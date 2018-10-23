«Провал авантюры нацистов». Как на самом деле отстояли Тулу 24 октября – памятная дата военной истории России. Мы вспоминаем одно из ключевых событий Битвы за Москву: оборонительные бои за город русских оружейников – Тулу. В ходе Московского сражения нацистам необходимо было обеспечить южный фланг своей наступающей группировке, для этого им нужно было взять Тулу и, соединившись с войсками с севера, окружить Москву... С годами история Великой Отечественной войны стала обрастать многочисленными мифами, причем иногда преступно-лживыми. В 2017 году Российское военно-историческое общество (РВИО) открыло в знаменитом Тульском государственном музее оружия мультимедийную выставку «Война и мифы», где горожане наглядно смогли увидеть, как некоторые фальсификаторы истории пытаются пересмотреть события нашего прошлого и... На чтение: 6 минут

24 октября – памятная дата военной истории России. Мы вспоминаем одно из ключевых событий Битвы за Москву : оборонительные бои за город русских оружейников – Тулу. В ходе Московского сражения нацистам необходимо было обеспечить южный фланг своей наступающей группировке, для этого им нужно было взять Тулу и, соединившись с войсками с севера, окружить Москву...

С годами история Великой Отечественной войны стала обрастать многочисленными мифами, причем иногда преступно-лживыми. В 2017 году Российское военно-историческое общество (РВИО) открыло в знаменитом Тульском государственном музее оружия мультимедийную выставку «Война и мифы», где горожане наглядно смогли увидеть, как некоторые фальсификаторы истории пытаются пересмотреть события нашего прошлого и что делается для того, чтобы эти попытки пресечь.

Кроме того, ежегодно при поддержке РВИО в Тульском государственном музее оружия проходит международная научно-практическая конференция «Мир оружия: история, герои, коллекции».

К слову, именно при содействии РВИО в упомянутом музее ранее открылась заключительная часть уникальной выставки отечественного оружия, отдельная часть которой была посвящена Великой Отечественной войне.

«Мы сегодня завершили музейную экспозицию одного из лучших музеев мира. В непростое время вы сделали такое большое дело», – поблагодарил Министра культуры РФ, Председателя РВИО Владимира Мединского губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Почему удар нацистов по Туле выглядел авантюрой? Правда ли, что Тула не была готова к обороне? И чем помогли Москве упорные бои за город? Чтобы ответить на эти вопросы и узнать подробности героических боев за Тулу, корреспондент портала «История.РФ» встретился с военным историком, кандидатом исторических наук Сергеем Юрьевичем Кондратенко, автором книги «Оборона Тулы. 1941 год».

«Фашисты вынуждены были перенапрягаться и распыляться»

– Для начала расскажите о том, какой был замысел у немецкого командования и зачем им нужна была Тула?

– Что касается общей канвы операции, я думаю, что многие любители военной истории представляют себе, что в октябре 1941 года на огромном участке советско-германского фронта разворачивалась крупнейшая битва за Москву, или операция «Тайфун», как ее называли немцы. Частью стратегической оборонительной операции стала и Тульская стратегическая операция. Операция «Тайфун» в целом была завершена на первом этапе наступления на Москву. Однако в дальнейшем она претерпевала ряд изменений. В частности, что касается Тулы, по итогам первого этапа немецкого наступления 15 октября 1941 года был принят соответствующий приказ по 2-й танковой группе противника, которая как раз должна была наносить удар с юго-востока по Москве. Этот план стал развитием соображений командования группы армий «Центр» по дальнейшим операциям в ходе удара по столице СССР. Предполагалось, что основное окружение Москвы завершат 4-я полевая армия Г. фон Клюге с севера и 2-я танковая группа Г. Гудериана с юга. Соответственно, эти армии и должны были замкнуть кольцо вокруг Москвы. По пути к городу 2-я танковая группа должна была пройти через Тулу. Стоит отметить, в немецких документах и планах какого-то особого значения Туле не придавалось. Это был один из таких промежуточных крупных промышленных центров, который лежал на пути немецкого наступления.

– Если планы немецкого командования претерпевали изменения «на ходу», то это было вызвано упорным сопротивлением Красной армии? Или были еще какие-то факторы?

