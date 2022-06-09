Четвероногие бойцы из блокадного Ленинграда Сегодня мы опять хотим обратиться к теме, связанной с братьями нашими меньшими помогавшими отстаивать Ленинград. На чтение: 2 минуты

Наша редакция неоднократно обращалась к теме Блокады Ленинграда. Мы рассказывали о Дороге жизни, о том, как спасали исторические и культурные ценности, как сражались и побежали жители осажденного города. Была у нас и статья «Кошки блокадного Ленинграда» , посвященная четвероногим жителям города. Сегодня мы опять хотим обратиться к теме, связанной с братьями нашими меньшими, и познакомить вас с одной интересной страницей жизни блокадников.

«Девичья команда»

Все началось в 1928 году, когда на базе Осоавиахима был сформирован клуб служебного собаководства. Клуб разместился на окраине Ленинграда, в Сосновском лесопарке, и был по-своему элитным. Вступившие в клуб владели породистыми собаками (немецкие овчарки, колли, доберманы и др.), имели даже какие-то льготы, но в случае войны все их питомцы подлежали мобилизации.

Так все и произошло. К сожалению, у обычных беспородных собак судьба в блокадном городе была очень печальная, а вот крупных собак, всего около 700, собрали в питомнике и начали тренировать для подрыва танков. Собакам предстояло стать героями. Им закрепляли на спинах взрывное устройство, которое и должно было сработать под днищем танка. Практика показала, что собаки-подрывники – не очень надежное оружие, бывали случаи подрыва своих танков. Подготовка собаки занимала длительное время, а результат был минимальным.

Все годы до начала войны клуб возглавлял Петр Алексеевич Заводчиков, человек, прекрасно владевший инженерным, саперным и минно-разыскным делом, но самое главное, был специалистом служебного собаководства. Петр Алексеевич и возглавил созданный в 1941 году 34-й отдельный инженерный батальон миноискателей, располагавшийся на месте собачьего клуба.

В этом батальоне была создана знаменитая «девичья команда». Мужчин не хватало, и им на смену пришли девушки, которым едва исполнилось по 18 лет, а некоторые из них просто приписали себе очень важные для службы недостающие годы. Многие из этих девушек имели еще довоенный опыт работы с собаками, который им здесь очень пригодился. Практически из этих девчушек, чудом переживших первую блокадную зиму, и состоял этот отдельный батальон Ленинградского фронта.

О команде знали немногие, она непосредственно подчинялась маршалу Л. А. Говорову, и он, кстати, был потрясен их успехами. В музее-диораме «Прорыв блокады Ленинграда» есть сцена, где собачья упряжка перевозит раненых через Неву. Прообразом для этой сцены стала Маргарита Меньшагина, которая в Сосновке прошла курс по саперному делу и разминированию, а также сама учила своих подруг кинологии – науке обращения с собаками.

А Нина Бутыркина привела в батальон своего любимца – овчарку Мига. Она в 1942 году добровольцем пришла в военкомат и получила назначение в Сосновку. Здесь она вновь встретила свою подругу Маргариту и своего верного пса Мига. Нина с Мигом прошли всю войну.

Вехи славного пути

Осенью 1942 года собаки стали осваивать новую профессию. Они стали учиться ходить в упряжке, таща за собой нарты.

В январе 1943 года началась операция «Искра». Среди участников операции оказался и 34-й специальный батальон. Питомцы «девичьей команды» доставляли в нартах на левый берег боеприпасы и возвращались на правый берег Невы с ранеными. В каждой упряжке было 5-7 собак, а сопровождали их два кинолога. На нарты под завязку грузили взрывчатку, мины, колючую проволоку, а назад везли раненых. За время операции с поля боя было вывезено 1800 раненых, а доставленные боеприпасы исчисляются тоннами.

А скольким бойцам Красной армии спасли жизнь собаки-санитары, точно не известно. Эти собаки работали без вожатого, они в сумках на спинах несли перевязочные пакеты. Собаки безошибочно определяли живых, лизали лицо, приводя потерявшего сознание раненного в чувство, помогая прийти в себя. Раненые могли взять пакеты с перевязочными материалами, обработать раны.

Важной работой, которая была возложена на собак, стало обеспечение связи – собаки доставляли документы и донесения, от которых зависела судьба полка или батальона. Но самое главное, что смогли освоить подопечные «девичьего отряда», – это разминирование. Земля, пережившая бомбежки и бои, была так усеяна железом, что миноискатели не справлялись, и в этом случае выручал тонкий собачий нюх. Очень показательно, что с использованием собак в разминировании количество подрывов в саперных подразделениях сократилось в 10 раз.

Первоначально использование собак в поиске мин вызывало опасения, но практика поставила все на свои места. Собаки-ищейки уверенно и бесстрашно участвовали в работе по разминированию жилых и нежилых зданий, территорий недавних боев, улиц сел и городов. Когда советские войска перешли в активное наступление, в разы выросла и потребность в саперах, ведь они «открывали» дороги войскам, возвращали населенные пункты к мирной жизни. Обычный сапер на вооружении имел миноискатель и щуп – длинный металлический прут, которым и искал взрывоопасные предметы. У четвероногих героев не было миноискателей, их заменял собачий нос, который безошибочно улавливал запах взрывчатки. Специально обученные собаки безошибочно улавливали подозрительные запахи и садились рядом, ожидая проводника. Вот теперь сапер пускал в дело щуп, которым протыкал землю, определяя габариты мины, а затем извлекал ее. Собак стали называть «чудо-техникой», так как они находили мины в 5-6 раз быстрее, чем сапер с миноискателем. На счету девичьего подразделения было свыше 250 тысяч мин. Среди собак было 7 лидеров, на счету которых было по 10 тысяч найденных мин. Особенно выделялась знаменитая шотландская овчарка Дик. Кличку этого пса разрешено было указывать на табличках после разминирования: «Мин нет. Проверено Диком». А еще он отличился при разминировании Павловского дворца, обнаружив за час до взрыва заряд с часовым механизмом в фундаменте.

Действительно, 34-й отдельный батальон был уникальным подразделением. Девочки-блокадницы и преданные им собаки проявляли чудеса храбрости и мужества. Каждый день они рисковали жизнью, обезвреживая мины, вытаскивая с поля боя раненых. Но и оплакивать погибших собак тоже довелось. Гибли и девочки-саперы.

После победы не все девушки саперы вернулись к мирной жизни, часть из них продолжили служить. В 1970 году в свет вышла книга П. А. Заводчикова «Девичья команда. Невыдуманные рассказы». В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи представлены экспонаты, рассказывающие о совместной службе собаки и человека на фронтах Великой Отечественной войны.

P.S.

В настоящее время в парке «Сосновка» в Петербурге установлен памятник. Тоненькая высокая девушка держит за ошейник немецкую овчарку, а собака преданно смотрит в лицо хозяйке. В руке у девушки саперный щуп. Образ девушки не собирательный и не абстрактный. Скульптор А. Чернощеков изобразил Елизавету Еранину (в девичестве Самойлович), сержанта «девичьей команды», которая в мирное время занималась в клубе служебного собаководства.

А 21 июня 2013 года Председатель Российского военно-исторического общества В.Р. Мединский открыл памятник «Фронтовой собаке» на Поклонной горе (на обложке) посвященный всем четвероногим защитникам нашей Родины.