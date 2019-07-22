Щит сталинских соколов в столичном небе 22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны, враг совершил первый авианалет на нашу столицу – город Москву Гитлеровцы и до Москвы практиковали варварские бомбардировки мирных городов. Варшава, Роттердам, Лондон и другие крупные города Европы уже познали, что такое налеты бомбардировщиков люфтваффе. Теперь узнать это предстояло и нашей столице, но враг просчитался. Карательная и внушающая нашим гражданам страх операция не стала для немцев лёгкой прогулкой. Напротив, хваленые немецкие бомбардировщики несли большие потери, а прорваться в небо Москвы смогли лишь единицы машин из нескольких тысяч пытавшихся. Сегодня мы расскажем о том, какие беспрецедентные меры приняло советское командование... На чтение: 2 минуты

22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны, враг совершил первый авианалет на нашу столицу – город Москву

Гитлеровцы и до Москвы практиковали варварские бомбардировки мирных городов. Варшава, Роттердам, Лондон и другие крупные города Европы уже познали, что такое налеты бомбардировщиков люфтваффе. Теперь узнать это предстояло и нашей столице, но враг просчитался. Карательная и внушающая нашим гражданам страх операция не стала для немцев лёгкой прогулкой. Напротив, хваленые немецкие бомбардировщики несли большие потери, а прорваться в небо Москвы смогли лишь единицы машин из нескольких тысяч пытавшихся. Сегодня мы расскажем о том, какие беспрецедентные меры приняло советское командование и правительство для защиты с воздуха нашей столицы.

Зловещий замысел врага

19 июля Гитлер издал директиву под номером 33 «О дальнейшем ходе войны на Востоке». Одной из её частей стал подробный план, согласно которому на более чем четырехмиллионную Москву необходимо совершать регулярные налеты. Нацисты предполагали, что таким образом боевой дух советского народа будет сломлен, при этом решалась и задача разрушения и вывода из строя крупнейшего транспортного и перевалочного узла в СССР.

Истребители ПВО Москвы МиГ-3 в небе над городом

Источник: materirossii.ru

Для этих целей гитлеровское командование сосредоточило серьезные силы. Четыре из пяти немецких авиакорпусов, бывших на фронте, выделяли бомбардировочные силы для операции. Ещё шесть бомбардировочных групп были переброшены из Франции для усиления группировки.

Противник в те годы располагал хорошим парком средних двухмоторных бомбардировщиков. Это были машины трёх основных типов – «Дорнье» Do-17, «Хейнкель» He-111 и «Юнкерс» Ju-88. Вооруженные различными бомбами от 50 до 2500 кг, эти самолеты могли собираться в большие группы и причинять сильный урон инфраструктуре городов. Налёты предполагалось осуществлять ночью, немцы считали, что на огни города будет легче наводить самолеты, и это позволит минимизировать риск столкновения с советскими истребителями.

В целом нацисты очень сильно недооценили возможности ПВО Москвы, мужество наших летчиков и зенитчиков. Но всё же главным фактором провала налётов стала серьезная, эшелонированная и долго готовившаяся оборона.

Отражение ночного авианалета

Источник: waralbum.ru

«Вы должны... подойти к Москве на небольшой высоте и точно положить бомбы. Надеюсь, что прогулка будет для вас приятной. Через четыре недели войска победоносного вермахта будут в Москве, а это означает конец войне».

Так смело высказывались о своих задачах немецкие пилоты-бомбардировщики, но лёгкой прогулки не вышло. И вот почему.

ПВО Москвы

В отличие от других городов, противовоздушная оборона Москвы готовилась долго и тщательно. Еще в 20-е годы начали строить московскую зенитную оборону, а к 1938-1939 годам она была фактически завершена.