– Верно, с одной стороны, героическое сопротивление Красной армии, потери в подвижных соединениях и тяжелые бои играли свою роль. С другой – для фашистов в целом это был последний шанс захватить Москву в 1941 году. Если мы посмотрим на расстановку сил, мы увидим, что в первую линию группы армий «Центр» были поставлены практически все имевшиеся соединения. В резервах был только элитный полк «Великая Германия», одна дивизия и бригада на огромный фронт, фашисты перенапрягали свои силы. Тем более что им уже к октябрю приходилось распыляться на большом географическом пространстве. Они боролись с выходившими из окружения частями Красной армии, одновременно контролировали коммуникации и ставили амбициозные задачи по нанесению ударов по Москве.

– То есть, на ваш взгляд, в октябре уже чувствовалась нервозность в немецких штабах?

– Совершенно верно, даже чуть раньше. Это сквозит в некоторой степени в противоречивых приказах и стремлении ударить «растопыренными пальцами», стремясь охватить географически как можно б о льшую территорию. Интересным моментом будут и совершенно невыполнимые планы, которые пытались поставить перед 2-й танковой группой вермахта, по захвату Нижнего Новгорода, Воронежа, с невыполнимым стратегическим поворотом на юг, видимо, на примере Киевской операции. Чтобы закончить этот сюжет, я могу отметить, что военным историкам очень любопытно видеть эти метания немецкого командования, которые порой спускались из ОКХ, то есть с самого верха, тем самым миф об идеальном планировании всех операций до мелочей непобедимым вермахтом 1941 года не совсем верен. Особенно если учесть уже накопившиеся большие противоречия между немецкими генералами, которые начинали спорить друг с другом.

– Расскажите о состоянии войск перед Тульской операцией.

– Прежде всего, это противостояние двух армейских соединений, известного и опытного танкового командира вермахта Г. Гудериана, Быстрого Гейнца, с его 2-й танковой группой и командующего 50-й армией генерал-майора А. Н. Ермакова.

Немецкая танковая группа хоть и считалась мощным соединением, к октябрю, после прошедших боев, ее подвижные соединения были укомплектованы на 45–55%, в зависимости от части. Однако в ходе боев она получила элитный полк «Великая Германия», считавшийся наследником Прусской гвардии, очень хорошо укомплектованный.

Наша 50-я армия прошла весь огонь предыдущих боев, вырвалась из Брянского котла, ее численность к октябрю едва дотягивала до 15 тысяч бойцов, потери были большие, и, конечно, требовалось пополнение. Особенно чувствительными были потери в технике, в 108-й танковой дивизии оставалось 10–20 машин, по разным сведениям. Но самое критическое положение было с артиллерией – орудий всех типов было очень мало. Приходилось использовать 85-миллиметровые зенитки 52-К из 732-го полка ПВО Московского округа в качестве противотанковых. Они оказали заметную помощь защитникам города.

Баррикады на улице Коммунаров в Туле

Отдельно упомяну и распутицу – «генерала грязь», на которого ссылаются немцы наравне с морозом, но это ничуть не меньше мешало и нашим войскам. Перемещения подразделений по фронту, подвоз припасов и артиллерии, подход подкреплений существенно замедлялись в связи с этим фактором.

«200-литровые бочки с топливом выкидывали из самолетов, и при ударе о землю они взрывались»

– Перейдем к самой операции. Как враг наносил удар?

– 24 октября 1941 года в районе Белёва немецкая оперативная группа полковника Эбербаха, командира 5-й танковой бригады, перешла в наступление. На линии обороны у реки Зуши своим излюбленным фланговым ударом с использованием инженерных средств враг пробил советскую оборону. Группа Эбербаха устремилась к Туле. Я хотел бы подчеркнуть, что группа была очень хорошо укомплектована, собраны танки из разных полков, пехота посажена на бронетранспортеры, при усилении артиллерии на механической тяге. Нацисты создали «бронекулак». Заправленные, снабженные боеприпасами машины представляли собой грозную силу. Но с каждым пройденным километром по советской земле они слабели, Красная армия, по уже классическому выражению, «снимала стружку» с механизированных частей вермахта. В целом удар по Туле, конечно, напоминает авантюру, этакий наскок из последних сил. Но тут добавилось ускоренное продвижение вперед, без обеспечения флангов.

