институт водного транспорта. Специальность, которую выбрала девушка, и для мужчин сложна и тяжела, но для нее, с детства приученной к тяжелым условиям, тем и была такая работа интереснее. Она стала инженером-гидротехником. С 1936 года Соколова начинает работать в ЭПРОНе (Экспедиции подводных работ особого назначения). Здесь она получает первые навыки, связанные с подводными работами. Ее способности были замечены. Вскоре Нину направили на курсы повышения квалификации, где она осваивает водолазное дело. На экзаменах девушка показала глубокие знания и отменную физическую подготовку, и контр-адмирал Фотий Крылов подписал документ, который позволял Соколовой осуществлять спуски под воду на десятиметровую глубину. Правда, был маленький вопрос, который пришлось утрясать с вышестоящим руководством. В стране не было девушек-водолазов, и пришлось получать специальную санкцию от самого «всесоюзного старосты» Михаила Ивановича Калинина. В характеристике на военнослужащую Крылов указал: «Тверда и настойчива в достижении своих целей». Здесь бы надо пожелать нашей героине «семь футов под килем», но она предпочитала погружения под воду, и семь футов оставались над ней…

В годы войны

Служба Нины Соколовой началась в холодном Баренцевом море. Во время советско-финской войны она руководила строительством десантного причала. Однажды девушка провалилась под лед в зимнем снаряжении, чудом осталась живой. К началу войны она была уже главным инженером 27-го отряда ЭПРОНа в Ленинграде. В задачу ее подразделения входило восстановление подводных коммуникаций после бомбежек, подъем затонувшего оружия, техники, продуктов. Штормы и немецкие самолеты отправили на дно Ладожского озера множество судов, и водолазы работали беспрерывно. Условия работы водолазов были ужасающими: скудный паек, холод и постоянные бомбардировки. Сама Нина была контужена близким взрывом в воде. Еще одной сложностью было близкое расстояние до немецких позиций. Приходилось всячески маскироваться, чтобы не попасть под прямой огонь противника. К слову, только мешков с зерном эпроновцам удалось поднять из воды более четырех тысяч, продовольствие направлялось в осажденный город.

Инфографика РГ

Источник: rg.ru

Все силы – на помощь осажденному городу

Мы неоднократно писали о трудностях, с которыми столкнулись ленинградцы. Одной из них была связь. Вернее, ее отсутствие. Ни одна наземная линиия связи Ленинграда с большой землей не работала. И вот осенью 1941 года водолазы взялись протянуть по дну озера телефонную линию. Несколько попыток наладить связь были неудачными. Провода рвались, проработав всего несколько дней. Все решилось, когда на одном из складов в Кронштадте был обнаружен особо прочный бронированный кабель. Десять дней водолазы ЭПРОНа проработали на дне, но 30 октября надежная связь осажденного города со всей страной была установлена. Она проработала всю блокаду.

Нина Соколова решила, что раз можно проложить телефонную линию, то почему бы не проложить и бензопровод. Дорога жизни по льду озера не могла обеспечить город всем необходимым. Бензовозы занимали место на трассе, которое так было необходимо грузовикам с хлебом и боеприпасами. С этим предложением Нина обратилась к Ивану Зубкову – одному их архитекторов Дороги жизни. Он вместе с Соколовой отправился в Государственный комитет обороны . Предложение было одобрено, и весной 1942 года закипела работа. Приходилось соблюдать максимальную осторожность и секретность. Все работы проводились ночью в районе Осиновецкого маяка, где лес близко подходил к воде, и можно было укрыться от фашистских самолетов. Сама Нина Васильевна постоянно спускалась под воду.

Источник: vk.com/club91256166

Все работы были проделаны за 43 дня. Были уложены трубы (21 км под водой, общая протяженность – 29 км), построены насосные станции, накопительные резервуары. Глубина закладки труб достигала 35 метров. С июня 1942 года по март 1943 года по подводному трубопроводу прокачали около 50 тысяч тонн горючего. Маскировка была создана великолепная, немцы так и не узнали, что у них под боком работает такой уникальный трубопровод.

Еще одним уникальным проектом, который смогла осуществить команда Нины Соколовой, стала ЛЭП до Волховской ГЭС. Той же осенью по дну озера было проложено несколько линий электрических кабелей, которые снабжали город электроэнергией. В эту же навигацию Нина была серьезно ранена.

После того как блокада Ленинграда была снята и в город пошли поезда, перед водолазами встала новая задача. Многочисленные водные артерии Ленинграда были завалены обломками мостов, зданий, техники и… минами. Соколова сразу после госпиталя включилась в работу по очистке рек и каналов. Общий счет водолазы ведут в часах, так вот Нина Соколова провела под водой 644 часа – почти месяц. Ее прозвали легендой ЭПРОНа. В 34 года получила очередное звание – инженер-полковник Военно-морских сил СССР. Нина Васильевна Соколова была награждена двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и Знаком Почета. После войны она еще много лет преподавала в Высшем военно-морском училище им. Фрунзе. Нина Васильевна Соколова умерла в 2001 году, имя ее занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга.

Источник: vk.com/club91256166

Обложка: rg.ru

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