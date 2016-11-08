После парада. Об уместности рекламы в популяризаторских жанрах После парада. Об уместности рекламы в популяризаторских жанрах На чтение: 2 минуты

Рунет разразился очередным скандалом.

Под раздачу попало Российское военно-историческое общество. За то, что на марше по Красной площади в честь парада 7 ноября 1941 года в реконструкторской части ехали отремонтированные машины времён Великой Отечественной войны с эмблемами РВИО, которое организовывало это мероприятие. А учитывая, что на эмблеме изображен двуглавый орёл, это усилило негодование до небес – до уличений в святотатстве и ревизионизме.

Вот так, например (не указываю автора не потому что боюсь обидеть хорошего человека, а потому что много их):

И вот что я хочу сказать всем возмутившимся по этому поводу.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в нашем с вами детстве всего этого не было?

Нет, мы, конечно, во дворах играли в партизан и немцев.

Но не было реконструкций, наклеек на машины «Спасибо деду за Победу!», в магазинах к 9 мая не продавали пилотки, на улицах не раздавали георгиевские ленточки, и не было традиции наряжать детей, начиная с совсем крохотуль, в «гимнастерки» на День Победы.

Почему?

Потому что это… карнавал. Игра, развлечение – причём не слишком высокого стиля.

В ситуации, когда в стране огромная часть населения была теми самыми людьми, которые своими руками выковали Победу и которые жили среди нас, растили нас, строили страну, когда в каждой семье был близкий родственник, погибший на войне, – надеть на себя стилизованную гимнастерку было просто немыслимо. Потому что её фальшь рядом с настоящими солдатами Великой Отечественной была невыносима.

Но теперь всё изменилось. Это вовсе не плохо. Наоборот – это естественный ход вещей для человеческой натуры и памяти.

От войны нас отделяет уже больше семи десятилетий. Большая часть молодого поколения никогда не встречала своих воевавших прадедов, те ушли ещё до их рождения. Живых же ветеранов остается исчезающе мало, и они больше не живой фундамент общества, как было в нашем детстве, а глубоко пожилые люди со всеми вытекающими последствиями.

И вовсе не зря в 1990-х определённые круги и в России, и за рубежом с нетерпением ожидали угасания и в итоге смерти Дня Победы как главного праздника страны.

Расчёт был вполне верен: уйдут ветераны – общество забудет про них и про то, что они сделали.

Но Россия не забыла. Наверное, сработал национальный инстинкт самосохранения. Нам просто нельзя было забыть Великую Отечественную.

День Победы (как и сама война) не был забыт, но он обновился в форму, которая гарантирует продолжение его жизни на многие годы вперед уже в современном мире. Кстати, аналогичные процессы характерны и для других стран, будь то День независимости США или реконструкторские традиции Британии.

Строгие ритуалы первых послевоенных десятилетий (вечный огонь, уроки мужества, монументальная пропаганда и т.д.) оказались в наше время дополнены «облегчёнными» формами, которые помогают удерживать праздник в мире, в котором скоро не останется ни одного ветерана. За последние годы для сохранения памяти о войне и Победе в российском обществе возникло множество театрализованных, развлекательных и игровых элементов – от реконструкторских представлений и концертов поп-звёзд в гимнастёрках до георгиевских ленточек и наклеек на автомобили. Эти новые элементы помогают вовлекать в общее пространство национальной памяти молодые поколения, для которых те события слишком отдалены, чтобы цеплять их сухим материалом из учебника.

А ещё к процессу присоединился бизнес, который создал целую индустрию памяти о войне. Это тоже хорошо, потому что бизнес заинтересован в развитии и будет делать всё от него зависящее, чтобы продолжаться и расти. Будут создаваться и внедряться новые продукты, привлекающие аудиторию. Праздник и связанные с ним традиции будут всё глубже прорастать в российское общество.

Самый опасный враг – забвение – будет побеждён (уже побеждён) на много десятилетий, а то и веков вперед. Память о войне и Победе будет жить и время над ними не властно.

Но обладателям тонкого вкуса есть над чем презрительно фыркнуть. Существенная часть новых традиций, работающих на поддержание общественной памяти, отдают легковесностью и явно относятся к низкому жанру. Реконструкций это в полной мере касается, не в обиду будет сказано для самих реконструкторов.

Марш на Красной площади 7 ноября также не является исключением. Это привлекательная для современной аудитории форма напоминания об очень важном событии. Привлекательная, но – что уж тут спорить – легковесная, особенно в реконструкторской части.

Соответственно, жалобы на рекламу организаторов в заведомо развлекательной части мероприятия выглядят довольно забавно.

Было бы понятно и логично, если бы возмущение критиков касалось реконструкторской части в целом, и в ней видели бы оскорбление памяти участников парада 1941 года, большинство которых пали в битве под Москвой. Но позиция: «Вот эта часть балагана (извините, театрализованного представления – автор текста действительно недолюбливает реконструкции) нам нравится, но логотип на реквизите – ужас и кошмар», – просто абсурдна.

А если всё-таки посмотреть ситуацию поближе, то и тут, как говорится, «не всё так однозначно». РВИО – не коммерческая структура, а популяризаторская и просветительская. Дополнительное паблисити для привлечения новых участников и волонтёров, особенно среди юного поколения, в военные лагеря, в поисковые отряды и пр., – именно на таких мероприятиях вполне уместно и естественно (повторяю: не буду спорить о вкусе и чувстве меры).

И ещё. Понятно, что это сложно, но рано или поздно всем недовольным придется осознать и принять, что двуглавый орёл и триколор, красное знамя и серп и молот, – они все равноправные символы России. Как мавзолей Ленина, рубиновые звёзды Кремля, Покровский собор, Минин и Пожарский. Устраивать истерику каждый раз, когда эти символы собираются все вместе, выглядит всё менее уместно. И было бы вовсе неплохо со стороны государства, кстати, это общекультурное понимание подкрепить какими-никакими официальными статутами, а не раздавать ценности налево и направо в пользование кому ни попадя.

А активным кругам российского интернет-общества лучше бы поменьше громких эмоциональных реакций и побольше здравого смысла, а саму массу этой энергии – канализировать в мирное русло. Ну, например, присоединиться к подросткам, которые под эгидой РВИО как раз и ремонтируют военную технику времён Великой Отечественной, которая 7 ноября прошла по Красной площади.