Однако командование обескровленной 50-й армии и высшее командование в лице генерал-майора Г. Ф. Захарова, командующего Брянским фронтом, помня о Брянском котле, решило не рисковать и начало отвод частей 50-й армии к Туле во избежание окружения.

Хочется отметить, что отход советских частей прикрывали заслонами оставшиеся механизированные части 108-й дивизии, которые очень хорошо проявили себя во время боев за Плавск и в арьергардных боях. В Плавске дело доходило даже до ближних боев, где танки противника сжигали бутылками с зажигательной смесью. Однако при поддержке авиации немцы смогли начать пробивать советские арьергарды.

– Что могла им противопоставить наша авиация? И как враг использовал свой воздушный флот на подступах к Туле?

– К сожалению, потери в самолетах были высоки, дело доходило до того, что в одном из штурмовых авиаполков числился всего один Ил-2. Однако и немецкая авиация 2-го воздушного флота металась по всему участку фронта от центра до юга и поддержку наземным частям вермахта могла оказать хоть и существенную, но эпизодическую. Дело в том, что на этом направлении было мало аэродромов, противнику приходилось летать из районов Курска и Орла, что увеличивало время на получение авиаподдержки. Помимо этого, немецкая авиация еще и «кормила» ушедшие вперед танковые колонны, снабжая их.

Еще один миф, связанный с тотальной моторизацией и идеальным снабжением вермахта, можно развеять, касаясь этого вопроса. Мы уже говорили об авантюризме удара по Туле. В плане снабжения дело доходило до того, что оторвавшиеся и ушедшие вперед немецкие части снабжались по воздуху, причем транспортники Ю-52 снижались до 5–10 метров, а канистры с топливом, иногда 200-литровые бочки, и другие припасы просто выкидывали из дверей самолета, что нередко приводило к взрывам при ударах о мерзлую землю. Позже снабжение осуществлялось на старых добрых телегах, которые немцы, конечно же, попросту отбирали у местного населения, в связи с нехваткой грузовиков и морозами. Так обычная лошадка и стала той «моторизацией» под Тулой.

– Вернемся к немецкому наступлению. Как вы отметили, заслоны были сбиты, и враг подошел к Туле?

– Интересным моментом было применение в заслонах войск НКВД, которые использовались не как многие сейчас подумают в качестве заградительных отрядов в тылу, а как последний, хорошо обученный резерв. Они сдерживали противника на предмостных укреплениях, ключевых узлах, вели тяжелые бои и дрались ничуть не хуже остальных защитников Тулы, а подчас и значительно лучше. Это станет сюрпризом для тех, кто привык их считать исключительно расстрельными командами. Тем не менее силы были неравны, и 29 октября противник смог пробиться к предместьям Тулы, пройдя знаменитую Ясную Поляну.

Немецкое кладбище у могилы Л.Н. Толстого

«Миф о тульских рабочих нуждается в корректировке»

– Расскажите, как разворачивались бои за Тулу и как город был готов к обороне?

– Есть легенда о том, что город был укреплен. Однако, хотя информация о том, что следует готовить Тулу к обороне, поступила еще 2 октября, городские власти не были опытны в военном деле, и оборона города и строительство инженерных сооружений в целом были поставлены плохо. В результате город был укреплен слабо. Отдельно стоит упомянуть легендарный тульский рабочий полк, который представлял собой формирование из рабочих-оружейников. Однако его первый состав, вместе с оружейным заводом, был эвакуирован на восток, так как тульский завод был единственным производителем винтовки СВТ. К 22 октября, когда в него были призваны бойцы второй волны, они не успели пройти даже обязательный 120-часовой курс молодого бойца. Из снабжения были трофейные винтовки «Маузер» из польского похода РККА и устаревшие пулеметы. Гранат не хватало, их заменяли бутылки с зажигательной смесью. Поэтому миф о том, что город отстояли рабочие, нуждается в корректировке, но без какого-либо умаления их храбрости и последующих заслуг. Бойцы полка влились в ряды Красной армии и дошли от стен Тулы до Кёнигсберга, но я бы хотел отметить, что становым хребтом обороны города стали линейные стрелковые дивизии и зенитчики 732-го полка.

