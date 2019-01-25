Последний бой легендарного крейсера 25 октября 1917 года выстрел крейсера «Аврора» возвестил о начале Октябрьской социалистической революции и в дальнейшем стал одним из ярких её символов. Выстрелом не ограничилось участие крейсера в революционных событиях. Моряки с крейсера сражались на фронтах Гражданской войны, а сам корабль продолжал служить в составе нового Красного флота. С 1923 года крейсер стал учебным кораблём. В предвоенные годы он совершил несколько дальних заграничных плаваний и подготовил сотни курсантов. В помощь ПВО На начало Великой Отечественной войны «Аврора» находилась в Ораниенбауме. Курсантов отправили на другие корабли, а сам крейсер был включён в систему противовоздушной обороны Ленинграда и Кронштадта. Первоначально в команде... На чтение: 1 минута

25 октября 1917 года выстрел крейсера «Аврора» возвестил о начале Октябрьской социалистической революции и в дальнейшем стал одним из ярких её символов. Выстрелом не ограничилось участие крейсера в революционных событиях. Моряки с крейсера сражались на фронтах Гражданской войны , а сам корабль продолжал служить в составе нового Красного флота. С 1923 года крейсер стал учебным кораблём. В предвоенные годы он совершил несколько дальних заграничных плаваний и подготовил сотни курсантов.

В помощь ПВО

На начало Великой Отечественной войны «Аврора» находилась в Ораниенбауме. Курсантов отправили на другие корабли, а сам крейсер был включён в систему противовоздушной обороны Ленинграда и Кронштадта. Первоначально в команде корабля было 260 человек, но по мере приближения немецких войск экипаж сокращался. Многие краснофлотцы ушли на фронт, а с крейсера сняли часть вооружения.

Батарея «А» - «Аврора». Источник: https://www.pinterest.se/

В июле была сформирована батарея «А» («Аврора»). Она располагалась в районе Дудергофа, на ней было девять 130-миллиметровых орудий с крейсера, и обслуживали их в основном матросы из экипажа. 10 сентября 1941 года батарея приняла неравный бой с противником. Моряки сражались до последнего снаряда. Когда закончились боеприпасы, они вывели из строя орудия и продолжали сражаться. Из 165 человек личного состава к своим вышли только 26.

Сам крейсер продолжал участвовать в боевых действиях. 16 сентября во время налёта вражеской авиации зенитчики крейсера сбили один гитлеровский самолёт. Комбинированные артиллерийские и авиационные налёты немцев стали постоянными. Но экипаж «Авроры» продолжал нести вахту у единственного боеспособного зенитного орудия и Краснознамённого флага. 1 декабря артиллерия противника выпустила по крейсеру 56 снарядов. Четыре из них попали в цель. Крейсер лёг на грунт. Последнее 130-миллиметровое орудие было снято с крейсера и установлено на бронепоезде «Балтиец».

Краснознаменный крейсер Аврора в Гавани Ораниенбаума. Апрель 1944 г. Источник: https://commons.wikimedia.org/

Возвращение красного флага

Даже после этих печальных событий над «Авророй» продолжал развеваться красный флаг, и гитлеровцы, видя его, продолжали вести по кораблю огонь. В августе 1943 года было ещё три попадания, осколком был сбит Краснознамённый флаг, но краснофлотец А. Волков спас его и вновь водрузил над кораблём.

Обстрелы «Авроры» прекратились, только когда немцы были отброшены от Ленинграда. Ленсовет в августе 1944 года принял решение о установке крейсера в качестве музея-памятника у Петроградской набережной. Чуть раньше, 20 июля 1944 года, корабль был поднят, переведён в Ленинград, а со временем отремонтирован. По сей день крейсер находится на месте своей вечной стоянки, и по завершении в июле 2016 года последнего по времени ремонта все желающие могут посетить этот легендарный корабль.

Современный вид крейсера «Аврора». Источник: https://ru.wikipedia.org/

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