Путеводитель «Шрамы блокады» В память о всех, кто был в блокадном Ленинграде. В год 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Блокада Ленинграда осталась в памяти народа как время массового голода, ставшего причиной гибели сотен тысяч простых жителей Ленинграда.

Однако голоду предшествовали массированные бомбардировки города с воздуха. Первые бомбы упали на город в ночь с 6 на 7 сентября 1941 года. Первым страшным днём массового авиаудара по городу стало 8 сентября. Днём немецкие самолёты сбросили на город несколько тысяч зажигательных бомб. Это привело к возникновению десятков пожаров, но всем запомнился пожар Бадаевских складов — именно этот пожар и уничтожение запасов продовольствия народная молва сделала причиной голода.

Теперь мы знаем, что запасов продовольствия на этих складах Ленинграду хватило бы на двое суток, но память и легенда о пожаре Бадаевских складов живёт.

В данном путеводителе фотоколлажи Сергея Ларенкова наглядно демонстрируют, как выглядел центр города во время блокады.

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