– Как в таких условиях все же удалось не пустить в город врага?

– За короткое время вкопали в землю танки Т-26, укрепив ими оборону. Первые столкновения закончились в нашу пользу, выстрелами из засады противника останавливали и отбивали от города. Помогали и зенитки, и с этим связан еще один интересный момент: во время попыток штурма Тулы наши 85-миллиметровые зенитки часто вступали в дуэль с немецкими 88-миллиметровыми – знаменитыми «Ахт-ахтами», зачастую выигрывая эти смертельные схватки.

29–30 октября немцы заняли Косую Гору. В эти дни нередки были ночные схватки с разведчиками противника. Нацисты пытаются штурмовать город, штурм отбивают, но они нащупывают слабый участок – это позиции рабочего полка, где не был завершен противотанковый ров, – и фактически врываются в город. После этого полк перебросили на более спокойный участок фронта, что неудивительно: нельзя многого ожидать от хотя и храбрых, но слабо подготовленных ополченцев.

В ночь на 30 октября в город прибывают части 154-й стрелковой дивизии и прямо со станции вступают в бой. Поддержанная огнем зениток дивизия и другие стрелковые части, а с ними и войска НКВД выбивают врага из города в ходе боев за южную его часть. Советское командование воспользовалось возможностью подтянуть резервы к городу – с 31 октября образован Тульский оборонительный участок под командованием генерал-майора Попова, оборона была укреплена, проводились даже контратаки на уставшего врага, но без особого успеха: взаимодействия между пехотой и танками все еще не хватало.

– После того как врагу не удалось захватить Тулу, что он предпринял в оставшиеся до контрнаступления под Москвой недели?

– Нацисты взяли паузу. Они понимали, что в лоб город уже не взять, и планировали фланговый обход, причем с захватом стратегически важных переправ через Оку и неизменным выходом в тыл, как Тульскому гарнизону, так и Москве, через Сталиногорск, нынешний Новомосковск, и Узловую. Советское командование, в свою очередь, планировало проведение собственных наступательных операций с целью взять в «клещи» немецкую группировку под Тулой, соединившись в районе Ясной Поляны. Таким образом, во встречном бою сталкивались «клещи» с обеих сторон.

Начались встречные бои, в которых противник умело маневрировал и пользовался недостаточным взаимодействием советских родов войск, сумев остановить наше наступление и перейти в атаку. Стоит отметить, что к этому моменту нацисты находились на пределе напряжения своих сил, а наши войска испытывали острую нехватку артиллерии для выбивания немцев с укрепленных позиций. Из немецких документов ясно, что взять Москву они уже не рассчитывали, поэтому 2-й танковой группе ставилась задача захватить как можно больше территории и сесть там на зимние квартиры.

– В результате насколько враг смог продвинуться и какими потерями он этого добился?

– Максимальной точкой продвижения нацистов стал город Венёв, где они сфотографировали знаменитые венёвские танки КВ, которых было всего три, но нацисты преподносили фотографии так, что они смогли уничтожить их значительно больше. Так и не дойдя до Каширы, опасаясь ударов во фланг, противник остановился. Подошедший 1-й кавалерийский корпус Белова переходит в контратаку, громя немецкие тылы и коммуникации. Сложилась интересная ситуация, когда часть немецких сил уже начала отход, а со стороны станции Ревякино, на западе, все еще наступали. Интересный момент: нацисты были так уверены в своих силах, что считали контрудары под Ревякино попытками выхода советских частей из мнимого «котла», хотя это были запланированные удары. До общего контрудара оставались считаные дни. Понеся тяжелые потери, в том числе и в элитных частях, враг на отдельных направлениях стал отходить. А вскоре началось общее контрнаступление советских войск, и врага отогнали почти на 200 километров от города. Тульская авантюра не удалась, а главное, Красная армия сравнительно небольшими силами смогла «стесать» острые зубы немецких подвижных частей на южном фланге, так же как и Калининская операция на северном фланге.