Подвиг Талалихина В ночь на 7 августа 1941. г. – Виктор Талалихин совершил один из первых в истории советской авиации ночной таран. На чтение: 1 минута

Ночью 7 августа 1941 года в подмосковном небе Виктор Талалихин на истребителе И-16 сбил немецкий бомбардировщик, направив на неё свой истребитель. Сам Виктор успел покинуть с парашютом падающий самолёт.

Главным подвигом Виктора Талалихина, совершив который он вошёл в историю, был первый ночной таран. Ночью 7 августа он получил приказ подняться в небо на перехват фашистских бомбардировщиков. При полёте на истребителе И-16 над деревней Кузнечики под Подольском Талалихин сел на хвост «Хейнкелю -111». Пилот немецкого "Хейнкеля-111" попытался остановить нашего лётчика пулемётным огнём и даже серьёзно ранил. Невзирая на искусные маневры противника, Талалихину удалось подбить один из моторов бомбардировщика. Вскоре боевые припасы в самолете Талалихина закончились. В следующий момент ему в голову пришла крайне смелая мысль – протаранить «Хейнкель-111». Он отдавал себе отчет в том, что, возможно, идёт на смерть, но успокаивал себя тем, что фашистов погибнет вчетверо больше. Самолет Виктора врезался в хвост бомбардировщику, истребитель откинуло, но Талалихин сумел выпрыгнуть с парашютом из горящей машины и благополучно приземлился. Местные жители помогли ему добраться до части. 8 августа 1941 года за этот подвиг отважному лётчику Виктору Талалихину присвоили звание Героя Советского Союза. На тот момент бесстрашному герою было только 22 года.

После этого героического поступка Виктор Талалихин еще ни один раз отличался во время боевых действий в воздухе. Молодой лётчик погиб 27 октября 1941 года во время очередного боевого вылета. В его честь названы улицы в ряде городов нашей Родины (Москве, Волгограде, Борисоглебске, Челябинске, Нижнем Новгороде).