В состав ПВО Москвы, которая охватывала столицу вокруг на 200-230 км, входили довольно значительные силы. Локаторы РУС-1 на линии Вязьмы и Ржева могли за сотни километров обнаруживать крупные формации немецких бомбардировщиков, вдобавок они наводились по радиовышкам, и этот сигал мог перехватываться, что облегчало обнаружение немцев ночью.

Зенитные орудия недалеко от Кремля

Источник: mil.ru

Прожекторы собирались в группы, которые могли одновременно осветить 200-400 кв. км неба. Пролету бомбардировщиков мешали аэростаты воздушного заграждения. А все эти элементы дополняла зенитная артиллерия всех калибров. Всего войска ПВО нашей страны перед войной насчитывали почти 182 000 человек. На их вооружении находилось более 4000 орудий и пулеметов, 1500 прожекторных установок, 850 аэростатов заграждения, 45 радиолокационных станций, а 40 истребительных полков, выделенных для целей ПВО, имели около 1500 самолетов. Львиная доля из этого числа приходилась на оборону столицы – наиболее важного транспортного узла и командного центра.

Важной составляющей обороны стала гражданская ответственность москвичей: соблюдение светомаскировки, большая работа по маскировке и созданию ложных объектов и фальшивых зданий или теней от них. В окрестностях Москвы были созданы девять фальшивых аэродромов, фальшивое нефтехранилище, семь фальшивых промышленных комплексов.

В небе Москвы

Первый налёт немцы произвели в ночь с 21 на 22 июля 1941 года.

Зенитные пулеметы ведут огонь

Источник: waralbum.ru

Известный летчик-испытатель М. Л. Галлай, участвовавший в отражении первого воздушного удара, вспоминал:

«Он очень нахально — не подберу другого слова — летал в эту ночь, наш противник! Гитлеровские бомбардировщики ходили на малых высотах — два, три, от силы четыре километра, – будто и мысли не допускали о возможности активного сопротивления с нашей стороны. Через несколько дней выяснилось, что так оно и было. Пленные летчики со сбитых немецких самолетов рассказывали, что, по данным их разведки, с которыми их ознакомили перед вылетом, сколько-нибудь серьезную систему ПВО и, в частности, организованную ночную истребительную авиацию они над Москвой встретить были не должны».

Немцы были ошарашены. Сначала их встречали советские ночные истребители, а вслед за ними – бомбардировщики подсвечивались прожекторами и попадали под ураганный огонь нашей зенитной артиллерии и пулеметов.

Обер-лейтенант Г. Бетхер, известный как один из лучших лётчиков-бомбардировщиков, говорил по этому поводу:

«Из всех вылетов, которые я совершил на востоке, самыми трудными оказались ночные налеты на Москву. Зенитный огонь был очень интенсивным и вёлся с пугающей кучностью».

Зенитная пушка на крыше

Источник: waralbum.ru

Из 220 бомбардировщиков в ту ночь люфтваффе потеряло 22 машины. Это довольно крупные потери. С каждым новым налетом потери врага росли. В целом налёты на Москву велись до октября-ноября 1941 года. Совсем они прекратились к лету 1942 года. Из 7146 бомбардировщиков, пытавшихся прорваться в московское небо, это удалось сделать только лишь 229 машинам. Один из сбитых «юнкерсов» поставили на площади Свердлова для поднятия боевого духа горожан.

На Москву, по немецким данным, было сброшено 1521 фугасных и 56620 зажигательных бомб, в результате чего 1327 человек были убиты и 1931 человек – тяжело ранен, было уничтожено 402 жилых дома, разрушено 22 промышленных объекта.

Москва не сдалась врагу ни на суше, ни в воздухе. Миллионы горожан и военных, ополченцев и детей делали всё для защиты нашей столицы, чтобы красные звёзды кремлевских башен (в те дни закрытые камуфляжем) вновь засияли вскоре рубиновым светом.

Обложка: сбитый «Юнкерс» Ju-88 на площади Свердлова. Источник: waralbum.ru